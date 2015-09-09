Автопроизводители оценили слабый рубль

Китайская Fuyao Glass Industry Group два года назад открыла в Калуге завод автомобильного стекла мощностью 1 млн комплектов в год. До конца 2015 г. компания приступит ко второму этапу инвестпрограммы – направит еще 100 млн евро на удвоение мощностей до 2 млн автомобильных комплектов в год. Об этом вчера сообщил на конференции «Ведомостей» в Калуге «Автоэволюция-2015» гендиректор «Фуяо стекло рус» Ши Цзюнь. По его словам, затянувшееся падение автомобильного рынка стало неприятной неожиданностью, но компания решила не менять планы, веря в восстановление.

Fuyao начинает экспорт, а первыми зарубежными рынками стали Германия, Бельгия, Франция и Испания, сообщил Ши Цзюнь. О том, что компания планирует поставлять на экспорт две трети продукции российского завода общей планируемой мощностью 3 млн шт. в год, Fuyao заявила при открытии первой очереди российского завода осенью 2013 г. Развитие экспортного направления ускорили сокращение автомобильного рынка и девальвация рубля в России. Для развития экспорта Fuyao хочет воспользоваться возможностью льготного ввоза компонентов для выпуска экспортной продукции, продолжает Ши Цзюнь. Но процедуры получения этой льготы очень сложны, компания просит их упростить.

Volkswagen начала экспортировать из России в Европу двигатели и готовится к поставкам автомобилей в страны дальнего зарубежья, сообщил вчера врио губернатора Калужской области Анатолий Артамонов на встрече с президентом России Владимиром Путиным (его слова приведены на сайте kremlin.ru). Завод двигателей Volkswagen мощностью 150 000 моторов в год и стоимостью 250 млн евро открылся в Калуге 4 сентября, он расположен рядом с автозаводом группы. Моторами компания будет комплектовать треть выпускаемых в стране машин, включая те, что производятся по контрактной схеме в Нижнем Новгороде.

«Двигатели не экспортируем. Сейчас мы рассматриваем возможности экспорта локально произведенных компонентов двигателя», – говорит представитель Volkswagen.

Сегодня моторы собираются из импортных компонентов. До конца 2015 г. блоки цилиндров и головки блока цилиндров начнут поставляться с ульяновского завода глобального поставщика Volkswagen – мексиканской компании Nemak.

Компания также хочет поставлять в страны дальнего зарубежья окрашенные кузова – прежде всего для сборки и продажи готовых машин в США, утверждает источник, близкий к заводу. Представитель компании это не подтвердил.

Поставлять на свои зарубежные заводы кабины, выпущенные в России, хочет и Volvo Group Russiа, рассказал на форуме «Автоэволюция-2015» гендиректор компании Питер Андерссон. По его словам, завод кабин возобновит работу в конце сентября, а с 1 октября заработает расположенный рядом автозавод, остановленный в начале 2015 г. из-за падения рынка. Проблем с сотрудниками не будет – они все это время находились в оплачиваемом отпуске, сказал Андерссон.

Изучает возможность экспорта продукции российских поставщиков и PSA Peugeot-Citroen, говорит гендиректор завода «ПСМА рус» Жан-Кристоф Маршаль. Это поддержит российских поставщиков, объясняет он.

В развитии экспорта заинтересованы многие иностранные компании, построившие в России автозаводы и компонентные производства, замечает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. Они хотят воспользоваться выгодами от девальвации рубля, сделавшей производство в России дешевым, и обеспечить заказы для производителей компонентов. Это в итоге поможет процессу локализации автомобилей в России, считает он. Ситуация на рынке остается нестабильной и при сохранении текущих условий рынок вряд ли начнет расти, по крайней мере устойчиво, в течение ближайших лет, добавляет Целиков.

«Ведомости»