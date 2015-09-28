Механик из Porsche

Новым директором Volkswagen стал глава Porsche Маттиас Мюллер. В начале 2010-х уроженец ГДР и бывший механик смог вывести люксового автопроизводителя из кризиса. Теперь ему предстоит очистить репутацию всего концерна Volkswagen.

В пятницу наблюдательный совет концерна Volkswagen (VW) единогласно утвердил Маттиаса Мюллера новым главой немецкого автогиганта. Место гендиректора VW оставалось незанятым меньше двух дней: многолетний руководитель концерна Мартин Винтеркорн объявил о своей отставке в среду. По информации газеты Handelsblatt, предварительно по кандидатуре Мюллера 20 членов наблюдательного совета договорились уже вечером следующего дня.

«Моя первоочередная задача – восстановить доверие к Volkswagen Group и сделать для этого все от меня зависящее с максимальной прозрачностью, а также сделать верные выводы из нынешней ситуации. Под моим руководством Volkswagen сделает все возможное, чтобы установить самый строгий контроль и стандарты управления в автомобильной отрасли», – приводятся в пресс-релизе VW слова нового CEO автоконцерна.

Мюллер мог стать главой Volkswagen еще в апреле: он был ставленником бывшего главы наблюдательного совета Фердинанда Пиеха в его борьбе с Винтеркорном. Но тогда совет отказался поддержать своего председателя, и Пиех покинул компанию. Полгода спустя Мюллер добился долгожданного повышения, но за это время ситуация в компании кардинально изменилась. Теперь его главной задачей станет восстановление компании после грандиозного репутационного скандала по поводу нарушения экологических норм и минимизация финансовых потерь, которые грозят VW.

Беглец

Биографии Винтеркорна и Мюллера – бывшего и нынешнего директоров VW – имеют немало общих черт. Оба бизнесмена работают в структурах концерна больше 30 лет, оба в разное время возглавляли специализированные департаменты в дочерних предприятиях VW.

Винтеркорн работал в отделе по контролю качества сначала в Audi, затем во всем концерне. Мюллер занимался стратегией развития брендов Audi, Lamborghini, а с 2007 по 2010 год – всего VW.

Биография Мюллера с самого начала была связана с историей автомобильной марки Audi. Он родился в июне 1953 года в городе Хемниц, который власти ГДР незадолго до этого переименовали в Карл-Маркс-Штадт. Отец Мюллера Зигфрид работал в компании DKW – это одна из четырех автомобильных марок, образовавших в предвоенное время бренд Auto Union, которая и превратилась впоследствии в Audi.

Основные промышленные мощности DKW находились в пригороде Хемница, то есть на территории, попавшей в советскую зону оккупации. После войны Audi запустила на заводе в западногерманском Ингольштадте (Бавария) свою линейку автомашин под брендом DKW, на заводе же в ГДР производились в основном мотоциклы. Зигфрид Мюллер в восточногерманском DKW отвечал за проведение мотогонок и некоторое время был техническим комиссаром гоночной трассы Заксенринг.

После Берлинского кризиса летом 1953 года (народное восстание против коммунистических властей, которое было подавлено) Зигфрид с семьей переехал на запад – в Ингольштадт.

Собственный опыт беженца во многом объясняет, почему в сентябре 2015 года, в разгар миграционного кризиса в ЕС, Мюллер-младший стал одним из первых немецких промышленников, кто предложил создать рабочие места для сирийских беженцев на заводе Porsche, считает Handelsblatt. «Я просто хочу, чтобы все люди в мире имели хотя бы горячее питание и спокойный сон. Никто не покидает свою родину добровольно и с легким сердцем», – пояснил он.

Стратег из Porsche

Еще подростком Маттиас Мюллер окончил курсы при Audi по специальности механика-инструментальщика, затем прошел обучение на специалиста в IТ-сфере в Мюнхенском университете прикладных наук, а в 1977 году вернулся в Ингольштадт, начав работу в отделе электронной обработки данных концерна Audi. К 30 годам Мюллер возглавил этот отдел.

