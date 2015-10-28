Названы самые дешевые автомобили России

Большинство представленных в России автокомпаний скорректировали прайс-листы на легковые машины в период с 20 сентября по 20 октября. И хотя, по данным экспертов, цены продолжают расти, на рынке по-прежнему немало доступных автомобилей, в том числе иностранного производства. "РГ" изучила все актуальные предложения и составила рейтинг самых дешевых моделей октября.

Абсолютным лидером в этом списке является ситикар Matiz, который можно купить и под старым добрым брендом Daewoo, и под новым - Ravon - по цене от 314 000 рублей. Крохотный пятидверный хэтчбек (его длина 3,5 метра) оснащается 3-цилиндровым бензиновым двигателем объемом 0,8 литра мощностью 51 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой "механикой". В минимальной комплектации "малыш" получил обогрев заднего стекла, антибликовое салонное и асферические боковые зеркала, блокировку задних дверей и стеклоподъемников от детей, а также подстаканник и пепельницу. Впрочем, самая оснащенная версия Ravon Matiz, за которую надо отдать уже 414 000 рублей, принципиально отличается от базовой лишь наличием гидроусилителя руля и аудиосистемы. По крайней мере, если судить по презентации машины на официальном сайте. В то же время у Daewoo Matiz в промежуточных комплектациях значится и кондиционер, и электрические стеклоподъемники, а противотуманные фонари указаны уже в "базе".

Второе место в рейтинге - у отечественного бестселлера Lada Granta в кузове седан. По цене 340 000 рублей (с учетом действующей в течение месяца скидки в 20 тысяч) доступна машина с 8-клапанным мотором 1.6 с отдачей в 82 л.с. и механической "пятиступкой". В "базе" предусмотрены подушка безопасности водителя, иммобилайзер, дневные ходовые огни, крепление для детских сидений и аудиоподготовка. При этом в других комплектациях - в пределах 400 тысяч рублей - добавляются бортовой компьютер, электроусилитель руля и электропривод стекол в передних дверях, обогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений и кондиционер.

Lada Granta, но уже в кузове лифтбек, заняла и последнее место на виртуальном пьедестале с ценником 357 200 рублей. У этой машины чуть более мощный мотор, форсированный до 87 л.с., но точно такой же набор опций, как у самого доступного седана. Впрочем, за 390 600 рублей можно приобрести версию с антиблокировочной системой тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) и электронной системой распределения тормозных усилий (EBD), компьютером, электроусилителем руля и стеклоподъемниками.

Четвертое место благодаря октябрьской маркетинговой акции занял миниатюрный хэтчбек Lifan Smily, живо напоминающий респектабельный Mini. Автомобили 2014 года выпуска сейчас продаются минимум за 364 900 рублей, 2015-го - за 369 900. Машину приводит в движение 1,3-литровый мотор, развивающий мощность 88 л.с. и агрегатирующийся с 5-ступенчатой МКПП. При этом "база" кажется довольно богатой. Здесь не только ABS и EBD, две фронтальных подушки безопасности, дневные ходовые огни, электроусилитель рулевого колеса, магнитола, но и кондиционер, система помощи при экстренном торможении и даже задний парктроник.

Следом идет другой представитель бренда Lifan - седан Solano предыдущего модельного ряда. Автомобили 2013 года выпуска с учетом октябрьской скидки продаются за 379 900 рублей, но то, что такие машины есть у большинства дилеров, конечно, маловероятно. Тем не менее укажем, что речь идет об автомобиле с двигателем 1.8 мощностью 125 л.с. и 5-МКПП. По оснащению такой Solano немногим превосходит вышеупомянутый Smily - за счет мультифункционального руля, с которого можно управлять аудиосистемой.

Чуть дороже - 389 000 рублей - стоит прошлогодний седан Geely GС6 с полуторалитровым мотором, выжимающим 94 л.с., и 5-ступенчатой "механикой". Здесь также довольно солидная "начинка" - в частности, с противоугонной сигнализацией, аварийным отключением подачи топлива и разблокировкой дверей при ДТП, обогревом передних сидений, борт-компьютером, ГУРом, задними "противотуманками". За передние и парковочный радар требуется заплатить на 10 тысяч больше.

В топ-10 также вошли хэтчбек Lada Kalina и седан Chery Bonus (в настоящий момент обе стоят от 389 900 рублей), обновленный хэтчбек Renault Sandero (399 000) и хэтчбек Chery Very (399 900). Стоит отметить, что дешевых "китайцев" у большинства дилеров уже не найти, а у "француза" по такой цене доступен лишь скромный 75-сильный мотор объемом 1,2 литра. Кроме того, он откровенно "пустоват" в плане опций даже на фоне бюджетных Chery: в "базе" только ГУР, дневные ходовые огни, обогрев заднего стекла, единственная подушка безопасности и система Isofix для детского кресла.

Добавим, что в пределах 410 тысяч рублей сейчас стоят минимальные комплектации универсала Lada Kalina (401 900), седана Datsun on-DO (406 000), седана Renault Logan предыдущего модельного года и хэтчбека Geely MK Cross (по 409 000). Также вскоре на российском рынке должна появиться модель седана Ravon Nexia R3, который может сходу ворваться в топ-10.

«Российская газета»