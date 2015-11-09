Новые модели авторынок не вывозят

АвтоВАЗ представил новый кроссовер Xray и пообещал выпустить Lada Vesta представительского класса. Намерения концерна понятны: новые модели считаются одним из ключевых стимулов спроса. Но на падающем российском рынке это работает не всегда. Новинки помогают продажам в представительском классе, а в более массовых сегментах покупатель ориентируется на цену. В итоге появление новой, но более дорогой модели может лишь обрушить и так низкие продажи бренда.

АвтоВАЗ в пятницу объявил о запуске в предсерийную сборку новой модели кроссовера Lada Xray. Глава завода Бо Андерссон отметил, что локализация модели пока не достигает 70%, "но будет увеличиваться". Был назван и максимум цены – 600 тыс. руб. Кроме того, сообщается, что у другой новинки АвтоВАЗа, Lada Vesta (продажи стартуют в конце ноября), появится удлиненная версия представительского класса Lada Vesta Signature, в которой может быть использован двигатель Nissan. Бо Андерссон заявил о возможности выпуска ограниченной серии в интересах российских бизнесменов и чиновников.

На фоне хронического кризиса вывод на рынок новых или обновленных моделей считается одним из наиболее эффективных способов поддержать продажи. Так, Toyota готовится выпускать в 2016 году в России внедорожник RAV4, а Nissan на прошлой неделе начал производство обновленного кроссовера Qashqai в Петербурге. Еще одна новинка Nissan в этом году – X-Trail, говорят в компании, входит в тройку самых продаваемых моделей (но за январь--сентябрь ее продажи упали на 16%, до 14,3 тыс. машин). Toyota в этом году вывела на рынок новое поколение Hilux и Alphard, обновленные Land Cruiser Prado, Land Cruiser 200, RAV4 (за девять месяцев продажи сократились на 22%, до 20,8 тыс. машин) и Camry с новым двигателем (снизились на 6%, до 23,3 тыс. машин). Но, несмотря на это, продажи марок ниже рынка.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за январь-сентябрь продажи Toyota снизились на 37%, до 72,7 тыс. штук, Nissan – на 39%, до 69,3 тыс. машин, тогда как рынок в целом сократился на 33%, до 1,2 млн машин. Один из дилеров Toyota объясняет, что на самом деле новинки продолжают вызывать энтузиазм покупателей, а спад продаж уменьшается. Показатели марки, по его мнению, упали, так как с рынка почти ушла одна из самых продаваемых моделей Corolla: после девальвации рубля цена на нее выросла на 25% и почти сравнялась с Camry. Продажи модели за девять месяцев упали на 75,5%, до 5,5 тыс. машин.

Ford в течение года запустил Fiesta, обновил Focus, Mondeo, Transit и Explorer. Спрос на Explorer пока неочевиден: модель только запустилась, но скорее "останется имиджевой", говорит директор по продажам дилерского центра Ford "Авилона" Михаил Кузьмин, а Transit с учетом кризиса уступает более дешевому Mercedes Sprinter. В "Авилоне" отмечают, что Fiesta, Focus и Mondeo являются "драйверами роста" и без них продажи были бы намного хуже. Mondeo и Fiesta "помогли марке выйти из кризиса", добавляет источник "Ъ" среди дилеров. Если в прошлом сентябре продажи бренда упали на 35%, до 5,3 тыс. машин, то в этом – на 8%, до 4,8 тыс. машин. За девять месяцев продажи Ford обвалились на 41%, до 26,5 тыс. машин.

Дилеры, работающие с премиум-классом, уверяют, что сегмент не обвалился вслед за рынком именно благодаря рестайлингам, поддержавшим спрос на Mercedes (падение продаж на 12%, до 32,2 тыс. машин), Audi (на 26%, до 19 тыс. машин). Реализация Lexus и вовсе выросла на 10%, до 15,2 тыс. машин.

Бюджетные марки тоже делают ставку на новинки, хотя участники рынка уверены, что в этом сегменте обновления играют второстепенную роль – "все дело в цене и маркетинге". Kia выпустила новый Sorento Prime и спецсерию Soul Sunrise, обновленные Venga, Picanto, Quoris, cee'd, Rio (седан и хэтчбек), Soul с новым двигателем. В компании считают, что высокий относительно рынка объем продаж достигнут во многом благодаря инвестициям в обновление модельного ряда. 60% продаж марки в России в январе--октябре пришлось на седаны и хэтчбеки Rio, за девять месяцев New Rio вошла в тройку самых продаваемых машин, продажи выросли на 8%, до 71,6 тыс. машин. Бренд остается наиболее популярным среди иномарок, продажи за январь-сентябрь упали на 13%, до 119,7 тыс. машин, а доля рынка выросла на 2,3 п. п., до 10%. Hyundai обновил модели i40 и Equus, продажи упали на 10%, до 119,4 тыс. машин.

Но инструмент работает не всегда. Renault обновила Duster, Fluence и Koleos, но за январь--сентябрь продажи упали на 37%, до 87,3 тыс. машин. Дилер марки отмечает, что бренд "сдает позиции корейцам". Другой собеседник "Ъ" считает, что продажи флагманского Duster рухнули на 47%, до 30,1 тыс. машин, из-за повышения цены почти вдвое: раньше машину можно было купить за 450-800 тыс. руб., сейчас – от 1 млн руб. В Renault возражают, что в сентябре Duster удалось "удержать позицию SUV #1", и сообщили, что "о конкретных цифрах говорить преждевременно". Продажи Renault упали на 37%, до 87,3 тыс. машин, доля снизилась на 0,5 п.п., до 7,3%.

Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" поясняет, что запуск модели планируется заблаговременно, и независимо от ситуации концерн не может отказаться от этого. Он не считает, что новинки на падающем рынке бессмысленны: даже в бюджетном сегменте правильно позиционированная в ценовом плане модель поддерживает спрос. Но эксперт сомневается в успехе Vesta для представительского класса, отмечая, что это скорее имиджевая история и проявление амбиций по выходу в другие сегменты.

«Коммерсант»