Продажи «АвтоВАЗа» на Украине упали в 3 раза, УАЗа – в 523 раза

Продажи «УкрАвтоВАЗа», официального дистрибутора марки Lada на Украине, сократятся в 2014 году до 2,3–2,5 тыс. машин против 8245 автомобилей по итогам 2013 года (минус 70–72%). Об этом «Известиям» сообщили в «УкрАвтоВАЗе». Импортер сильно пострадал из-за конфликта между странами: из бизнеса выпали дилеры Луганска, Донбасса и Крыма. Кроме того, повлиял бойкот украинских потребителей российской продукции. Российский экспорт может и вовсе остановиться, если минэкономразвития Украины повысит ввозные пошлины на 20% для машин российского производства. УАЗу (входит в группу Sollers) это не страшно: он продал на Украине за 2014 год только один автомобиль.

– По итогам 2014 года мы выйдем по продажам Lada примерно на 2,3–2,5 тыс. автомобилей – это соответствует двухпроцентной доле рынка, – рассказал руководитель отдела маркетинга компании «УкрАвтоВАЗ» Олег Махно.

На данный момент «УкрАвтоВАЗ» продает Lada Largus, Lada 4x4, Granta, Priora. Компания на 85% принадлежит кипрскому офшору La Holding, еще 15% – Тариэлу Васадзе, который владеет ЗАЗом. Запарожский завод сейчас занимается сборкой китайских авто; на него и на Toyota, Renault, Volkswagen, Geely, Hyundai приходится львиная доля украинского рынка. По словам Махно, около половины всех продаж Lada в стране приходится на модель 4x4.

– Это эксклюзивное предложение в сегменте дешевых внедорожников, поэтому потребитель, несмотря на общий рост гривенных цен, от безысходности этот автомобиль все-таки приобретает, – сказал собеседник (как писали «Известия», 4х4 является самым низкомаржинальным для «АвтоВАЗа» автомобилем). – Доходы населения резко сократились, и вместе с этим наибольший удар пришелся по некогда популярным машинам бюджетного сегмента. По бренду Lada сильное сокращение продаж помимо общего падения рынка связано с тем, что мы потеряли всех дилеров в Крыму. Также порядка 30% нашего бизнеса было сконцентрировано в Донецкой и Луганской областях.

До недавнего времени помимо «УкрАвтоВАЗа» у волжского автогиганта на рынке Украины в числе стратегических партнеров был завод «Богдан» в Черкассах, собиравший из российских машинокомплектов ВАЗ-2110. Однако в ноябре завод прекратил сборку «десятки», которую по большей части отправляли продавать обратно в Россию. В дирекции по связям с общественностью «АвтоВАЗа» «Известиям» сообщили, что в 2014 году на «Богдан» поставки не осуществлялись, в то время как в 2013 году на Украину отправлено 4294 машинокомплекта ВАЗ-2110. В целом за 10 месяцев этого года экспорт тольяттинской компании сократился на 34%, до 41 054 легковушек.Среди негативных факторов, повлиявших на спрос, в «УкрАвтоВАЗе» также отмечают вспыхнувшую в этом году нелюбовь украинцев к товарам из России.

– Ничего не проходит бесследно в отношениях двух народов. Как вы знаете, к примеру, сейчас очень модно в супермаркетах и продуктовых магазинах размещать на ценнике страну происхождения продукта, – пояснили в компании.

В 2015 году «УкрАвтоВАЗ» и вовсе может разориться. Производители Украины в сентябре обратились в минэкономразвития страны с просьбой оградить государство от неконкурентного импорта из РФ. В случае принятия положительного решения по итогам расследования под удар попадет не только продукция «АвтоВАЗа», но и иностранных компаний, экспортирующих машины со сборочных площадок в России. Свои машины экспортируют на рынки СНГ предприятия Volkswagen, Citroen, Peugeot, Renault, Nissan, Hyundai и Kia.

– В январе–ноябре 2014 года завод экспортировал на Украину (модели Hyundai Accent и Kia Rio) около 1 тыс. автомобилей (минус 91,7%), – сообщила «Известиям» Мария Мальцева, начальник отдела связей с общественностью «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». – В прошлом году Украина занимала второе место по экспортным поставкам в СНГ – 10 687 автомобилей.

