ОСАГО выбивается из лошадиных сил («Коммерсант»)

Цена на ОСАГО может быть снижена благодаря тому, что при расчете цены страховки больше не будет учитываться мощность двигателя. С таким предложением выступил Минфин. В ведомстве говорят, что связи между лошадиными силами и аварийностью нет, об этом свидетельствуют и данные ГИБДД. Страховщики не желают расставаться с коэффициентом мощности, в этом их поддерживает ЦБ.

О планируемых изменениях в правилах расчета ОСАГО в эфире канала «Россия 1» рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев. «Мы предлагаем пересмотреть сетку коэффициентов в ОСАГО, многие из которых потеряли свою актуальность,– приводит его слова ТАСС.– МВД нам предоставило статистку, в которой прямо указывается, что нет никакой связи между аварийностью и мощностью автомобиля. Если никакой связи нет, то особого смысла привязывать одно к другому тоже мы не видим». В связи с этим, по словам господина Моисеева, ОСАГО может подешеветь, но насколько – он не уточнил.

Напомним, что при расчете ОСАГО используется базовый тариф, который умножается на разные коэффициенты – территориальный, возрастной, стажевый, КБМ, мощностный и другие. Если автомобиль мощностью до 50 л. с. (например, 33-сильная «Ока»), то для владельца этой машины действует понижающий коэффициент – 0,6. Если мощность от 50 до 70 л. с., то применяется коэффициент 1, то есть цена ОСАГО не меняется. Коэффициент для машин мощностью от 70 до 100 л. с.– 1,1, от 100 до 120 л. с.– 1,2, от 120 до 150 л. с.– 1,4, свыше 150 л. с.– 1,6.

Коэффициент мощности в ОСАГО еще на стадии введения ОСАГО считался «социальным». Общественности не было представлено доказательств того, что мощные автомобили увеличивают аварийность. При этом коэффициент давал возможность снизить стоимость ОСАГО для владельцев недорогих отечественных автомобилей. И сейчас страховщики не согласны расставаться с надбавкой за мощность. Как заявил “Ъ” заместитель главы Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, «по нашей статистике коэффициент мощности является тарифным фактором, его можно корректировать, но отказываться совсем от него нельзя». По словам господина Уфимцева, на недавнем совещании с представителями Минфина и ЦБ автостраховщики представили свои аргументы на эту тему и представители регулятора их поддержали.

С предложением исключить мощность при расчете цены ОСАГО депутаты Госдумы выступали еще в начале 2016 года: поправки к закону об «автогражданке» подготовил депутат Госдумы Алексей Журавлев, о чем сообщал “Ъ”. Идею эту тогда поддержали и другие депутаты. «Это идеология советских времен: мощный мотор – значит, дорогая машина, значит, много денег, плати больше»,– заявлял первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. Тем не менее в РСА предложение депутатов тогда не поддержали, поскольку, как заявлял исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, между мощностью и риском страхового случая есть «прямая связь».

Обсуждение новой системы коэффициентов ведется в страховом сообществе уже давно. Так, еще в 2014 году РСА предлагал пересмотреть связь цены «автогражданки» с территорией эксплуатации автомобиля. К примеру, действующие коэффициенты для Москвы и Санкт-Петербурга – 2 и 1,8 РСА предлагал уменьшить до 1,62 и 1,64 соответственно, о чем сообщал “Ъ”. Предлагалось также пересмотреть коэффициент по стажу, впервые введя понижающий множитель для автовладельцев старше 45 лет и солидным опытом вождения. Однако все эти предложения не были воплощены в жизнь.

Изложенные предложения Минфина – это часть «большого» законопроекта с поправками к закону об ОСАГО, который готовится при участии ЦБ и РСА. Его планируется принять до конца года уже новым составом парламента. Помимо озвученных господином Моисеевым предложений в документе содержатся и другие нововведения, в частности, расширение лимита по европротоколу (оформление мелкой аварии без гаишника) с 50 тыс. до 100 тыс. руб. и привязка цены страховки к количеству нарушений ПДД. “Ъ” сообщал об этом законопроекте в начале августа.

Пакет Минфина содержит также предложения по увеличению срока действия договоров ОСАГО – на два-три года для новых автомобилей. РСА выступает против многолетних договоров ОСАГО. «Это неправильно – делать страховку ОСАГО многолетней,– говорит Евгений Уфимцев,– в этом случае не будет работать система бонус-малус, будут проблемы с передачей транспортного средства, расторжением договора». По его словам, все изменения в ОСАГО должны в первую очередь быть направлены на защиту пострадавших в ДТП, а не на упрощение для водителя. Очередное трехстороннее согласительное совещание по поправкам к ОСАГО с участием ЦБ, Минфина и РСА состоится на этой неделе.

«Коммерсант»