Почему граждане России предпочитают иностранные автомобили

В большинстве случаев при приобретении автомобиля гражданин России учитывает несколько факторов: цена, комфортность, внешний вид, простота обслуживания и прочее. Однако стоит учитывать также регион проживания человека, маркетинговые уловки производителей.

Еще одним немаловажным фактором при приобретении автомобиля является тот факт новый ли это автомобиль или ранее уже бывший в употреблении. Установлено, что при приобретении автомобилей бывших в употреблении граждане России также предпочитают иностранные автомобили. Установлено, что до 80% граждан охотнее приобретут подержанный иностранный автомобиль, чем отечественный, пусть даже новый.

К сожалению отечественные автомобили пока не отвечают запросам покупателей. Они более низкого качества. По уровню комфорта, несомненно, иностранные автомобили выигрывают у отечественных. Ценовая политика на них также не в пользу отечественного автопрома.

Установлено, что продаваемость автомобилей российской сборки выше в тех регионах, где находятся автомобильные заводы. В Самарской области продаваемость автомобилей марки «ВАЗ» в разы выше, чем в среднем по стране. А все по тому, что в г. Тольятти находится автомобильный завод. Та же ситуация и в других регионах. Даже автомобили иностранных брендов, произведенные в России, продаются в регионах их производства намного лучше, чем в целом по стране.

Если говорить об иностранных автомобилях, произведенных в России, то они, несомненно, лучше и комфортнее отечественных, но пока уступают своим «братьям» оригинальной сборки по всем параметрам (от качества сборки, до материала изготовления и комфорта в автомобиле). Единственным их плюсом является более низкая, чем у иностранных авто цена.

Государственная политика по реализации отечественных и иностранных автомобилей российской сборки призвана улучшить продаваемость данных авто. Несомненным плюсом являются автокредиты по льготным ставкам, программы утилизации. Также обеспечение государственных и силовых структур автомобилями «Лада», «Форд», «Камри» отечественной сборки дает свои положительные результаты.

Что же касается простого покупателя, то регион проживания играет немаловажную роль. Жители Калининградской области, западных регионов страны чаще обращают внимание на автомобили производства Германии, Франции, Италии и иных стран Евросоюза. Что же касается Дальневосточного региона, то здесь несомненными лидерами продаж являются Япония, Южная Корея.

В последнее время большую популярность на автомобильном рынке приобретают корейские автомобили. Они достаточно прочны и комфортны, а ценовая политика приятно удивляет покупателя. О таких автомобилях можно сказать о положительном соотношении цены и качества. Кроме того ремонтопригодность и техническое обслуживание корейских авто остается на очень высоком уровне. Как утверждает сайт СТО Кореана, самые распространенные «заболевания» такой марки, как, например, Hyundai легко поддаются ремонту и не влетят владельцу в серьезную копейку. Также производители корейских автомобилей в последние годы открыли несколько своих заводов на территории России, что, несомненно, радует потребителей.

В настоящее время на отечественном автомобильном рынке стали появляться китайские автомобили. Однако хоть они и дешевые, но не отвечают признакам безопасности для покупателя. В связи с этим китайские автомобили не пользуются спросом на российском рынке.

Выбор автомобиля настолько сложен и индивидуален, что нет однозначных признаков популярности и надежности каких-то определенных производителей. Каждый человек самостоятельно выбирает страну-производителя и автомобиль, основываясь на личных приоритетах. Кто-то ценит роскошь и покупает английские автомобили, кто-то любит скорость и покупает итальянские автомобили, другой выберет комфорт и остановится на японском или немецком автомобиле, иной купит корейский автомобиль за его сочетание цены и качества. Однако есть люди, которые ценят отечественный автопром, являются поклонниками определенных моделей российских автомобилей.

«Эксперт»