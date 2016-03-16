Наслали Мора: кто возглавил АВТОВАЗ после Андерссона (AutoNews.ru)

Руководство Alliance Rostec Auto BV, совместного предприятия «Ростеха» и Renault-Nissan, утвердило нового руководителя АВТОВАЗа – француза Николя Мора. Топ-менеджер, который возглавлял румынскую Dacia, приступит к своим обязанностям 4 апреля.

Перед 55-летним Мором поставили целый ряд непростых задач. В их числе увеличение доли бренда LADA на российском рынке, снижение убытков, улучшение качества продукции, а также проведение разумной социальной политики. Француз трудится в альянсе уже 15 лет, а наибольших успехов Мор добился во время работы в Dacia.

Кресла, кондиционеры и «автомат» AL4

«В детстве я мечтал делать самолеты и автомобили», — рассказал Мор румынскому изданию Business Magazine.

Бакалавр математики, выпускник инженерного училища Ecole Centrale Paris и обладатель диплома MBA, Николас Мор начал работать в автомобильной сфере в начале карьеры. В 1988 г. он стал заместителем руководителя по стратегическому планированию компании Valeo, крупного французского производителя автокомпонентов. Позже Мор работает с поставщиками комплектующих для кондиционеров. В 1993 г. он переходит во французскую компанию Faurecia, где руководит закупкой компонентов для автомобильных кресел, а потом возглавляет британское подразделение компании, включающее три завода и инжиниринговый центр.

Николас Мор начинает работать в Renault в 2000 г., вскоре после того, как французский концерн приобрел румынскую Dacia. Некоторое время он занимается глобальными закупками и вопросами качества, а в 2004-м получает должность управляющего Societe de Transmissions Automatiques (STA), совместного с PSA Peugeot Citroen предприятия по выпуску автоматических трансмиссий. STA выпускала недорогие 4-ступенчатые «автоматы» DP0/AL4. Эта трансмиссия неоднократно была модернизирована и до сих пор предлагается для бюджетных моделей Renault-Nissan и PSA.

В 2008 г. Мор переходит в Dacia на пост управляющего завода по выпуску двигателей и трансмиссий. Предприятие, основанное в 2004 г., поставляло бензиновые силовые агрегаты семейства K7 для седана Logan и хэтчбека Sandero, дизели для фургона Renault Kangoo, а также механические коробки передач. С новым управляющим объем выпуска был значительно увеличен, кроме того, румынское предприятие освоило новую 6-ступенчатую «механическую» трансмиссию.

«Мы хотим, чтобы наши доходы соответствовали отдаче»

Деятельность Николя Мора в Румынии совпала с одной из крупнейших забастовок рабочих Dacia. В марте 2008 г. руководство предприятия отказалось повышать зарплаты своим сотрудникам более чем на 50% - этого требовал профсоюз автопроизводителя. Забастовка началась 24 марта и продлилась до 11 апреля - всего это время рабочий коллектив завода торговался с менеджментом по поводу прибавки к зарплате. Почти три недели завод фактически простаивал: на работу отказались выйти 13 тыс. сотрудников (80% трудового коллектива Dacia).

Размер средней заработной платы на румынском заводе (445 долл. США) превышал показатели по стране, но рабочие требовали большего, объясняя это успехами Dacia на европейском рынке.

«Нам говорят: мы вам платим на заводе Dacia зарплаты по румынским меркам. Мы им отвечаем: забудьте об этом раз и навсегда. Мы хотим, чтобы наши доходы соответствовали отдаче. Мы поставляем на европейский рынок одну новинку за другой. Мы рентабельны, мы обеспечиваем рост производительности труда, и поэтому работники завода должны получить определенную долю от растущей прибыли предприятия», - заявил газете Deutsche Welle лидер общенационального объединения профсоюзов Димитру Костин.

Он добавил, что если спор с руководством завода затянется, а предприятие откажется идти на уступки, то Dacia рискует потерять много квалифицированных сотрудников. «Очень высок риск того, что конкуренты переманят к себе лучших», - пригрозил Костин.

Сторонам все же удалось найти компромисс: рабочим предложили прибавку в размере 158 долл. вместо 230 долл., которые требовал профсоюз. Завод возобновил работу в полном объеме на следующий день.

Забастовку на заводе Dacia Мор в интервью румынскому порталу Hotnews назвал одним из самых серьезных вызовов в своей карьере – он, как и другие топ-менеджеры компании участвовал в переговорах с рабочими. Через семь лет, когда среди рабочих Dacia снова начались разговоры о том, что неплохо было бы повысить зарплаты, Мор отреагировал жестко, передает Reuters.

«Все должны быть реалистами. Если мы хотим, чтобы завод оставался конкурентоспособным, то должны прекратить рост заработной платы в ближайшее время», - сказал топ-менеджер, напомнив, что зарплата на заводе Dacia все еще превышает средний уровень по стране.

Роботы не бастуют

В сентябре 2008 г. Мор снова возвращается в головную компанию. В Renault он ведает глобальными закупками для двигателей и трансмиссий. Он также участвует в совместных проектах Renault-Nissan и Daimler по обмену силовыми агрегатами. После этого он менее года занимает должность вице-президента по промышленной деятельности и стратегии, а затем возглавляет подразделение Renault в Румынии и одновременно становится президентом Dacia.

Среди сложностей румынского предприятия Мор в интервью Hotnews назвал недостаточную инициативу рабочих и невысокий уровень автоматизации. Он также признал, что предприятия Renault в Турции и Марокко могут оказаться более конкурентоспособными, чем румынский завод, по причине менее сильного профсоюза и меньшей заработной платы. Он продолжил автоматизировать производство, так как, по его словам, «роботы не бастуют», провел сокращение персонала и замедлил индексацию зарплат. Годовой выпуск машин в 2014-2015 гг. впервые превысил отметку 500 тысяч.

Ровесник АВТОВАЗа

Компания Dacia очень похожа на АВТОВАЗ – это крупный завод, созданный социалистическим правительством в партнерстве с европейским производителем и на протяжении долгих лет выпускавший фактически одну модель. Dacia – ровесник АВТОВАЗа: решение о строительстве совместного с Renault предприятия было принято в том же 1966 году. Однако выпуск автомобилей он начал раньше, чем тольяттинский автогигант – в 1969-м. Завод в Питешти был построен за рекордные полтора года.

На текущий момент в Румынии Dacia является компанией с наибольшим оборотом и одним из крупнейших экспортеров страны. Основной завод расположен в небольшом румынском городе Миовени. Мощность производства, на котором заняты почти 14 тыс. сотрудников, – 350 тыс. машин в год, и работает оно в основном на экспорт. В самой Румынии Dacia занимает лишь треть рынка. Автомобили марки продаются в большинстве европейских стран и в северной Африке, а крупнейшим экспортным рынком для марки является французский, куда румыны ежегодно отправляют по 100 тыс. машин.

Под брендом Dacia выпускаются пять моделей, включая седан Logan, хэтчбек Sandero, кроссовер Duster, минивэн Lodgy и «каблучок» Dokker, причем некоторые модели (Lodgy и Dokker) производят только за пределами Румынии.

AutoNews.ru