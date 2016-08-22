На одну зарплату… (MotorPage.ru)

Покупательная способность населения России применительно к автомобилям достигла рекордно низкого уровня. В ближайшее время этот фактор станет самым тяжелым камнем, тянущим отечественный рынок вниз.

Аналитическое агентство «Автостат», подсчитав соотношение средних цен на новые автомобили и размер зарплат в стране за последние годы, пришло к невеселым выводам. Оказывается, покупательная способность россиян по отношению к машинам сегодня низка как никогда. Ну, или по крайней мере в обозримом прошлом.

Согласно исследованию агентства, средневзвешенная цена новой легковушки в нынешнем году составляет 1,36 млн руб-лей. Чтобы накопить такую сумму, среднестатистическому жителю России сейчас нужно работать 41 месяц, или примерно 3,4 года (график 1). Это самый длительный срок за последние десять лет. Например, по итогам 2014 года тот же показатель был примерно на треть ниже: при средней зарплате 32,6 тыс. рублей и средней цене автомобиля примерно 1 млн рублей россиянину нужно было работать 31 месяц (или 2,6 года). А в далеком уже 2007-м срок накопления средней зарплаты на средний автомобиль достигал 37 месяцев (3,1 года), хотя тогда средняя зарплата была гораздо меньше – 13,6 тыс. рублей. Правда, намного доступнее были и новые машины – в среднем 498 тыс. рублей (график 2).

Слабый рубль – высокие цены

Понятно, что столь драматичное падение покупательной способности связано в первую очередь с взлетом цен на новые автомобили. Да, зарплаты в последнее время несколько сократились, но все же незначительно – с 34 тыс. рублей в прошлом году до 33 тыс. рублей в нынешнем. Зато цены на новые машины совершили просто гигантский скачок вверх: по данным «Автостата», менее чем за два года (с октября 2014-го до середины 2016-го) они увеличились на 38%.

Естественно, главный фактор этого движения – падение рубля по отношению к мировым валютам. За упомянутый период курс российской валюты по отношению к доллару США снизился на 70% (в сентябре 2014 года 1 доллар стоил 37 рублей, а в июле 2016-го – уже 65,2 рубля); по отношению к евро рубль упал на 50% (с 48 до 73 рублей). Дополнительными факторами роста цен на автомобили стала инфляция (рубль с каждым годом все более обесценивается и без девальвации) и рост цен на выпуск машин (во всем мире себестоимость их производства увеличивается).

Мнение профессионала

Дмитрий Рыбальченко, директор по маркетингу ресурса Autospot.ru

На мой взгляд, падение покупательной способности, отраженное в отчете «Автостата», для рынка не критично – он ведь практически достиг баланса спроса и предложения. Думаю, уже в начале 2017 года падение или остановится, или окажется минимальным (2–5%). Правда, есть целый ряд «если»: если не начнется новая чехарда с курсом валют, не введут новые санкции, не будет потрясений в политике. В противном случае мы вновь увидим набеги потребителей на автосалоны и пустующие склады. Что же касается инструмента сдерживания цен на новые машины, то у собираемых в России иномарок есть огромный потенциал в виде комплектующих отечественного производства, что может снижать цену конечной продукции. Впрочем, уже сейчас у большинства брендов имеются долгосрочные планы по повышению уровня локализации, и они реализуются. А специальные комплектации (отсутствие флагманских двигателей, новейших коробок передач, топовой электроники, использование более дешевых материалов отделки), разработанные с учетом спроса и возможностей клиентов, помогут делать более доступные для россиян предложения.

А главное, процесс роста цен на новые автомобили так и не остановился, по мнению экспертов, он будет продолжаться как минимум до конца нынешнего года. В частности, аналитики агентства «Автостат» предсказывают, что к началу 2017-го розничные цены на машины могут повыситься еще на 20%. Возможно, тогда рост приостановится, потому что в пересчете на новый курс рубля (если он к концу года не изменится) розничная стоимость автомобилей как раз приблизится к докризисным показателям.

