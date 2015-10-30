Остановка для высадки персонала

Работникам Ford во Всеволожске предложат получить пять окладов и уволиться по собственному желанию. Предприятие остановит конвейер в середине ноября и заработает только в новом году.

Каникулы с ноября

Завод Ford Sollers во Всеволожске (Ленинградская область) планирует на два месяца остановить конвейер и сократить часть персонала, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в заводском профсоюзе. РБК в профсоюзе завода подтвердили эту информацию. Представитель Ford Sollers сказал лишь, что компания «корректирует производство согласно ситуации на рынке», а информацию о приостановке конвейера не подтвердил, но и не опроверг. Агентству «Интерфакс» представитель Ford Sollers сказал, что компания «увеличивает традиционные новогодние каникулы из-за общего снижения спроса в индустрии».

Информацию о «продлении новогодних каникул» и сокращениях на Ford Sollers агентству ТАСС подтвердили и в администрации Ленинградской области. «Мы внимательно следим за ситуацией на всеволожском заводе Ford и видим тенденцию существенного снижения продаж на автомобильном рынке, в том числе в сегменте, на который ориентировано предприятие. В связи с этим руководству компании приходится принимать меры, направленные на экономию средств... Компания планирует запустить программу добровольного увольнения в течение недели, которая позволит работникам при желании уволиться и подобрать новое место работы», – передал ТАСС через пресс-службу зампред областного правительства Дмитрий Ялов.

Продажи Ford в России в январе–сентябре снизились на 41%, до 26,6 тыс. автомобилей, согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Весь рынок за тот же период сократился на 31%, до 1,2 млн машин.

Программа сокращения персонала предусматривает увольнение работников по соглашению сторон с выплатой пяти окладов, уточнил источник на предприятии. Ожидается, что до конца года будут уволены до 70 человек из 1,5 тыс. Продление программы сокращения в следующем году пока не планируется, утверждает собеседник РБК.

Конвейер останавливается с 17 ноября до конца новогодних каникул 13 января. На время простоя работникам будет выплачиваться зарплата 2/3 от размера оклада. Средняя зарплата на заводе составляет порядка 50 тыс. руб., говорит источник РБК в Ford Sollers.

Уязвимые модели

Оптимизацию персонала на заводе во Всеволожске собеседник РБК объяснил тем, что там собираются модели Focus и Mondeo.

Сегменты С и D, в которых продаются эти модели, упали ниже среднего уровня по рынку – на 47 и 38% соответственно против 33%. В сентябре, по данным «Автостата», падение продаж новых машин в этих сегментах было на уровне 49 и 22%, относительно аналогичного периода прошлого года. Продажи Focus упали еще сильнее – на 62,2%, до 7,8 тыс. автомобилей в январе–сентябре, такие данные приводит «Ассоциация европейского бизнеса».

Сегменты, в которых представлены другие собираемые в России модели Ford Sollers – EcoSport, Kuga, Explorer (собираются в Набережных Челнах и Елабуге), в сентябре показали снижение продаж в среднем на 18%.

Завод Ford Sollers недозагружен не первый год. Еще в июне 2014 года завод во Всеволожске перешел с двухсменного на односменный режим работы, под сокращение тогда подпали 700 человек. Другие два завода Ford Sollers – в Набережных Челнах и Елабуге – также уйдут на длительные каникулы. Первый – с середины ноября, второй – с 10 декабря, говорит источник в Ford Sollers, уточнив, что сокращений на них не планируется. Также с 2014 года на заводе еженедельно вводилось от одного до двух дней простоев.

Остановка производства может означать, что у компании есть избыток складских запасов, полагает управляющий партнер консалтинговой компании EURussia Partner Бончев Иван. По его словам, рассчитывать на резкий рост спроса, как это было год назад, сейчас не приходится. В ноябре-декабре 2014 года девальвация рубля и ожидание роста цен на автомобили привели к тому, что автопроизводители распродали почти все свои запасы, в том числе на первый квартал следующего года. Сейчас цены выровнялись, экономика по-прежнему «туманная», поводов для ажиотажного спроса сейчас нет, поясняет Бончев.

Простой Ford Sollers также может быть связан с возможным отсутствием господдержки российского автопрома в 2016 году, предполагает сотрудник одного из российских заводов. В 2015 году правительство запустило три программы по стимулированию спроса на автомобили, выделив на них 29 млрд руб. Из этой суммы Ford Sollers досталось 350–400 млн руб., при поддержке государства было продано порядка 50% автомобилей марки, говорит представитель компании. На продление программ в 2016 году правительство денег пока не нашло. В первом квартале автопроизводители, как правило, распродают прошлогодние остатки. Отсутствие гос­поддержки может привести к снижению продаж автомобилей и затовариванию складов автопроизводителей.

«РБК daily»