В начале 1990-х годов руководство Audi назначило его ответственным за продукционную стратегию. Одним из первых проектов бывшего механика стала разработка с нуля и постановка на конвейер Audi A3, первого за 20 лет автомобиля Audi компакт-класса. Коммерческого успеха новая модель достигла во многом благодаря своему имиджу спортивного молодежного автомобиля. В дальнейшем Мюллер стал отвечать за стратегию развития спортивных марок группы VW (Audi, Lamborghini, Seat), а затем и за продуктовое планирование всего концерна.

В октябре 2010 года Мюллер стал гендиректором Porsche. Компания – производитель премиальных автомобилей в тот момент находилась в процессе поглощения концерном VW и параллельно пыталась бороться с последствиями мировой рецессии. Кризис сильно подкосил Porsche: если в 2007/08 финансовом году чистая прибыль Porsche составила рекордные €6,4 млрд, то уже через год компания зафиксировала убыток в €3,6 млрд. В 2009/10 году он сократился до €454 млн.

Дойная корова

Как специалист по развитию продукта, Мюллер начал свою работу с модельного ряда компании. В течение двух лет он обновил всю линейку продукции Porsche, а в 2014 году концерн запустил в производство новый компактный кроссовер Porsche Macan. Новая политика оказалась успешной: по итогам 2011 года выручка Porsche выросла на 18%, до €10,93 млрд, а чистая прибыль составила €1,46 млрд.

Последние годы финансовые показатели компании стабильно росли на 10–20% в год. В 2014 году оборот Porsche составил €17,2 млрд (+20% к 2013 году), чистая прибыль выросла до €2,2 млрд (+14%), а число проданных автомобилей выросло на 17%, до 190 тыс. Тем самым Porsche принесла 8% всей выручки и 20% всей прибыли группы VW за прошлый год. «Своими деловыми успехами Мюллер превратил Porsche в главную дойную корову крупнейшего автоконцерна Европы», – отмечает немецкое издание NDR.

Результатами Porsche Мюллер заслужил благосклонность Фердинанда Пиеха и его семьи – потомков Фердинанда Порше и владельцев группы VW (50,73% акций). Пиех был недоволен темпами развития бизнеса группы на американском направлении и весной 2015 года попытался заменить тогдашнего гендиректора Винтеркорна Мюллером как своим протеже, но на голосовании совета потерпел поражение и вынужден был покинуть VW. Триумф управляющего над владельцами продолжался пять месяцев, до начала экологического скандала, который привел к уходу самого Винтеркорна.

На призыв Меркель

Игроки Франкфуртской биржи так и не дождались назначения нового главы концерна: площадка закрылась за час до завершения заседания наблюдательного совета VW. За день акции компании потеряли в цене 4,3%. За всю неделю – с начала экологического скандала – котировки VW упали на 34%.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала компанию, которая десятилетиями считалась воплощением немецкой инженерной мысли, принять срочные меры, чтобы восстановить доверие к себе. Скандал заставил руководство концерна сделать организационные выводы и принять кадровые решения.

Вместе с Винтеркорном в отставку уйдут три ведущих инженера концерна. На этом настояло руководство компании. Свои посты покинут Ульрих Хакенберг, главный инженер Audi (считается разработчиком модульной системы производства VW, которая помогла концерну снизить производственные затраты), Вольфганг Хац, глава НИОКР-подразделения Porsche, и Хайнц-Якоб Нойссер, директор по НИОКР VW, пишет WSJ со ссылкой на осведомленные источники.

Кроме того, своей должности лишится глава американского подразделения VW Майкл Хорн. Его может заменить Винфрид Фаланд, глава подконтролького VW чешского автопроизводителя Škoda, который ранее также возглавлял инвестиционную «дочку» китайского подразделения Volkswagen Group.

Эксперты полагают, что сейчас для Мюллера жизненно важно будет вспомнить свои навыки кризис-менеджмента. «Следующие 12 месяцев Мюллер будет «решателем проблем», – цитирует Bloomberg аналитика Bankhaus Metzler Юргена Пипера. «Мюллер должен придумать, как порвать с культурой бюрократизма в VW, – соглашается Линн Вутен из Университета Мичигана. – Тогда сотрудники смогут прямо заявлять о проблемах, не боясь сорвать сроки или упустить рыночную долю».

«РБК daily»