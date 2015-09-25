Россияне стали меньше страховать автомобили. Об этом свидетельствует статистика Центробанка. По данным аналитиков, с января по июнь автостраховщики продали на 25% меньше полисов КАСКО, чем годом ранее. Продажи ОСАГО упали на 7%. Кроме того, почти вдвое сократилось число заключенных договоров о расширении обязательной страховки. Совокупный объем сборов по автострахованию в первом полугодии уменьшился на 14% – до 90 млрд руб.

Рынок продолжит сокращаться в ближайшие два года, считает начальник управления андеррайтинга автострахования группы «Согаз» Юрий Стрекалов.

«Снижение продаж новых автомобилей, снижение объемов автокредитования – как известно, именно в этом сегменте наиболее высокий охват добровольным автострахованием – снижение покупательской способности потребителей, в связи с чем автовладельцы отказываются от приобретения полисов. Есть несколько возможных развитий ситуации: либо повышение стоимости, либо демпинг тех компаний, которые очень зависимы от автострахования. В ближайшие два года стоит ожидать падения спроса, либо при лучших раскладах будет стагнация», – рассказал Стрекалов «Коммерсантъ FM».

За последний год Центробанк дважды повышал тарифы на ОСАГО: в октябре 2014-го и в апреле этого года. Впоследствии рынок автокредитования вырос в денежном выражении до 187 млрд руб. Скорее всего, компаниям придется менять стратегию работы с клиентами. Так считает президент Ассоциации по защите прав автострахователей Максим Ханжин.

«Страховщики поднимают цену настолько, чтобы люди вообще не могли страховаться. Это связано с тем, что страховые компании в связи с кризисными явлениями боятся мошеннических действий со стороны недобросовестных покупателей. Действительно, когда наступает кризис, в ряде случаев у многих страховых компаний увеличивается убыточность. Такое повышение приведет к тому, что многие компании изменят стратегии, начнут потихоньку опять завоевывать рынок, будут делать какие-то более продуманные продукты, отсекая рисковых клиентов, ориентируясь все-таки на рост», – полагает Ханжин.

Как отмечают эксперты страховой группы «Согаз», объем выплат в ОСАГО вырос за год на 37% – до 55 млрд руб. После повышения лимитов возмещения по страховым случаям общий объем выплат будет расти, а сборы компаний при этом не будут увеличиваться, отмечают эксперты. В итоге может возрасти количество судебных разбирательств по ДТП, отметил эксперт партии «Автомобильная Россия» Сергей Радько.

«То, что стали на 7% меньше покупать, не означает, что все не купившие страховку попали в ДТП и обратились в суд за возмещением. Если дальше будет продолжаться рост тарифов, цен, люди все больше будут экономить на страховках, и уже в ДТП начнут попадать те, у кого страховки нет. А это неизменно вызовет естественное увеличение судебных баталий, связанных с возмещением вреда. Механизм будет работать так, как он работал до введения всякого ОСАГО. Если касается КАСКО, понятно, что при отсутствии КАСКО никто ущерб, допустим, за угнанную машину не возместит вообще», – пояснил Радько «Коммерсантъ FM».

По данным группы «Согаз», в Камчатском крае и Карачаево-Черкесии объем выплат по ОСАГО уже превышает собранные средства. Критическая ситуация отмечается в Мордовии и Волгоградской области. Там выплаты составляют более 80% от имеющегося капитала.

«Коммерсант»