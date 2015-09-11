Центробанк сможет менять тарифы ОСАГО не чаще одного раза в год

Правительство выступило за установление минимального срока, в течение которого тарифы по ОСАГО должны оставаться неизменными. Предполагается закрепить, что Центробанк не сможет менять их чаще одного раза в год. Позиция правительства представлена в официальном отзыве на проект поправок в закон об ОСАГО, внесенный в Госдуму в марте этого года.

Законопроектом, авторами которого выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР (Ярослав Нилов и Игорь Лебедев), предусмотрено введение ряда ограничений при установлении тарифов по ОСАГО. В частности, предлагается закрепить в законе об ОСАГО, что срок действия установленных Центробанком страховых тарифов не может быть менее одного года. То есть их корректировка – как в сторону повышения, так и уменьшения – возможна будет лишь спустя 12 месяцев после их последнего изменения. Проектом предусмотрено применение этой нормы как при установлении базовых ставок, так и коэффициентов, которые учитываются при расчете стоимости ОСАГО.

Наряду с этим авторы законопроекта предложили также ввести временный мораторий (до 1 января 2017 года) на корректировку Центробанком страховых тарифов по ОСАГО.

Один из авторов законопроекта – депутат Ярослав Нилов в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что за последний год Центробанк дважды корректировал тарифы по ОСАГО. С 11 октября 2014 года регулятор увеличил базовые ставки и ввел тарифный коридор (до этого значение ставки было фиксированным), при этом минимальное значение увеличено на 23% по сравнению с предыдущим значением ставки, максимальное – на 30%.

Например, для легковых автомобилей размер базовой ставки был равен 1,98 тыс. рублей, а после изменений был установлен тарифный коридор – от 2,4 тыс. до 2,6 тыс. рублей.

Спустя полгода тарифы вновь подверглись корректировке: с 12 апреля 2015 года Центробанк увеличил базовый тариф ОСАГО по некоторым категориям транспорта еще на 40%, также расширен размер тарифного коридора до 20% (до этого он составлял 5%).

Кроме того, с 1 апреля были изменены территориальные коэффициенты: в 11 регионах увеличены, а в 10, напротив, снижены. По словам Нилова, введение предложенного ограничения, по его мнению, позволит обеспечить стабильность и открытость действий регулятора.

Правительство в своем отзыве на законопроект указало на целесообразность введения требования о неизменности в течение года установленных страховых тарифов. В то же время введение моратория до 2017 года в правительстве не поддержали, указав, что такая норма «не позволит в случае необходимости оперативно изменить страховые тарифы по ОСАГО как в сторону повышения, так и в сторону понижения».

Длительная заморозка тарифов, следует из отзыва, может создать предпосылки к тому, что страховщики сосредоточатся на заключении договоров ОСАГО в наименее убыточных регионах, что может повлечь сокращение доступности услуг по обязательному автострахованию для отдельных граждан. «Известия» писали о закрытии офисов страховщиков в ряде регионов, хотя по закону об ОСАГО страховщик должен иметь в каждом регионе свой филиал.

Позиция правительства не вызвала энтузиазма у страховщиков. Руководитель управления методологии обязательных видов «АльфаСтрахования» Денис Макаров отметил, что с точки зрения устойчивости ОСАГО как вида страхования тарифы должны меняться в зависимости от изменения средней стоимости расходов на ремонт автомобилей. В таком случае, по его словам, резервы страховых компаний всегда будут обеспечены тарифами и они смогут исполнять свои обязательства перед застрахованными лицами.

– Резервы будущих выплат формируются заранее, исходя из текущих цен на ремонт, которые установлены действующими справочниками. При изменении стоимости ремонта меняется объем ответственности страховой компании и увеличивается себестоимость продукта для компании. Чтобы не происходило разрыва между резервами и заявленными убытками, вместе со справочниками в сторону соответствия текущей инфляции должны двигаться и тарифы на ОСАГО, – говорит Макаров. – Справочники средней стоимости определения расходов на ремонт автомобиля в рамках ОСАГО должны обновляться два раза в год – в соответствии с инфляцией на запчасти.

Руководитель управления автострахования группы компаний «АСТ» Каро Карапетян напомнил, что почти каждый третий россиянин имеет транспортное средство, которое подлежит обязательному страхованию.

– Очевидно, что два этапа увеличения тарифов по ОСАГО, которое является социально значимым продуктом, негативно были восприняты автовладельцами, – говорит Карапетян.

– Введение предлагаемых ограничений при установлении тарифов по ОСАГО позволит снизить градус негатива среди населения. В то же время при текущем уровне инфляции эта мера гарантированно приведет к увеличению убыточности ОСАГО.

– Пересмотр тарифов должен иметь не политическую, а экономическую природу, – говорит первый зампредправления СОГАЗа Николай Галушин. – Если убыточность в связи с ростом величины убытка по ОСАГО и увеличением страховых сумм будет расти, но этот рост не будет сопровождаться ростом тарифов, последует следующий кризис на рынке ОСАГО, последствия которого будет очень болезненными для рынка и пользователей услуг.

Напомним, рост тарифов в 2014–2015 годах призван стабилизировать ситуацию на рынке ОСАГО, который переживал серьезный кризис. Так, с момента вступления в силу закона об ОСАГО (с 1 июля 2003 года) базовые тарифы не менялись ни разу вплоть до 2014 года (коэффициенты повышались дважды – в 2009-м и в 2011-м).

При этом с 2011 года значительно изменилась статистика аварийности, что стало причиной убыточности ОСАГО: по расчетам Института страхования при Всероссийском союзе страховщиков, комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО в 2014 году составил 102% (если коэффициент выше 100%, это значит, что страховая деятельность приносит убытки). Вдобавок с апреля 2015 года выросла ответственность страховщиков перед автомобилистами – согласно вступившим в силу поправкам в закон об ОСАГО увеличены страховые суммы за вред, причиненный жизни и здоровью (со 160 тыс. до 500 тыс. рублей), а также имуществу потерпевшего (со 120 тыс. до 400 тыс. рублей).

«Известия»