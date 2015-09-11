Машины пошли на разгон

Уже в первых числах сентября, то есть с началом осени, цены на свою продукцию подняли 20 процентов автопроизводителей. В том числе и сугубо российские: АвтоВАЗ и УАЗ.

Столь нерадостную новость обнародовало агентство "Автостат". По их данным, за последнее время подорожали автомобили Chevrolet, Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Toyota, Ford, Fiat, Peugeot, Suzuki, Mazda. Рост стоимости также коснулся и премиальных марок: BMW, Infiniti, Lexus, Porsche и Mercedes-Benz.

При этом только на девять брендов - Lada, UAZ, Hyundai, Renault, Toyota, Chevrolet, Nissan, Ford и BMW - совокупно приходится почти 40 процентов российского рынка легковушек по итогам семи месяцев нынешнего года.

Некоторые автопроизводители поменяли цены на всю линейку машин, как это сделал Mercedes-Benz, а другие - только на часть моделей. Например, Infiniti подняла стоимость седана Q50. Ряд брендов подняли цены на новые модели или комплектации. Последнее коснулось автомобиля Hyundai Solaris, стоимость которого выросла до 619-659 тысяч рублей.

BMW начала продажи нового седана третьей серии, максимальная стоимость которого по сравнению с предыдущим поколением выросла на 0,5 процента. В целом диапазон сентябрьского роста цен составил от 0,7 до 13,3 процента.

По словам партнера аналитического агентства "Автостат" Игоря Моржаретто, повышение цен на автомобили планировалось давно. Но компании ожидали, кто первым начнет этот процесс. К сентябрю рубль "подешевел" на 20 процентов. А автомобили в большинстве своем собираются из импортных комплектующих, которые покупаются за валюту. Так что повышение стоимости было на самом деле предсказуемо.

Судите сами. "Хенде Солярис" стоит в пересчете с русских рублей на валюту 8 тысяч евро. Если про это узнают в Европе, то все автовладельцы бросятся закупать новые машины в России.

Примечательно, что пример удорожания транспорта подали именно отечественные производители. С 1 сентября АвтоВАЗ, поднял стоимость большей части линейки Lada - эти авто подорожали от 2,3 до 3,5 процента (в зависимости от модели). УАЗ тоже не остался в стороне: UAZ Hunter подорожал в среднем на 5,5 процента (цены разнятся в зависимости от комплектации), UAZ Patriot - на 3,7 процента, UAZ Pickup - на 6,6 процента.

Следом за автопроизводителями, которые начали поднимать стоимость своей "колесной" продукции, потянутся и другие, считают эксперты. Это только вопрос времени и размера финансовой подушки.

Кроме того, предсказывают те же эксперты, рынок довольно сильно потрясет заметно возросшей стоимостью запчастей. Тут взаимосвязь видна, как говорится, даже невооруженным глазом.

Судя по опросу, который проводился агентством "Автостат", около 33 процентов автолюбителей уже отказались от идеи покупки автомобиля в этом году.

«Российская газета»