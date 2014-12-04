«Открытие Mercedes производства в России вряд ли будет иметь экономический смысл»

Mercedes запустит в России производство легковых автомобилей. В этом уверен министр промышленности Денис Мантуров. Собеседники "Коммерсантъ FM" не разделяют оптимизма чиновника: немецкому автопроизводителю сейчас гораздо интереснее рынок Китая.

Министр промышленности пообещал появление в России завода Mercedes. Как отметил Денис Мантуров, речь идет об открытии производства легковых машин. Министр подчеркнул, что Mercedes должен быть заинтересован максимально локализовать выпуск автомобилей в России. Это связано с недавним запретом на закупку импортных машин для государственных нужд. Такое постановление подписал премьер Дмитрий Медведев в июле этого года. Вероятность появления российского конвейера Mercedes действительно высока, считает автоэксперт Ефим Зарудский.

"С точки зрения использования марки Mercedes в госструктурах, это очень любимая чиновниками машина, приличная составляющая. Открытие завода позволит Mercedes удерживать рост цен. По крайней мере, у Mercedes появится больше маневра.

Организация любого производства на территории России – это всегда плюс, потому что это отчисления в местный бюджет, персонал становится более квалифицированным и потом может работать на других рабочих местах, потому что на таких заводах все сотрудники проходят обучение, приучаются к другой производственной культуре", – пояснил Зарудский "Коммерсантъ FM".

В отличие от концерна Mercedes, его главные конкуренты, BMW и Audi, уже имеют российское производство. Локализация выпуска легковых машин Mercedes, однако, не приведет к снижению цен на автомобили, отметил креативный директор портала "Колеса" Филипп Березин.

"На цены, я думаю, глобально это никак не повлияет. Mercedes по нынешним ценам продается весьма неплохо. Mercedes по-прежнему остается для россиян культовой маркой. Спрос очень велик. Политические моменты здесь важны. Открытие люксового знакового немецкого производства в России в нынешней геополитической ситуации – это штука неоднозначная. Я не думаю, что в Германии все с одобрением воспримут этот шаг со стороны Mercedes", – полагает Березин.

Ранее представители концерна Mercedes не раз заявляли о нежелании открывать российское производство. По мнению некоторых экспертов рынка, такая позиция была частью имиджевой стратегии автопроизводителя. Поэтому есть большие сомнения, что Mercedes в итоге откроет завод в России. Причины для этого не только репутационные, но и экономические. Так считает главный редактор Авто@Mail.Ru Денис Смольянов.

"Рынок России у Mercedes – 10-е, 20-е место в мире. Другое дело, например, рынок Китая, который является приоритетным. В китайском случае имеет смысл открывать свое производство, потому что других вариантов продаваться просто нет. В России единственное, что может потерять Mercedes, – рынок госструктур. Но он сейчас недостаточно большой, там сильные позиции имеют BMW и Audi. Даже если Mercedes откроет здесь производство, у меня есть сомнения, что это будет иметь экономический смысл", – отметил Смольянов.

Как также отметил министр промышленности Денис Мантуров, сейчас ведутся переговоры об открытии завода Mercedes с Москвой, Московской областью и Татарстаном.

«Коммерсант»