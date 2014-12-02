Рост цен на моторное топливо в 2015 году только ускорится

С начала года нефть подешевела более чем на треть, а бензин на заправках за тот же срок подорожал на 8–11%. Дело в том, что в цене бензина около 40% приходится на налоги, а на нефть – не более 20%, кроме того, стоимость топлива сильно зависит от курса рубля, который обвалился за последнее время. А с 2015 года, когда изменится налогообложение нефтяной отрасли, подорожание бензина только ускорится, прогнозируют эксперты.

Нефть падает, бензин растет

За последние шесть лет бензин марки АИ-95 подорожал на 10 руб. за литр, и цена росла практически беспрерывно, без оглядки на нефтяные цены. Единственное исключение из правил датируется кризисным 2009 годом. Тогда в среднем топливо подешевело на 1 руб., или менее чем на 5%, до 22,46 руб. за литр, но для этого потребовалось, чтобы нефть подешевела более чем втрое (в декабре 2008 года котировки упали ниже $40 за баррель к декабрю 2008 года).

Вот и в нынешнем году цены на нефть и бензин пошли разнонаправленно: с начала года нефть марки Urals подешевела на 37%: с января по сентябрь на 5%, а с конца сентября – еще на 30,5%. За это время цены на бензин в России только росли: по данным Thomson Reuters Kortes, средняя розничная цена АИ-92 увеличилась на 11,2% – с 29,44 до 32,74 руб./л., а АИ-95 – на 8,6% (с 32,54 до 35,35 руб./л).

Нет прямой зависимости между ценами на нефть и стоимостью нефтепродуктов в России, отмечает руководитель управления ФАС Дмитрий Махонин. На цену бензина влияют налоговые изменения и баланс спроса и предложения, указывает он. В цене бензина около 40% занимают налоги, отмечает директор по развитию бизнеса агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов. Основные налоги взимаются на этапе добычи нефти (upstream), а не переработки и розницы (downstream), поэтому не очень корректно включать их в цену бензина, замечает директор Московского нефтегазового центра E&Y Денис Борисов. При определении цены за основу берется экспортная цена, так как у нефтяных компаний и НПЗ, как правило, есть возможность отправлять товар на экспорт (экспортная альтернатива или netback). Поэтому изменение цены на нефть оказывает опосредованное влияние на цену нефтепродуктов, говорит он. Но ключевое значение имеет изменение курса рубля [который с начала года обвалился], а также уровень спроса (см. график).

Без оглядки на опт

Ситуация с оптовыми ценами на бензин обратная: с третьей декады октября автомобильное топливо стремительно дешевеет. Но это связано с сезонным увеличением предложения (заводы вышли с ремонта), говорит директор по развитию Argus Media Михаил Перфилов. По данным агентства, к концу ноября котировки оптовых партий АИ-92 на уфимских НПЗ упали более чем на 15% (это около 6 тыс. руб.), до 33350 руб./т. Это вызвано сезонным профицитом на рынке бензина, говорит Перфилов. «В это время года заканчиваются ремонтные работы на большинстве крупных НПЗ, из-за этого предложение на рынке возрастает, а цена падает», – объясняет он. В этом году участники рынка крайне удивлены скоростью падения, это происходит из-за аномально низкого спроса на железнодорожные партии, добавил эксперт.

По его словам, ситуация должна исправиться в первой половине декабря, когда потребители начнут выкупать январские объемы. Но цена на российских АЗС в большей степени зависит именно от налогов, а не от цены на нефть, говорит директор «Инфотэк» Наталья Шуляр.

По прогнозу ФАС, до конца года цена на бензин вряд ли изменится. В некоторых субъектах РФ, где высока доля переработки, цена на нефть будет чуть меньше, а на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири возможен небольшой рост.

Рост продолжится

В результате налогового маневра, который заключается в снижении экспортной пошлины при росте НДПИ, с начала 2015 года экспортная пошлина снизится примерно на $100–110, а значит, у компаний появятся дополнительные стимулы увеличивать экспорт бензина и тем самым сокращать предложение на внутреннем рынке, предупреждает Турукалов. Разработчики налогового маневра из Минфина открыто прогнозируют рост цены на 3 руб. на литр, соглашается Махонин, это сознательное решение правительства.

В условиях налогового маневра и санкций следующий год будет непростым для нефтяных компаний, поэтому говорить о снижении цены на бензин даже в условиях дешевой нефти вряд ли приходится, добавляет директор «Инфотэк» Наталья Шуляр. Помимо налогов на цене бензина скажется рост издержек при добыче и переработке. На одном из этапов реализации налогового маневра в процесс удорожания должно вмешаться государство в лице ФАС, считает она. Компании обяжут искусственно сдерживать цены, в некоторых случаях им придется работать себе в убыток. Если это произойдет, первыми пострадают независимые АЗС, которых в России более 50%.

Дальнейшее подорожание цен на бензин будет причиной для инфляции, замечает Махонин из ФАС. По его словам, служба уже сейчас активно отслеживает ситуацию с экспортом, в том числе экспортные тендеры «Роснефти». Если будет рост экспорта нефтепродуктов, это будет означать не что иное, как изъятие товара с рынка, ФАС придется возбуждать антимонопольные дела, предупреждает Махонин. Он надеется, что компании будут более тщательно относиться к вопросам насыщения рынка топливом.

Обещания нефтяников

Но нефтяные компании не исключат снижения цен на бензин. Ключевыми факторами формирования цены на нефтепродукты являются отпускные цены на НПЗ и биржевые продажи, говорит представитель «Роснефти». «Компания постоянно мониторит ситуацию на бирже и зафиксировала ряд трендов, которые могут стимулировать снижение цены на бензины в рознице – например, только за последнюю неделю индекс «Владимир» на АИ-92 снизился на 2500 руб./т, и схожая динамика фиксируется уже не первую неделю, что, в свою очередь, является следствием повышения предложения продукции на внутреннем рынке», – сказал представитель «Роснефти». Но с уверенностью прогнозировать снижение цен нельзя, оговаривается он. «Роснефть» сохраняет одни из самых низких цен на АЗС в регионах, но слишком низкие цены приведут к «вымыванию» продукта и возникновению дефицита, пояснил собеседник РБК.

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«РБК daily»