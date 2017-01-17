Машины пустили по рукам («Газета.Ru»)

Продажи автомобилей с пробегом в России в 2016 году почти в четыре раза превысили объем рынка новых легковых автомобилей. Пока автокомпании регулярно переписывают ценники в сторону увеличения, потребители вынуждены приобретать подержанные машины. Правда, автомобили с пробегом, как отмечают эксперты, тоже прибавляют в цене, когда на них растет спрос.

Рынок легковых автомобилей с пробегом в России вырос в 2016 году на 6%, до 5,19 млн единиц, реабилитировавшись после тяжелого 2015-го, когда падение спроса составило 20%. Такие данные приводятся в отчете аналитического агентства «Автостат». Таким образом, объем рынка подержанных легковушек превысил продажи новых автомобилей по итогам года в 3,7 раза. Как писала «Газета.Ru», в 2016-м в России было реализовано чуть более 1,4 млн новых машин.

Лидерство на вторичном авторынке неизменно сохраняется за маркой Lada. За прошедший год было продано 1,45 млн отечественных автомобилей из Тольятти – это 28% от общего объема рынка. Правда, спрос на подержанные Lada, в отличие от автомобилей большинства других популярных марок, падает – на 3,6% в сравнении с 2015-м.

Наибольшим спросом на рынке пользуются модели «АвтоВАЗа», давно снятые с производства. Лидер вторичного авторынка – Lada 2114 – в популярности пока не теряет. За прошлый год было перепродано 156,8 тыс. единиц, такое же количество, как и в 2015-м. При этом большинство подержанных моделей из Тольятти интересуют потребителей все меньше, что и объясняет общее падение объемов продаж бренда. Например, «семерок» было продано на 11,7% меньше – 145,7 тыс. единиц, а спрос на «десятки» сократился на 7,6 – до 124,5 тыс. единиц.

Второй по популярности маркой на рынке в очередной раз стала Toyota. По итогам 2016-го было перепродано 590 тыс. машин – на 10,4% больше, чем годом ранее. Самые ходовые модели марки – седаны Corolla (103,7 тыс. единиц) и Camry (71,1 тыс. единиц).

На третьем месте рейтинга по брендам – Nissan. В 2016 году было продано 276 тыс. автомобилей – на 11,2% больше, чем в 2015-м. Самые популярные модели марки на вторичном рынке – Qashqai, Almera и X-Trail, однако ни одна из них, согласно отчету «Автостата», не попала в топ-25 моделей, пользующихся наибольшим спросом.

Четвертое место рейтинга заняла марка Chevrolet – 221 тыс. автомобилей (+12,6%). В первую очередь популярность бренда обусловлена растущим интересом потребителей к внедорожнику Niva, продажи которого в 2016 году составили 60,2 тыс. единиц – на 12,8% больше, чем годом ранее.

Марка Hyundai заняла пятое место по объему продаваемых в России автомобилей с пробегом. За год перепродано 219,3 тыс. машин южнокорейского бренда, что на 19,6% больше, чем в было в 2015-м. Ставшая в 2016 году самой продаваемой новой иномаркой модель Solaris набирает обороты и на вторичке. За прошедшие 12 месяцев было перепродано 62,4 тыс. машин – на 53,8% больше по сравнению с 2015-м.

Бренд Ford занял шестое место в рейтинге с 202,7 тыс. перепроданных машин (+9% к АППГ). Модель Focus при этом оказалась самой востребованной иномаркой по итогам года – 129,3 тыс. единиц и +10,1% к предыдущему году.

Следом идут марки Volkswagen (189,3 тыс. единиц и +14,3%), Kia (175,5 тыс. единиц и + 24,1%), Renault (160,5 тыс. единиц и +11,6%) и Mitsubishi (162,8 единиц и +6,9%).

«Большинство представленных марок (29 из 40) показывает положительную динамику рынка, но наибольший рост сохраняет китайский Lifan (плюс 34,1%). Оставшиеся 11 брендов находятся в минусе, самое сильное падение зафиксировано у отечественного ГАЗа (минус 26%)», – отмечают в «Автостате».

Как указывают в «Автостате», впечатляющую положительную динамику, помимо Solaris, показала Lada Granta. «Обе модели уже несколько лет подряд входят в число лидеров первичного рынка и теперь массово появляются на вторичном рынке, так как подходит срок смены владельца», – поясняют эксперты.

Пропал из списка моделей-лидеров в 2016 году хетчбэк Daewoo Matiz, который в течение нескольких лет стабильно попадал в десятку самых востребованных иномарок в России.

Гендиректор «ПодборАвто» Денис Еременко считает, что для роста вторичного авторынка в 2017 году есть все предпосылки, а значит, подержанные машины будут дорожать.

«Кризис на рынке новых машин продолжается, – говорит Еременко «Газете.Ru». – Цены на автомобили растут, как из-за курса рубля, так и из-за заградительных мер, вроде обязательного оснащения новых моделей системой ЭРА-ГЛОНАСС. В итоге потребители на время отказываются от приобретения новых автомобилей и приходят на вторичный рынок. Здесь ценообразование напрямую зависит от спроса: чем он выше, тем дороже стоят машины».

Собеседник отмечает, что на российский вторичный рынок возвращается фактор сезонности. «В 2015-м и начале 2016-го не было традиционного роста и снижения спроса, связанных с сезонностью, – поясняет он. – Но в конце 2016 года на рынке был зафиксирован спад, как и должно быть в этот период, а теперь мы ждем увеличения спроса весной».

«Газета.Ru»