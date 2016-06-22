«АвтоВАЗ» повысит зарплаты («Ведомости»)

«АвтоВАЗ» с 1 июля повышает зарплату на 6% всем сотрудникам, кроме топ-менеджеров. Индексация зарплат предусмотрена коллективным договором, но запланированное увеличение «больше, чем мы планировали изначально», приводятся в сообщении компании слова ее президента Николя Мора: «Мы чувствуем ответственность за сохранение нашего коллектива и обеспечение социальной стабильности в городе». Сколько планировалось изначально, представитель «АвтоВАЗа» не пояснил.

Индексация ежегодная и зависит от изменения уровня прожиточного минимума трудоспособного населения Самарской области и итогов работы компании, пояснял «Ведомостям» председатель профсоюзной организации завода Сергей Зайцев. Данный прожиточный минимум по итогам I квартала 2016 г. составил почти 10 500 руб. – это на 21% больше, чем было год назад. Чистый убыток «АвтоВАЗа» по РСБУ составил 8,9 млрд руб. против 796 млн руб. чистой прибыли годом ранее. В январе – мае 2016 г. российские продажи легковых и легких коммерческих автомобилей упали на 14,7%, Lada – на 11%, по данным АЕБ.

Аналогичное 6%-ное общее повышение зарплат на «АвтоВАЗе» (помимо индивидуальных прибавок) было в июне 2015 г. Оно коснулось примерно 52 000 человек, кроме менеджеров, работающих по контракту, сообщала компания. Средний оклад тогда вырос до 29 000 руб., а фонд заработной платы – примерно на 1 млрд руб. Сейчас на «АвтоВАЗе» трудится около 43 000 человек, сказал его представитель. Численность сотрудников автозавода снизилась в результате естественной убыли, сокращений (в 2015 г.) и использования в 2015–2016 гг. так называемых окон возможностей – увольнений по соглашению сторон с выплатой нескольких средних зарплат. Например, окном, действовавшим с 1 по 15 июня 2016 г., воспользовалось около 500 человек, говорит представитель.

Получается, с июля 2016 г. средняя зарплата на «АвтоВАЗе» составит около 30 800 руб., а заводской фонд зарплаты вырастет примерно на 700 млн руб. Представитель не стал комментировать эти цифры. Но это без учета режима неполного рабочего времени, введенного с 15 февраля на полгода (практикуется четырехдневная рабочая неделя, т. е. компания экономит примерно 20% на зарплатах), и простоев, которые время от времени вводятся на сборочных линиях (дни простоя оплачиваются в размере 2/3 средней зарплаты). Фонд начисленной заработной платы в 2015 г. составил 20,2 млрд руб., указано в отчете компании за IV квартал по РСБУ.

С 15 августа после выхода из корпоративного отпуска «АвтоВАЗ» будет работать в обычном режиме, говорил в июне «Ведомостям» представитель компании. «Продлится ли этот режим до конца года, сказать сложно. Спрос на автомобильном рынке в России остается волатильным», – объяснял он. Пока эти планы сохраняются, сказал представитель «АвтоВАЗа» во вторник.

Министр труда Максим Топилин во вторник сообщил, что «АвтоВАЗ» не исключает частичный переход в августе-сентябре на трехдневную рабочую неделю (его слова передал «Интерфакс»). В рамках программы поддержки временной занятости и обучения, финансируемой из федерального и регионального бюджетов, «АвтоВАЗ» на 2016 г. получил 185 млн руб.

Компания убыточна и ей нужно сокращать расходы, комментирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Но для поддержки трудового коллектива индексация в запланированном размере представляется уместной, тем более что она ниже инфляции (в мае к маю 2015 г. она составила 7%) и не исключен переход завода на трехдневную рабочую неделю, который снизит расходы по заработной плате, отмечает он.

Как у других

Индивидуальный подход, в основе которого профессиональный рост каждого работника, используется на предприятиях групп ГАЗ и УАЗ. Это позволяет работникам повысить доход в среднем на 10% в год, говорит представитель «Соллерса». По словам представителя ГАЗа, очередная индексация – с июля за исключением руководящего состава. «Хендэ мотор мануфактуринг рус» уже проводила индексацию в начале 2016 г.

«Ведомости»