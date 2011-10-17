Полная "Независимость" биржам

Авторитейлер "Независимость", четвертый по величине в России, запланировал IPO в 2012 году, несмотря на разговоры о новой волне кризиса: предложение об андеррайтинге сейчас рассматривают 15 инвестбанков. Продать свою долю хотела бы "Альфа-групп", которая покупала акции дилера четыре года назад.

В середине сентября группа "Независимость" разослала предложение российским и западным инвестбанкам по андеррайтингу IPO, рассказал один из инвестбанкиров, получивших предложение. Размещение намечено на 2012 год, а заявки от банков "Независимость" принимает до 17 октября, сказано в предложении, которое "Ъ" процитировал источник. Оферту получили 15 инвестбанков, подтвердил "Ъ" глава инвесткомпании А1, совладельца "Независимости", Михаил Хабаров. Автодилер хочет быть готовым к выходу на биржу "в любой момент", уточнил он. Площадку и точные сроки группа утвердит по рекомендации андеррайтеров: по словам господина Хабарова, с несколькими инвестбанками идут переговоры, но мандаты не подписаны.

Гендиректор "Независимости" Оскар Ахмедов отметил лишь, что компания "регулярно изучает рынок и рассматривает различные возможности для финансирования развития бизнеса". "Переговоры с банками – это только часть процесса, не более того", – добавил он.

Топ-менеджер автомобильного холдинга, конкурирующего с "Независимостью", слышал, что продажу своей доли в "Независимости" рассматривает А1, которая вместе с Alfa Capital Partners и Goldman Sachs купила 49,95% группы еще в 2007 году. "Год назад в А1 признавались, что "сроки не поджимают, но желание продать акции есть"", – рассказывает он. Михаил Хабаров настаивает, что еще нет решения, идти на биржу с допэмиссией или с пакетами нынешних совладельцев.

"Независимость" является официальным дилером Audi, BMW, Volkswagen, Volvo, Land Rover, Jaguar, Ford и Mazda. Также включает подразделение "Независимость-финсервис", оказывающее услуги по страхованию, лизингу и проч. 49,95% группы принадлежат консорциуму фондов – A1 Investments, Alfa Capital Partners и Goldman Sachs, остальное – у Романа Чайковского. Выручка в 2010 году – 30,7 млрд руб. ($1,01 млрд; +21% к 2009 году).

О намерении провести IPO "Независимость" говорит последние два года. 2012 год – не самое лучшее время для размещения, уверен инвестбанкир, отказавшийся от предложения дилера по андеррайтингу: на биржах неспокойно, плюс "Независимость" занимает только четвертое место по выручке среди авторитейлеров. "Какую идею продавать инвесторам – не очень понятно", – рассуждает он. Кроме того, российский авторынок замедлил рост: по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых автомобилей в сентябре выросли на 26%, тогда как в августе рост был 32%, в первом полугодии 2011-го – 56%.

Оценки автодилеров сейчас снижаются: средний мультипликатор EV/sales (стоимость предприятия к его выручке) американских и европейских компаний упал с начала года к октябрю на 19,1%, до 0,52, EV/EBITDA – на 17,3%, до 9,75. В частности, британский Inchcape на 1 января торговался по мультипликатору 0,29 выручки 2011 года и 6,16 EBITDA, а на 13 октября – всего по 0,25 выручки и 5,37 EBITDA, американский дилер Penske Auotomative стоил 0,37 выручки и 12,85 EBITDA в начале года, в октябре – 0,34 выручки и 11,65 EBITDA.

Продажи "Независимости" в 2011 году должны вырасти на 50%, а ее рентабельность по EBITDA находится на уровне 4,7%, говорил в апреле финансовый директор группы Андрей Кузин. Получается, по текущим мультипликаторам западных аналогов "Независимость" может оцениваться в $681-774 млн. Это всего вдвое превышает стоимость компании в 2007 году: тогда источники "Ъ" рассказывали, что консорциум фондов во главе с A1 приобрел 49,95% дилера, исходя из оценки в $340 млн.

Другой российский автодилер – Genser планировал IPO на осень этого года: весной он нанял инвестбанки "ВТБ Капитал", UBS и Goldman Sachs, чтобы продать до 50% акций в Лондоне. В этом году размещения точно не будет, сказал "Ъ" источник, близкий к Genser. IPO в весеннее окно 2012-го тоже маловероятно, продолжает он, но надеется, что к осени ситуация на биржах стабилизируется.

«Коммерсант»