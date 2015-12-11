Volkswagen обнаружил три причины «дизельгейта»

Немецкий автоконцерн Volkswagen объявил предварительные итоги внутреннего расследования скандала с занижением выбросов дизельных двигателей. По словам гендиректора компании Маттиаса Мюллера, выступившего на пресс-конференции в штаб-квартире VW в Вольфсбурге, удалось установить три фактора "дизельгейта" - нарушения отдельных работников, порочные бизнес-процессы и главное - "менталитет отдельных подразделений компании", проявивших терпимость к обману.

Мюллер рассказал, что Volkswagen нашел "оптимальный" способ устранить программный обход экологических стандартов на дизелях EA 189 и отзывы в Европе начнутся с января. На двухлитровых дизелях достаточно поменять прошивку, двигатели 1,6 л потребуют установки особого рассекателя, и их отзывная кампания, вероятно, продлится весь следующий год. Устранение нарушений в США, вероятно, займет еще больше времени из-за более строгих экологических стандартов, сказал гендиректор Volkswagen.

Руководитель набсовета концерна Ганс Дитер Пётш заявил, что VW введет новую электронную систему учета персональных нарушений и что в будущем все тесты на вредные выбросы будут подвергаться независимой проверке. В то же время он отметил, что система обхода тестов была установлена только потому, что инженеры не смогли найти способ соблюсти ограничения США на выбросы окислов азота "в пределах бюджета и в требуемые сроки". "Что касается пороговых значений, здесь нужно быть честными. Растущее расхождение паспортных и реальных данных по выбросам более нетерпимо. Мы обязаны найти новые решения", - заявил Пётш.

В то же время, отметил Пётш, расследование показало, что руководство и члены совета директоров Volkswagen не знали о нарушениях: это была "сравнительно небольшая группа" людей, принявших "безответственные решения". Тем не менее занижение выбросов стало возможным из-за системных пороков управления в компании, признал он. "Мы не говорим об изолированной ошибке, это целая цепь ошибок", - сказал руководитель набсовета. Пока от работы отстранены девять менеджеров, расследование, вероятно, продлится не меньше года.

Volkswagen после "дизельгейта" попал в крайне тяжелое положение и будет децентрализован для более оперативного реагирования, заявил Пётш. "Никто не мог предположить, что мы окажемся в подобной ситуации. Прошедшие два месяца были беспрецедентными. Данные события <...> привели Volkswagen в крайне тяжелое положение", - сказал он.

Регуляторы США в сентябре обвинили Volkswagen в занижении программными методами показателей выбросов вредных веществ дизельными двигателями. Глава компании ушел в отставку. Концерну придется отозвать несколько сотен тысяч автомобилей и выплатить штраф до $18 млрд. СМИ сообщали, что Volkswagen достиг соглашения с 13 банками о бридж-кредите на 20 млрд евро под расходы в связи со скандалом.

«Ведомости»