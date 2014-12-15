Lada догоняет Tata

Из-за девальвации рубля Lada Granta оказалась в списке самых дешевых автомобилей в мире. Бестселлер АвтоВАЗа занимает шестую строчку в списке доступных авто, дешевле только бюджетные индийские и китайские автомобили. Низкая цена Lada поможет автопроизводителю нарастить экспорт.

Lada-бюджет

По итогам первой декады декабря Lada Granta занимала шестое место среди самых дешевых автомобилей в мире. Сейчас машина в базовой комплектации у дилеров стоит 239 тыс. руб., или $4,26 тыс. На пятом и четвертом месте расположились индийские Maruti 800 и Maruti Omni – обе с небольшой разницей стоят $3,86 тыс. (241,1 и 241 тыс. рупий соответственно). Лидером рейтинга с 2008 года остается индийская Tata Nano. В комплектации Emax и Twist этот автомобиль стоит 61 тыс. рупий, или $976,4.

С начала года по 12 декабря доллар подорожал более чем на 71,3%, до 56 руб. По курсу на 1 января 2015 года Granta стоила бы $7,3 тыс., занимая десятое место в рейтинге самых доступных автомобилей. Если доллар подорожает до 62 руб., то Granta войдет в топ-5.

При этом Lada Granta выглядит куда солиднее своих конкурентов за звание самого дешевого автомобиля. К примеру седан Granta – пятиместный автомобиль, комплектуется бензиновым двигателем объемом 1,6 л, 84 л.с. Максимальная скорость – 178 км/ч, расход топлива 7,5 л на 100 км. Базовая комплектация включает пятиступенчатую КПП, подушки безопасности, иммобилайзер.

Tata Nano – четырехместный автомобиль. Бензиновый двигатель расположен в задней части машины, объем – 0,6 л, 33 л.с. Максимальная скорость – 100 км/ч, расход топлива – 5 л на 100 км. Четырехступенчатая КПП. Ремни безопасности отсутствуют. Чтобы добраться до багажника, надо откинуть задние сиденья.

Возможности для экспорта

Девальвация рубля делает автомобили АвтоВАЗа более привлекательными на зарубежных рынках, отмечает руководитель отдела маркетинга и рекламы и отдела продаж дилера Lada «Крумб-сервис» Олег Костюк. Он напоминает, что в советское время «Жигули» экспортировались в 86 стран мира, и не исключает, что сейчас объемы и география поставок будут расширяться.

Сейчас автомобили Lada продаются в основном в странах СНГ, крупнейший рынок за пределами России – Казахстан. Здесь Lada занимает 27,9% рынка, за девять месяцев было продано 34,02 тыс. автомобилей. Экспорт автомобилей Lada в страны Европы по итогам девяти месяцев 2014 года снизился на 45,7%, до 2232 автомобилей, самая популярная модель – Lada 4х4. С учетом снижения валютной стоимости автомобилей АвтоВАЗа компания планирует нарастить объемы экспортных поставок, заявил ее представитель, не вдаваясь в детали. Год назад завод планировал начать поставки Granta в Германию, Францию, Сербию, Болгарию, страны Балтии и другие регионы. В ноябре президент АвтоВАЗа Бу Андерсон заявил, что компания в начале 2015 года планирует возобновить полномасштабный экспорт автомобилей в Швецию. Сейчас поставки Lada в эту страну составляют 30 машин в год.

Разрыв цен на зарубежных рынках и российском в пользу последнего образовался и на другие автомобили, в том числе иностранных брендов (см. таблицу). Это уже привело к резкому росту спроса на машины со стороны потребителей из стран Таможенного союза, рассказывали РБК дилеры. По их словам, в ноябре до 70% продаж машин приходилось на граждан Белоруссии и Казахстана, где, например, модели Volkswagen стоят в среднем на $5 тыс. дороже. Аналогичная ситуация была в Смоленске и Брянске, рассказывали собеседники. Из-за наплыва покупателей из СНГ дилеры ряда брендов стали испытывать дефицит складских запасов.

Чем ниже будет цена автомобиля, тем выше экспортный его потенциал, соглашается Андрей Рожков из ИФК «Метрополь». Granta может быть интересна развивающимся странам. Но существенно нарастить экспортные поставки в короткие сроки АвтоВАЗу вряд ли удастся, отмечает аналитик: для этого нужны налаженные торговые связи со страной-импортером. По итогам 2014 года АвтоВАЗ планирует экспорт на уровне 53 тыс. автомобилей, возможностей завода хватит, чтобы нарастить этот объем вдвое, полагает Рожков.

Страна дешевых иномарок

Из-за девальвации рубля продавцы иномарок активно переписывают ценники: только за первую декаду декабря цены на автомобили подняли 24 компании, говорится в исследовании агентства «Автостат». На фоне девальвации подорожали в основном машины иностранных брендов. Самый большой рост был у Chevrolet, которая подняла цену восьми моделей на 7,9–15,3%, китайская Great Wall – пяти моделей на 2,1–11,6%, английская Mini – на 4,5–21,7%. Mercedes-Benz увеличил цены на весь модельный ряд на 2,3–10,8%. Также поступил Opel, компания подняла цены на 4,9–27,5%.

Но даже с учетом этого цена продаваемых здесь иномарок в пересчете на евро гораздо ниже, чем за рубежом. Nissan Qashqai стоит в России €12,44 тыс., а у себя «на родине» в Англии (модель собирается на заводе в английском Сандерленде) почти вдвое дороже – €23,05 тыс. Renault Duster в России можно купить за €7,07 тыс., а во Франции за него придется выложить почти €12 тыс.

«РБК»