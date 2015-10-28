Выезд со дна

Минэкономразвития ожидает небольшого роста продаж новых автомобилей в 2016 году – впервые за три года непрерывного падения. Автопроизводители опасаются, что рост станет предлогом для сворачивания программ господдержки.

Начало восстановления

В 2016 году рост продаж новых легковых автомобилей может составить 0,4% (в 2015 году они должны составить 1,5–1,7 млн), говорится в проекте прогноза социально-эко­номического развития на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, размещенном на сайте Минэкономразвития.

Минэкономразвития ожидает восстановления рынка со следующего года после трех лет непрерывного падения. По данным агентства «Автостат», в 2013 году авторынок сократился на 6%, в 2014 году – на 10,3%, до 2,34 млн штук. В этом году, по разным оценкам, продажи легковых автомобилей могут упасть еще на 15–35%, до 1,5–1,7 млн штук.

Прогноз чиновников оказался более пессимистичным, чем дававшиеся ранее экспертные оценки. Так, согласно базовому сценарию Boston Consulting Group (BCG), рост продаж автомобилей в 2016 году должен составить 10,5%. PricewaterhouseCoopers ожидает роста на 4,4%.

В 2017–2018 годах, по оценкам Минэкономразвития, рост производства будет выше – на 10 и 8,5% соответственно. Но до уровня 2014 года за следующие три года отрасль не восстановится. С учетом этого прогноза мощности автопрома к 2018 году будут загружены чуть выше, чем наполовину.

Минпромторг ранее прогнозировал среднегодовой рост рынка в 2017–2018 годах на уровне 7%.

Производство не вырастет

Динамика производства легковых автомобилей в 2016 году также останется на уровне текущего года (рост на 0,3%), полагают в МЭР. По данных Росстата и оценкам Мин-

экономразвития, в 2015 году в России будет выпущено 1,37 млн машин – на 21,2% меньше, чем в 2014-м. Падение производства машин обусловлено сокращением реальных располагаемых денежных доходов, а также нарастающей макроэкономической нестабильностью, говорится в материалах министерства. В мае ведомство прогнозировало сокращение производства в 2015 году на 18–20%. Загрузка мощностей по производству автомобилей в 2015 и 2016 годах составит около 46%.

Автопроизводители пока не раскрывают производственные планы на 2016 год. Несмотря на восстановление рынка, АвтоВАЗ, наоборот, может снизить объем выпуска машин. По данным сайта «Русский автомобиль», которому удалось ознакомиться с производственным планом тольяттинского автозавода, в 2016 году предприятие с учетом дочерней «ИжАвто» планирует собрать 380,4 тыс. машин, в том числе по контракту для альянса Renault-Nissan. План

АвтоВАЗа на 2015 год – 538 тыс. автомобилей, то есть снижение объемов производства в 2016 году может составить 30%. Завод может сократить сборку, сняв с конвейера модель Lada Priora и удлиненную версию внедорожника 4х4, сообщает сайт со ссылкой на материалы компании. Представитель АвтоВАЗа планы не раскрывает.

Сокращение производства на 20% допустил и представитель Sollers, но только если правительство отменит меры поддержки спроса на автомобили.

Без господдержки роста не будет

Автопроизводители опасаются, что восстановление рынка станет предлогом для сворачивания программ господдержки по стимулированию спроса на новые автомобили. О такой возможности, в частности, 20 октября говорил журналистам министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Мы рассчитываем, что экономика будет постепенно разогреваться и автомобильный рынок будет постепенно восстанавливаться и без целевой господдержки», – заявил он журналистам, отвечая на вопрос, какой объем субсидий автопрому рассматривается на 2016 год (цитата по Интерфаксу).

С конца 2014 года в России действуют несколько программ стимулирования спроса на автомобили. Это программа обновления автопарка (утилизация и trade-in), а также льготное автокредитование и автолизинг. В целом за два года государство выделило на них 42 млрд руб. В 2015 году по всем программам будет продано около 500 тыс. машин – примерно треть от общего объема продаж новой техники.

При отсутствии господдержки автопрома в 2016 году прогноз Минэкономразвития не сбудется, предупреждают автопроизводители. Без нее продажи автомобилей в следующем году могут упасть на 20–30%, до 1,2–1,3 млн штук, заявил на прошлой неделе глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Йорг Шрайбер. Мантуров, впрочем, оговорился, что окончательного решения о продлении господдержки пока нет.

«Мы не ожидаем оживления рынка в следующем году, поэтому считаем, что государственные меры поддержки необходимо продлевать на 2016 год, так как они существенно поддерживают рынок и стабилизируют продажи», – заявил РБК представитель Ford Sollers. Так же считают и на АвтоВАЗе. В условиях нестабильного спроса продление госпрограмм поддержки авторынка в 2016 году – крайне важная мера и является дополнительным стимулом роста продаж и увеличения производства, считают в Sollers. «Мы благодарны за все меры поддержки автопрома», – говорит представитель Hyundai Motor Manufacturing Rus.

Отсутствие господдержки авторынка и дальнейшее падение продаж автомобилей может стать причиной массовых сокращений и среди дилеров, неоднократно заявлял президент Российской ассоциации автодилеров (РОАД) Владимир Моженков. По его словам, мощности дилеров рассчитаны на продажу 3 млн автомобилей в год.

Фактор Казахстана

В своем прогнозе Минэкономразвития не ждет от автопроизводителей расширения экспорта, отмечают менеджеры двух крупных заводов. О желании увеличить объемы внешних продаж в текущем году заявили почти все автомобильные компании, работающие на территории России. Их планы могут провалиться из-за падения продаж на крупнейшем экспортном рынке российских автопроизводителей – в Казахстане, поясняют источники РБК. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, в январе–августе в стране было продано 68,7 тыс. автомобилей – на 35,4% ниже, чем за тот же период 2014 года. Девальвация тенге будет давить на спрос в стране и в 2016 году, уверены собеседники.

По словам представителя Sollers, компания планирует рост экспорта за счет рынков дальнего зарубежья – Центральной Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока. «Кроме того, на данный момент мы изучаем возможность открытия сборочных производств автомобилей УАЗ во Вьетнаме и Египте», – добавил он. Представитель Hyundai Motor Manufacturing Rus. отметил, что ежегодный уровень экспорта компании составляет порядка 10%. Ford Sollers рассматривает рынки СНГ и верит в потенциал Казахстана.

Кроме того, темпы восстановления авторынка названы Минэкономразвития ниже ожидаемых значений – это может вызвать очередную волну сокращений персонала на автосборочных предприятиях, говорят сотрудники заводов. Тем не менее в Sollers, Hyundai Motor Manufacturing Rus., Ford Sollers, Kia Motors Rus РБК заявили, что сокращений персонала в 2016 году не планируют. Другие российские автопроизводители на запрос РБК не ответили.

В начале октября первый заместитель председателя комитета Госдумы Владимир Гутенев заявил о возможном сокращении до 6 тыс. работников АвтоВАЗа.

«РБК daily»