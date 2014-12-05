Водород выходит на дорогу

На автосалоне в Лос-Анджелесе помимо громких премьер серийных моделей в центре внимания экспертов и посетителей оказались водородные автомобили – некоторые из представленных на моторшоу моделей поступят в продажу в Японии и США уже совсем скоро. Автопроизводители считают, что у машин, работающих на водороде, в отличие от электрокаров и гибридов есть будущее – основная проблема заключается в необходимости создания по всему миру заправок.

Ведущие автокомпании начинают активно инвестировать деньги в строительство заправочных станций для автомобилей, использующих в качестве топлива водород. Неразвитость инфраструктуры, пишет портал autonews.com, является сегодня главным фактором, ограничивающим использование автомобилей на топливных элементах.

Впрочем, автопроизводители уверены, что отсутствие необходимой инфраструктуры для автомобилей будущего – решаемая проблема в отличие от ограниченности гибридов и электромобилей, которые имеют небольшую дальность хода и долго подзаряжаются.

В настоящее время в Калифорнии работает всего десять водородных АЗС. Основная проблема здесь – высокая стоимость комплекса, измеряющаяся миллионами долларов. Однако в следующем году их число может увеличиться уже до нескольких десятков. Кроме того, более сотни заправочных станций может быть построено к 2016 году в Японии. Во всех европейских странах насчитывается пока менее 30 водородных заправок. Возможно, после того, как водородные автомобили докажут свою состоятельность в США и Японии, их количество также начнет расти. При развитии заправочной сети, по словам зарубежных экспертов, существенно снизится и цена водорода, которая пока остается достаточно высокой.

Toyota

Компания Toyota, представившая на автосалоне в Лос-Анджелесе первый серийный «водородомобиль» под названием Mirai, планирует выпустить модель тиражом 700 единиц в следующем году, а к 2020 году произвести и продать уже десятки тысяч таких машин. Представители компании подчеркивают, что эти планы полностью зависят от темпов увеличения числа заправок не только в Калифорнии, но и в других штатах США, а также в Японии.

Ранее Toyota выдала компании местной компании FirstElement Fuel Inc. кредит более чем на $7 млн, чтобы начать строительство 19 АЗС по всему штату. Остальные средства в строительство должно было вложить государство. В Toyota рассчитывают, что к 2018 году в Калифорнии будет уже 50 заправок для водородных автомобилей.

Стоит отметить, что компания проявляет заинтересованность в развитии инфраструктуры для водородных машин и в других штатах Америки. Кроме того, Toyota совместно с французской компанией Air Liquide откроет в Японии около 100 заправок для водородных машин: их построят на автострадах между четырьмя крупнейшими городами страны.

Honda

Еще один японский производитель – Honda – также намерен поучаствовать в развитии водородного направления. За неделю до начала автосалона в Лос-Анджелесе компания показала свой серийный водородный автомобиль – FCV. Модель должна поступить в продажу на рынки Японии в конце марта 2016 года, а затем появится в США и Европе.

По подсчетам маркетологов, первое время продажи не будут превышать 5–10 тыс. единиц в год. Но даже такие небольшие объемы будут способствовать снижению цен на топливные элементы, составляющих не менее половины цены автомобиля. Соответственно, Honda также проявляет заинтересованность в создании инфраструктуры. Недавно компания заявила о готовности инвестировать почти $14 млн в строительство водородных заправок в Калифорнии.

«Учитывая существующие экологические проблемы, многие автопроизводители твердо намерены перейти к использованию чистой энергии как можно раньше, – заявил журналистам президент компании Таканобу Ито. – Возможно, говорить о том, что водородные автомобили будут использоваться повсеместно через 20 лет, слишком оптимистично, но я надеюсь, что через 30 лет это все-таки произойдет».

VW

На моторшоу в Калифорнии концерн-автогигант Volkswagen также дал понять, что заинтересован в «водородном будущем» для автомобиля. «Немцы» представили на автосалоне концепт водородной модели Golf SportWagen HyMotion, запас хода которой на одной подзарядке составляет около 500 км.

Кроме того, концерн презентовал в Калифорнии концепт Audi A7 Sportback h-tron quattro, оснащенный гибридной силовой установкой с водородными топливными элементами. Помимо этого Volkswagen тестирует еще несколько водородных автомобилей в Калифорнии.

Однако в отличие от японских конкурентов немецкий концерн пока не готов к серийному производству автомобилей, работающих на водороде, – для этого концерну нужна уверенность, что есть достаточно развитая инфраструктура для обслуживания таких автомобилей.

По словам главы технического департамента Volkswagen Хайнца Якоба Найссера, за счет универсальности платформы MQB водородные автомобили могут сходить буквально с того же конвейера, на котором собираются модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания и электрическими батареями.

Volkswagen может при желании оснащать топливными ячейками и модели других подконтрольных ему брендов – Bentley, Seat, Skoda и Porsche. «Мы можем быть достаточно гибкими, если есть рынок», – заявил журналистам руководитель американского подразделения Volkswagen Group Майкл Хорн.

«Газета.Ru»