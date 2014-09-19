Кто больше всех пострадал от кризиса

Отечественный авторынок продолжает своё падение. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала результаты продаж за август: в прошлом месяце российский авторынок просел на 25,8% по сравнению с показателями предыдущего года. В июле продажи отставали от прошлогодних на 22,9%. Будем надеяться, что Московский автосалон, а также новая программа утилизации исправят неприятную ситуацию. Ну а пока давайте посмотрим, какие крупные автопроизводители сильнее всех пострадали от текущего кризиса.

Ford

Среди самых крупных автопроизводителей, обосновавшихся на российском рынке, больше всех потеряли Ford. За август продажи упали на 53%, а за период с января по август – на 43%. Особенно плохо расходится народный Focus: за первые восемь месяцев 2013 года модель заинтересовала 45 тысяч российских покупателей, в 2014 году – почти в два с половиной раза меньше, всего было продано 18 600 машин. Впрочем, у компании в рукаве есть несколько серьёзных козырей, способных существенно улучшить положение на рынке: это и рестайл того же Focus, и новый Mondeo, и новый бюджетный кроссовер Ecosport, который вскоре станет доступен у официальных дилеров по цене от 699 000 рублей за механическую версию и от 800 000 – за «автомат».

Peugeot и Citroen

И у французов на нашем рынке дела пошли совсем неважно. В августе Peugeot и Citroen потеряли 29 и 37 процентов продаж по сравнению с прошлогодним показателем. А за весь 2014 год продажи французских компаний упали на 56 и 52 процента соответственно. Из всех новинок, привезённых Citroen на ММАС, спасти ситуацию может разве что обновлённый двухдверный хэтчбек премиального суббренда - Citroen DS3, который едва ли воспользуется бешеной популярностью у российских покупателей. У Peugeot в этом плане гораздо более радужные перспективы. В частности, потенциальных покупателей Peugeot вполне может заинтересовать новый флагманский 508 или популярный 308. Последний получил титул «Автомобиль Года 2014 в Европе», в продаже автомобиль появится с 16 октября и будет стоить от 779 тысячи рублей за базовую версию.

Chevrolet

Немало сократились продажи и у Chevrolet. За последние восемь месяцев показатель уменьшился на 50%, тогда как в августе прошлого года американцам удалось продать на 27% автомобилей больше, чем в этом. В ближайшее время Chevrolet не собираются выводить на рынок новых моделей, однако в течение двух лет российских покупателей ожидает несколько больших премьер. Это и новое поколение люксового внедорожника Chevrolet Tahoe, которое станет доступно в начале 2015 года по цене от 2 850 000 рублей, и небольшой кроссовер Chevrolet Tracker (близкий аналог Opel Mokka), который также появится на рынке в первой половине следующего года, и, конечно, вторая генерация Chevrolet Niva, концепт которой на ММАС назвали самой неожиданной премьерой автосалона. В серийное второе поколение Chevy Niva пойдёт в конце 2015-го, а в шоу-румах Chevrolet мы увидим её только в 2016 году.

АвтоВАЗ

Положение отечественного производителя хоть и не такое плохое по сравнению с остальными гигантами российского рынка, но всё же оставляет желать лучшего. За минувший месяц продажи Lada сократились на 32%, а за восемь месяцев – на 18%. И хотя Lada Granta всё ещё остаётся самой востребованной моделью в стране (в августе было продано 11 860 машин), концерн возлагает немалые надежды на долгожданный кроссовер X-Ray, серийное производство которого начнётся в начале 2016 года, и седан Lada Vesta. «Веста» встанет на конвейер в сентябре 2015-го и, по словам руководства АвтоВАЗа, будет стоить от 400 тысяч рублей за базовую версию.

«5 колесо»