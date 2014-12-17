Прочь из ОСАГО

ЦБ ограничил лицензию страховой компании «Альянс» в части ОСАГО в связи с неисполнением предписания, сообщается на сайте регулятора. «Альянс», входящий в одноименный международный концерн, ранее объявлял об уходе с российского рынка розничного страхования имущества и ответственности и с рынка автострахования в том числе.

Страховщик уже взялся за оптимизацию региональной сети, а в сентябре расторг соглашение с федеральным партнером о представительстве по ОСАГО в ряде регионов – и решение ЦБ вызвано именно тем, что присутствие в регионах заложено в лицензионных требованиях, говорится в сообщении компании. Для «Альянса» ОСАГО – убыточный вид страхования во многих регионах, объясняет гендиректор компании Николаус Фрай.

Согласно данным Российского союза автостраховщиков (РСА), по итогам трех кварталов 2014 г. «Альянс» занимал 11-е место на рынке ОСАГО по собранным страховым премиям (1,9 млрд руб.).

Вчера же стало известно о добровольном выходе из РСА компаний «Экспресс гарант» и «Цюрих надежное страхование», заключивших более 180 000 договоров ОСАГО на двоих. Но к концу III квартала у них уже не оставалось ни действующих договоров ОСАГО, ни неисполненных обязательств, отмечается в сообщении РСА. До этого начиная с 2010 г. было всего два случая добровольного выхода компаний из союза.

Недавно розничный рынок покинула дочерняя компания другого крупного международного альянса – AIG. «Рынок розничного страхования в России не предлагает достаточных условий и возможностей для сохранения бизнеса, – говорит его представитель. – Как результат, мы перестаем осуществлять операции по всем линиям бизнеса розничного страхования – даже при хороших сборах, как в случае с ОСАГО».

Страховая группа МСК вынуждена отказаться от бизнеса в тех регионах, где ОСАГО убыточно, и закрывает подразделения, ориентированные на продажу полисов «автогражданки», говорит представитель компании, уточняя: убытки по ранее выданным полисам будут урегулироваться.

«Мы отдаем себе отчет, что уход нашей компании немедленно приведет к коллапсу ОСАГО в любом регионе – и своими действиями ряд органов власти как будто специально толкает нас к этому, – возмущается гендиректор “Росгосстраха” Дмитрий Маркаров. – Надеемся, что тариф будет приведен в соответствие с экономической ситуацией, а пока максимально снижаем издержки – агентская комиссия в ряде регионов практически равна нулю».

«Возможно, мы лучше [»Альянса«] приспособлены к выживанию в России, мы быстрее сокращали продажи в убыточных регионах, таких как Челябинск, Ставрополье, Краснодарский край, Уфа, Благовещенск, – говорит заместитель гендиректора СК “РЕСО-гарантия” Игорь Иванов. – Мы продолжаем работать с ОСАГО, так как это важно для агентов, но, если тарифы не будут повышены или освобождены, ничего не останется, кроме как положить лицензию [на стол]».

ОСАГО приносит страховщикам убытки более чем в 30 регионах: в некоторых из них уровень выплат значительно превышает 100% и число их ежегодно увеличивается, свидетельствует президент РСА Павел Бунин. Действующий базовый тариф ОСАГО, по его расчетам, нуждается в повышении хотя бы на 27,93%. Вместо этого, наоборот, повышаются предельные выплаты по ОСАГО за вред, причиненный жизни и здоровью: с апреля 2015 г. они почти утроятся – со 160 000 до 500 000 руб.

По словам Бунина, РСА уже направил в ЦБ предложение по изменению тарифов ОСАГО, которое позволит вывести систему из кризиса. К апрелю 2015 г. тарифы по ОСАГО планируется изменить, но расчет изменений пока не закончен, отвечает представитель ЦБ.

«Ведомости»