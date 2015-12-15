Datsun поехал в Казахстан

В Казахстане начались продажи легковых автомобилей Datsun (марка входит в группу Nissan), разработанных на платформе Lada и выпускаемых по контрактной схеме на «АвтоВАЗе». Этот рынок стал «шестым по счету для марки в мире и вторым после России в странах СНГ», говорится в сообщении компании.

У казахстанских дилеров представлены обе производимые в России модели Datsun – седан on-DO (производится с лета 2014 г.) и хетчбэк mi-DO (выпускается с начала 2015 г.) во всех комплектациях, сказано в сообщении Datsun. Цены начинаются с 1,95 млн тенге (около 430 000 руб. по курсу ЦБ). Для сравнения: в России – с 406 000 руб. Сейчас в Казахстане у Datsun три дилера, до конца марта 2016 г. планируется увеличить их количество до шести.

О том, что в 2016 г. могут начаться пробные экспортные поставки (в Казахстан, Белоруссию), директор Datsun в России Дмитрий Бусуркин рассказывал этим летом. В странах, входящих в Евразийский экономический союз, действует беспошлинный режим, напоминал он. Казахстан – крупнейший экспортный рынок для российского автопрома. К примеру, для «АвтоВАЗа» это около 80% всех зарубежных поставок. В Казахстан также поставляются и выпускаемые в России иномарки – Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Ford, Volkswagen и проч. Но продажи автомобилей в Казахстане, как и в России, продолжают сокращаться. В ноябре 2015 г. было зафиксировано почти двукратное падение – всего казахстанскими дилерами было реализовано 6368 автомобилей, отчиталась в понедельник Ассоциация казахстанского автобизнеса (АКАБ). Это самый низкий уровень продаж с 2013 г., говорится в сообщении АКАБ. Казахстанский рынок не в лучшей форме, но стратегически для Datsun, как и для других производителей в России, важно развивать экспорт (например, в 2015 г. завод «Хендэ мотор мануфактуринг рус» расширил экспорт за счет Египта и Ливии), чтобы увеличить загрузку заводов (в среднем – 40%, по данным Минпромторга), упавшую на фоне сокращения рынка в России, комментирует аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. В ноябре продажи легковых машин и LCV сократились на 42,7%, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Продажи Datsun упали еще больше – на 45%.

Представитель группы Nissan не раскрыл, сколько планируется продавать Datsun в Казахстане. Бусуркин ранее прогнозировал, что при ежегодных продажах в Казахстане около 100 000 машин (в 2014 г. было продано 151 424 легковые машины, по данным АКАБ) бренд Datsun может претендовать на 3%-ную долю. Доля в 2–3% для массового бренда вполне реалистична, соглашается Беспалов. Как минимум доля будет, как в России, считает дилер группы Nissan (2% по итогам 11 месяцев 2015 г., по данным АЕБ).

Конкурировать в Казахстане марка будет прежде всего с недорогими автомобилями – Lada (лидирует), Daewoо (9-е место) и др., считает Беспалов. Плюс на фоне общего снижения покупательского спроса в Казахстане марка будет отъедать долю и у более дорогих машин, добавляет он.

Выпускать Datsun в Казахстане, как это делает партнер по альянсу – «АвтоВАЗ» (на мощностях «Бипэк авто – Азия авто»), не планируется, говорит представитель группы Nissan. Дальнейшие экспортные планы Datsun, как и всей группы Nissan, он не раскрыл. Правительство обещает расширять поддержку экспорта автомобилей. Конкретные меры прорабатываются, но скорее всего это будет субсидирование части логистических расходов, затрат на адаптацию автомобилей для зарубежных рынков, говорит топ-менеджер одного из крупных автоконцернов.

«Ведомости»