Шинники повысят цены на 10–30%

«Известия» узнали, что производители шин готовятся в начале 2015 года из-за неблагоприятной экономической ситуации в России массово повысить цены на свою продукцию на 10–15%. В наиболее уязвимой ситуации оказались импортеры, цена на их покрышки из-за падения курса рубля может взлететь на треть. Среди крупнейших чистых импортеров, то есть не имеющих локализации, такие компании, как Hankook, Kumho, Goodyear, «Белшина», Bridgestone, Sumitomo, Toyo, Gislaved (принадлежит Continental) и др.

Шинный рынок России можно без преувеличения считать одним из наиболее конкурентных в Европе. В нашей стране присутствуют все ключевые игроки, причем наиболее крупные компании локализовали производство. Так, свои производственные мощности в России уже есть у компаний Pirelli (совместно с «Ростехом» создала СП и приобрела Воронежский и Кировский шинные заводы – бывшую собственность шинного холдинга «Амтел»), Continental (Калуга), Michelin (Подмосковье), Yokohama (Липецкая область), Nokian (Всеволожск). Последний в большей степени сориентирован на экспорт покрышек, нежели на отечественный рынок.

Среди традиционных российских производителей бесспорным лидером является Нижнекамский шинный завод (ОАО «Нижнекамскшина», входит в структуры «Татнефти»), его мощности рассчитаны на 16,3 млн шин в год. Второй по величине – шинный холдинг «Кордиант», который включает предприятия «Уралшина», «Волтайр-Пром», «Кордиант-Восток», «Омскшина» и Ярославский шинный завод. Шины бюджетной категории выпускаются также Алтайским шинным комбинатом (в собственности у компании «Нефтехимпром»).

В Национальной ассоциации производителей автомобильных компонентов (НАПАК) убеждены, что спрос может сместиться в сторону российских компаний либо иностранных шинников, локализовавших производство в России.

– В России производятся шины не только для внутреннего рынка, но и для экспорта. К примеру, завод Nokian Tyres в Санкт-Петербурге (крупнейший иностранный производитель шин в России. – «Известия») львиную долю продукции отправляет за рубеж. Однако состав резины включает импортные добавки, которые закупаются за валюту. Но эти производители в меньшей степени подвержены негативным моментам, нежели стопроцентные импортеры, – поясняет исполнительный директор НАПАК Михаил Блохин. По его мнению, цены чистых импортеров могут подняться соответственно масштабу падения рубля относительно евро и доллара – примерно на 30%, отечественные производители могут поднять цену на 5–10%.

Генеральный директор российского предприятия Nokian Tyres Андрей Пантюхов сказал «Известиям», что «в связи с девальвацией рубля рост цен на шинном рынке неминуем».

– О точных параметрах этого роста пока говорить преждевременно, ситуация остается пока неопределенной, но рост цен будет существенным. На него повлияет также то, что цены на значительную часть закупаемого шинными производителями сырья установлены в долларах или евро, – отметил Пантюхов.

В такой ситуации логично предположить, что желающие сэкономить автомобилисты просто не стали бы лишний раз «переобуваться», пренебрегая безопасностью на дорогах. Однако с 2015 года они так сделать уже не смогут.

– Зачастую, когда на рынке складывается непростая ситуация, мы видим, что потребители пытаются экономить и появляется большее число машин на зимних шинах летом, а на летних – зимой. Однако с 1 января 2015 года в России, а также в Беларуси и Казахстане начнет действовать новый Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», по которому будет запрещено ездить на автомобилях с летними шинами в зимние месяцы, а в летние – на шипованной резине, – объясняет исполнительный директор Ассоциации производителей шин Надежда Чурмеева. – При этом региональные власти смогут при необходимости увеличить календарные сроки запрета. Считаем данное нововведение весьма своевременным, поскольку правильное сезонное использование шин с учетом погодных условий в сочетании с соблюдением правил вождения в значительной мере повышают уровень безопасности на дорогах.

