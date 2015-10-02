Volkswagen начинает экономить

В связи с последствиями «дизельного скандала» Volkswagen начал сокращать сотрудников и снижать объемы производства. На эти меры концерн вынужден идти, чтобы сохранить средства на выплату штрафов за махинации с выхлопами и проведение масштабных сервисных акций по всему миру. Затронет ли скандал Россию, концерн официально пока не сообщает.

На фоне скандала в Volkswagen, связанного с дизельными двигателями, концерн начал активно сокращать расходы в ожидании многомиллионных штрафов, резкого падения продаж и грядущих отзывных кампаний, под которые может попасть 11 млн автомобилей. По сообщению агентства Bloomberg, в четверг концерн объявил о сокращении объемов производства на одном из крупнейших заводов в городе Зальцгиттер, где собирают двигатели.

Как отмечает представитель Volkswagen Кристоф Адомат, на площадке в Зальцгиттере была урезана одна рабочая смена в неделю. По его словам, на этом заводе работают около 7 тыс. человек. Мощность производства составляет 1,58 млн двигателей в год. Производящиеся здесь силовые агрегаты используются для самых разных автомобилей, выпускаемых концерном, – от эксклюзивных гиперкаров Bugatti до бюджетных моделей Volkswagen.

Пока Volkswagen полностью приостановил в Германии прием на работу новых сотрудников. Как минимум ряды концерна не будут пополняться новыми кадрами до конца 2015 года. В то же время руководство концерна объявило о том, что временные контракты сотрудников не будут продлеваться. Общая численность персонала группы VW составляет порядка 600 тыс. человек по всему миру. Какое число людей работают на данный момент по временным договорам, не уточняется.

При этом глава производственного совета Volkswagen Бернд Остерлох еще на прошлой неделе заявил, что концерн сделает все возможное, чтобы высвобождать средства на погашение связанных со скандалом расходов, не прибегая к сокращениям рабочих мест. Пока концерну удалось выделить $7,25 млрд на проведение отзывной кампании в США. При этом, по оценкам аналитиков Sanford C. Bernstein, еще $7,4 млрд власти США могут взыскать с VW в качестве штрафа.

Эксперты отмечают, что по состоянию на конец июня у концерна был запас ликвидных средства в размере 21,5 млрд евро. Позже концерн смог выручить еще около 3,4 млрд евро, продав свой пакет акций бывшего партнера Suzuki Motor Corp.

В то же время число стран, где продавались автомобили с незаконно установленным ПО, продолжает расти. После США, где впервые и был выявлен факт мошенничества, аналогичные проблемы были выявлены в Германии, Франции, Италии, Испании, Великобритании, Южной Корее, Индии, Японии и других странах. При этом в некоторых странах, например в Испании, помимо проведения отзывных кампаний, Volkswagen хотят обязать вернуть те деньги, которые местные власти выделяли концерну в рамках экологической программы – тысячу евро за каждый реализованный автомобиль.

Как ранее писала «Газета.Ru», до сих пор неизвестно, были ли нарушены компанией экологические нормы в России. Несмотря на растиражированное на этой неделе в российских и европейских СМИ заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, что скандал не затронул Россию, местное представительство Volkswagen пока не предоставило информации о нарушениях стандартов. Официальный запрос в ООО «Фольксваген Груп Рус» был направлен Росстандартом еще на прошлой неделе. По данным источника «Газеты.Ru», ответ компания может предоставить в течение недели.

Напомним, что Volkswagen официально признался в использовании программного обеспечения для дизельных двигателей, которое позволяло при тестировании скрывать реальные данные о содержании вредных веществ в выхлопе. При обычной эксплуатации объем выбросов окиси азота мог в 40 раз превышать экологические нормы.

Первой реакцией концерна на скандал стала отставка главы Volkswagen Мартина Винтеркорна. Спустя несколько дней прокуратура Германии выступила с заявлением о начале уголовного расследования в отношении деятельности Винтеркорна. Однако в четверг представители прокуратуры уточнили, что расследование не направлено конкретно против бывшего гендиректора группы, а ведется в отношении неустановленных топ-менеджеров VW.

Стоит отметить, что, пытаясь сохранить репутацию, VW оперативно запустил сайт для потребителей, посвященный устранению последствий «дизельгейта». На этом портале публикуются, например, официальные заявления руководителей концерна, а также даются ответы на наиболее популярные вопросы от клиентов, которых затронул скандал.

«Газета.Ru»