Компания Renault официальные данные по экспорту на Украину «Известиям» не предоставила. Тем не менее согласно статистике украинской ассоциации «Укравтопром», за 10 месяцев французы реализовали 3338 автомобилей, произведенных на московском заводе «Автофрамос» и в Тольятти (Renault Sandero, Logan, Duster в Европе собираются только на российских предприятиях, на других рынках они продаются под брендом Dacia). В прошлом году – 7405 авто. За то же время Volkswagen продал 927 седанов Polo, сошедших с калужского конвейера, в 2013 году – 4402 авто (Polo производится только в России).

Ульяновский автомобильный завод поставил своеобразный антирекорд: за 10 месяцев этого года компания продала на Украине лишь 1 автомобиль – в то время как в прошлом году Украина купила 523 УАЗа, сообщили «Известиям» в компании. В Nissan указали, что как минимум 2 года компания ничего не поставляет из России на Украину.

– В основном автомобили Nissan туда завозятся из Европы, – сообщил менеджер по связям с общественностью регионального подразделения «Ниссан Восток» Роман Скольский (у Nissan завод под Петербургом).

Концерн PSA Peugeot Citroen решился отказаться от поставок российской продукции на Украину именно в этом году.

– На Украину сейчас нет поставок из-за того, что упал рынок, – отметил Дмитрий Портанский, директор по внешним связям и коммуникациям компании PSA Peugeot Citroen в России.

– КамАЗ в начале 2014 года поставил на Украину около 50 автомобилей. Однако после известных событий [в марте люди, представившиеся самообороной майдана, оправдывая свои действия крымскими событиями, отобрали 43 грузовика у украинского представительства КамАЗа] мы прекратили экспорт в эту страну, – сказал «Известиям» директор пресс-службы челнинского автозавода Олег Афанасьев. По статистике «Укравтопрома» в прошлом году на авторынке Украины было реализовано 468 «КамАЗов».

Горьковский автозавод отказал «Известиям» в предоставлении официальных данных по экспорту. Но по статистике «Укравтопрома», Группа ГАЗ реализовала на Украине за 10 месяцев 2014 года 824 грузовика и автобуса (минус 62%).

Для российских автокомпаний будущий год может ознаменоваться полной потерей украинского рынка. В сентябре местные производители пожаловались в минэкономразвития страны на неконкурентный импорт из России. В «Укравтопроме» жаловались, что российские компании получают субсидии в виде госгарантий, страхования предпринимательских и политических рисков, компенсации некоторых расходов на НИОКР, частичные компенсации затрат по утилизационному сбору. Такой поддержки украинские компании не получают, а следовательно, находятся в неравном положении. Антисубсидиарное расследование пока не завершено.

– Если комиссия минэкономразвития докажет, что такие субсидии действительно есть и это влияет на рыночную долю украинских производителей, то это будет уже серьезной проблемой для нашего бизнеса, потому что там идет речь о повышении ввозных пошлин на 20%. Фактически это будет остановка продаж, потому что цена автомобилей Lada, увеличенная на размер пошлины, сделает их неконкурентоспособными, – пояснил Махно.

– В нынешней Украине сложно что-либо прогнозировать, но специально запрещать среди прочих Renault только потому, что эти авто производятся в Тольятти, – такое вряд ли возможно в стране, стремящейся в Евросоюз, – убежден аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. – Тем более с девальвацией рубля и инфляцией себестоимость производства автомобилей в России растет, так что украинские производители российских субсидий не почувствуют.

Управляющий партнер EURussia Partners LLC Иван Бончев полагает, что украинский рынок еще нескоро вызовет острый интерес российских компаний.

– Нет причин ожидать, что рынок будет быстро восстанавливаться. Сейчас там очень сильно растет вторичный рынок. Ввиду сложившейся экономической ситуации бэушные машины будут очень сильно конкурировать с новыми. Потенциал у рынка еще есть, он не до конца насыщен, но, скорее всего, будет значительное замещение в сторону вторичного рынка, – заключил Бончев.

По итогу года рынок Украины сократится более чем вдвое.

– В 2014 году мы ожидаем снижение общих продаж до уровня 90 тыс. новых легковых автомобилей, – резюмировал представитель «УкрАвтоВАЗа» Олег Махно. – В прошлом году было продано 213 тыс. автомобилей.

«Известия»