Из опрошенных «Известиями» производителей шин большинство планируют увеличивать цены. Так, например, южнокорейская Hankook повысит их сразу на 10–15%.

– Из-за общей экономической ситуации в 2015 году мы ожидаем падения спроса на рынке шин и усиления конкуренции. Поэтому в 2015 году планируем увеличить цены на нашу продукцию на 10–15%, – рассказал «Известиям» Ким Джонг У, генеральный директор российского подразделения Hankook Tire.

О планируемом повышении цен рассказали и в японской Yokohama. По словам представителя компании, производитель уже уведомил своих дистрибуторов о повышении цен на весь модельный ряд на 7% с 16 февраля 2015 года. Такое решения компания мотивировала «сложившейся рыночной ситуацией».

Другие производители также планируют поднять цены, но пока с объемом повышения не определились.

– В условиях текущей экономической ситуации компания Michelin в России планирует пересматривать цены на модельный ряд шин Michelin в сторону повышения. Величина повышения будет определена позднее, – сообщили «Известиям» в пресс-службе Michelin в России и СНГ.

Представитель итальянского производителя Pirelli также рассказал «Известиям», что до недавнего времени компания не намеревалась переписывать ценники на свою продукцию, но планы пришлось поменять.

– Мы планировали достигать наших бизнес-целей другими способами, – говорит представитель компании. – Но, конечно, сегодня в том числе из-за курса рубля ситуация поменялась, и в 2015 году наши цены будут приведены в соответствие с рыночными. На данный момент цены на зимние шины этого сезона повышаться уже не будут, но в летний сезон 2015 года мы планируем повышение.

Не исключают роста цен и в американской Goodyear. Правда, насколько они будут увеличены, представитель компании сказать затруднился. В Cordiant «Известиям» также подтвердили, что вопрос повышения цен обсуждался и что компания планирует поднять их на 15% в связи с ростом стоимости сырья (натуральный и синтетический каучуки и другие материалы).

– По рынку в целом повышение цен, конечно, будет. В особенности это касается компаний, импортирующих шины, – говорит руководитель отдела маркетинга российского представительства компании Bridgestone (крупнейший в мире производитель шин, владеет большей частью акций финской шинной компании Nokian. – «Известия») Андрей Грищенко. – Экономическая ситуация, безусловно, непростая, мы видим падение покупательской способности и смещение вкусов покупателей в средний и более дешевые сегменты. Но исходя из нынешней экономической ситуации, мы не планируем повышение цен. Как будет в следующем году, посмотрим. В 2016 году мы планируем открытие завода Bridgestone. Сдерживание роста цен в такой непростой экономический момент поможет компании улучшить свои позиции на рынке – это стратегия, которую мы уже опробовали 4 года назад, в предыдущий финансовый кризис, когда развивали свое присутствие на российском рынке. Благодаря этому мы вошли практически во все сегменты российского рынка.

– Стоимость шин для легковых автомобилей зависит от их типоразмера, страны производства автомобиля, торговой марки и дополнительных возможностей шин. Например, шины с технологией run-flat – они позволяют автомобилю ехать еще какое-то расстояние, даже если шина повреждена, – обойдутся на 15–20% больше, чем без этой технологии, – говорит гендиректор исследовательской компании Vector Market Research Дмитрий Чумаков. – Если брать сегмент шин с диаметром 14 дюймов, то цена одной шины варьируется от 1 тыс. до 3,5 тыс. рублей. При этом средняя стоимость находится на уровне 1,8 тыс. рублей. Стоимость шины с диаметром 17 дюймов – один из самых популярных размеров для иномарок среднего ценового сегмента – составит от 3,7 тыс. до 8,5 тыс. рублей, средняя – около 5 тыс. рублей. В нижнем ценовом сегменте это преимущественно китайские и российские производители, в верхнем – Nokian и Michelin. В 21-дюймовом сегменте (приобретаются для премиальных внедорожников) минимальная цена за шину составляет 9 тыс. рублей, максимальная – чуть менее 20 тыс. рублей.

«Известия»