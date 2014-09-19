Эксперты: Лучше всего в Москве продается Hyundai

Лидерами продаж за первые полгода в Москве стали автомобили Hyundai, Nissan и KIA. Для сравнения, в Санкт-Петербурге лучше всего продаются Volkswagen, Renault и KIA, а в Казани - LADA, KIA и Chevrolet.

Такие данные озвучили эксперты аналитического агентства "Автостат", которые проследили динамику продаж легковых автомобилей в первом полугодии и выявили лидеров в крупных городах России.

Согласно исследованию, в лидеры за первые шесть месяцев вышел Санкт-Петербург, хотя и не показал положительной динамики, а просто потерял в продажах по сравнению с минувшим годом меньше других - всего 0,2%. За этот период в Северной столице было продано 66,3 тысячи автомобилей.

На втором месте Москва, где было продано 173,4 тысячи машин (-3,9%). В тройку по динамике роста вышел Нижний Новгород - 15 тысяч автомобилей (-6,1%).

Самое большое снижение объемов рынка по отношению к показателям первого полугодия 2013 года среди крупных городов, вошедших в ТОП-10 "лидеров", зафиксировано в Екатеринбурге - минус 20,3% (17,2 тысячи автомобилей).

По данным экспертов, лучше всего на рынке новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге продается Volkswagen (объем продаж 6 тысяч машин), Renault (5,6 тысячи автомобилей) и KIA (5,2 тысячи автомобилей). Хорошую динамику роста объема продаж по сравнению с прошлым годом показала Skoda (+26,5%). В тройке лидеров наиболее популярных моделей - Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Renault Duster.

В модельном ряду в столице России за 6 месяцев 2014 года лидировали Hyundai Solaris, Kia Rio и Skoda Octavia. В ТОП-10 самых продаваемых в столице моделей нет ни одного отечественного автомобиля. Значительно упали в объемах продажи Ford Focus (-43,6%). Зато на 25% выросли продажи Nissan Qashqai.

При этом лучше всего дела в реализации автомобилей в Москве складывались у Hyundai (14,5 тысячи автомобилей), Nissan (13,9 тысячи) и KIA (12,9 тысячи). Нарастил свои объемы продаж и Mercedes (+18,2%).

В Нижнем Новгороде, напротив, пользуются большим спросом отечественные автомобили. Лидером по итогам полугодия стал бренд LADA с объемом продаж 1,8 тысячи машин. Немногим ему уступила KIA (1,7 тысячи автомобилей). На третьем месте - Hyundai (1,4 тысячи автомобилей). Наибольшей популярностью среди нижегородских автовладельцев пользовались KIA Rio, Hyundai Solaris и LADA Granta.

Самарские водители отдали предпочтение LADA Granta, Renault Duster, Hyundai Solaris, пермские - LADA Granta, Renault Duster и Volkswagen Polo, уфимские - LADA Granta, Renault Duster и KIA Rio.

Аналитики отмечают, что в Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Самаре лидером продаж оказался Hyundai Solaris. В Самаре, Перми, Уфе и Челябинске охотнее всего покупали LADA Granta. В Нижнем Новгороде и Казани - KIA Rio.

По данным агентства, рынок положительно реагирует на LADA Largus. В девяти городах из десятки лидеров - Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Перми, Уфе, Краснодаре, Челябинске, Казани и Екатеринбурге - Largus вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей. Исключением стала только Москва.

«Росийская газета»