Пока же, как известно, в пересчете на доллары и евро машины в России покупать в некоторых случаях выгоднее, чем в США или европейских странах. Неспроста (особенно в салонах премиальных и люксовых брендов) все чаще замечают иностранцев, а на вторичном рынке интерес к подержанным автомобилям в России стали проявлять граждане какой-нибудь Германии или Франции – порой купить, например, подержанный премиальный кроссовер для них выгоднее в нашей стране, чем у себя на родине.

Ставка на локализацию

Итак, цены на машины как росли, так и продолжат это делать, в то время как зарплата россиян делать то же самое не намерена. И именно этот разрыв, ведущий к драматичному снижению покупательной способности, становится важнейшим фактором, тянущим российский автомобильный рынок ко дну.

А ведь при этом надо понимать, что ценовое давление на рядовых автовладельцев оказывают и другие факторы: растут также тарифы и цены на топливо, на сервис, на страховки и кредиты, увеличиваются налоги, а в крупных городах теперь нужно платить еще и за парковки. Словом, как ни крути, а расходы на личные транспортные средства все более ощутимо бьют по кошельку, и потенциальный покупатель все чаще задумывается о целесообразности приобретения собственной машины или ее замены на новую (если авто в семье уже есть). Ведь автомобиль – это все же не предмет первой необходимости. И как раз такие товары длительного пользования, покупку которых можно отложить до лучших времен, в кризисные времена попадают под сокращение в потребительских бюджетах в первую очередь.

Мнение профессионала

Сергей Паращенко, исполнительный директор компании GetNewCar

Снижение покупательной способности критично для всех рынков, не связанных с товарами первой необходимости. При этом желание приобрести товар высокого качества у потребителей не меняется, а вот средств на желаемую покупку уже не хватает. Так, если раньше они думали о приобретении нового автомобиля, то в нынешней экономической ситуации начинают присматриваться к машинам с пробегом, а кто-то и вовсе откладывает покупку на неопределенное время. Спад продаж новых автомобилей сейчас сильнее спада продаж на вторичном рынке, кроме того, увеличилось время принятия решения о покупке машины – теперь оно составляет более шести месяцев. От этого не выполняются планы продаж у дилеров, снижается производство автомобилей, увольняются сотрудники заводов.

Автопроизводители вроде бы и пытаются сдерживать рост розничных цен, но они не волшебники – они ведь не могут продавать машины ниже себестоимости. Поэтому самым верным способом улучшить ситуацию является ставка на автопроизводство внутри России и увеличение объемов его локализации. По данным «Автостата», в 2015 году в сравнении с 2014-м импорт новых автомобилей в Россию сократился вдвое. И сейчас в нашу страну компании ввозят не более 25 тыс. новых машин ежемесячно, в результате чего доля импорта на рынке не превышает мизерных 2%. А ведь еще несколько лет назад на импортируемые автомобили приходилась как минимум треть от всех продаж на российском рынке.

Живя надеждами

Как долго будет продолжаться снижение покупательной способности в отношении новых автомобилей? Увы, это вопрос почти риторический. Понятно, что благосостояние граждан зависит от состояния экономики. А она пока не готова показать рост: предполагается, что сокращение внутреннего валового продукта в 2016 году лишь остановится, и только в следующем, 2017 м, ВВП снова пойдет вверх (причем не более чем на 1%). Дальнейшее же развитие отечественной экономики зависит от многого – от мировых цен на нефть, внешней геополитической ситуации, локальных военных конфликтов и целого ряда других, слабо предсказуемых процессов.

А потому остается лишь надеяться, что покупательная способность в отношении новых машин в России уже достигла дна, и скоро можно будет от него оттолкнуться, чтобы опять всплыть на поверхность – к радости всех участников автомобильного рынка.

…Кстати, в США, среднестатистическому гражданину, чтобы приобрести новый автомобиль при средней зарплате 3,2 тыс. долларов, нужно копить примерно пять месяцев. Это в восемь раз меньше, чем у нас в стране.

MotorPage.ru