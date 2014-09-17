Докатились

Дорогие автокредиты и ожидание последствий от санкций обрушили российский авторынок. Люди все больше опасаются падения своих доходов. Чтобы снизить издержки, автокомпании в России в массовом порядке останавливают производства, сокращают персонал и назначают новых антикризисных менеджеров, а рекламу с ТВ переводят в интернет. Эксперты уверены, что рынок восстановится только после того, как в стране стабилизируется политическая ситуация.

Российские автопроизводители всеми силами стараются нивелировать убытки на фоне пикирующего рынка. По итогам августа ряд автокомпаний продемонстрировал катастрофическое падение продаж – на 30–50% по сравнению с результатами прошлого года. Для сокращения издержек несколько российских предприятий на протяжении летних месяцев вводили продолжительные отпуска для сотрудников и останавливали конвейеры. Многие до сих пор работают в ограниченном режиме. Кроме того, автокомпании сокращают расходы на рекламу и маркетинг.

«АвтоВАЗ»: минус 32% и 25 тыс. автомобилей

«АвтоВАЗ» принял решение о сокращении производства автомобилей Lada в сентябре, октябре и ноябре в общей сложности на 25 тыс. единиц. Сотрудники предприятия продолжают работать полный рабочий день с сохранением полной заработной платы. Известно, что в сентябре поочередно приостанавливается производство Lada Priora, Lada Kalina и Lada 4x4. Например, выпуск Lada Priora остановлен с 11 по 30 сентября, а в начале месяца модель выпускалась в одну смену. За период январь – август производство в компании сократилось на 18%, с 303 357 автомобилей в 2013 году до 247 289 автомобилей в 2014-м. В августе продажи рухнули на 32% и остановились на отметке 26 467 авто. Порядка 45 тыс. сотрудников уже отдыхали с 28 июля по 17 августа.

Volkswagen: минус 34%

В связи с общей экономической ситуацией в России и в качестве корректирующей меры Volkswagen Group Rus на две недели с 8 сентября остановила свой российский завод в Калуге. Информацию изданию подтвердили в пресс-службе Volkswagen.

Между тем на калужском портале kp40.ru также появилась информация о том, что в ближайшее время на заводе ожидаются сокращения. Количество работников будет адаптировано под необходимые объемы производства и будет корректироваться в зависимости от ситуации на рынке. Сокращения произойдут среди заемного персонала, который числится сотрудниками кадровых агентств.

В руководстве компании уверяют, что остановка конвейера – мера временная и все заявленные инвестиционные планы Volkswagen выполнит в полном объеме. За прошедшие восемь месяцев под брендом Volkswagen было продано на 18% меньше, чем в прошлом году, – 84 967 единиц. По итогам месяца марка просела на 34%, ей удалось реализовать 8604 автомобиля. У Skoda, входящей в концерн, ситуация ощутимо лучше: по итогам первых восьми месяцев марка потеряла лишь 2%, продав 55 885 автомобилей, а за август потери составили 5% – всего было продано 6774 машины.

Лидер МПРА в Калуге и Калужской области, работник калужского филиала Volkswagen Group Rus Дмитрий Трудовой в свою очередь заявил, что завод закрывается на две недели и на работу не будут выходить как офисные сотрудники, так и рабочие. При этом у всех сохранится две трети от заработной платы. По словам Трудового, простои на заводе случались и раньше, причиной тому не всегда был кризис, однако сейчас наблюдается явное перепроизводство автомобилей, связанное с сильным падением авторынка.

«Вся заводская стоянка забита до отказа. На заводских площадях простаивает и не так давно анонсированная Skoda Rapid, которая пользуются более высоким спросом, чем другие модели», – признался Трудовой.

General Motors: минус 50%

Завод GM под Санкт-Петербургом прекратил работу до конца октября. В августе предприятие работало всего четыре дня, такая же ситуация ожидается в сентябре. В октябре завод проработает только восемь дней. Отметим, что завод уже простаивал две недели в начале года и 11 дней в июле.

Входящий в концерн бренд Chevrolet по итогам первых восьми месяцев показал падение на 27% с результатом 81 701 проданный автомобиль; в августе бренд провалился на 50%, продав всего 7952 автомобиля. У Opel, второго по популярности в России бренда концерна, результаты немногим лучше: 42 768 автомобилей (– 19%) за январь–август и 38-процентное проседание по итогам восьмого месяца – 4328 реализованных автомобилей.

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Opel, завод временно приостановлен из-за экономической ситуации, повлекшей общее падение продаж. В скором времени завод должен быть вновь запущен.

«В целом мы спокойно относимся к текущей ситуации. GM в России уже более 20 лет, и за это время случались кризисы, которые мы благополучно пережили. Мы продолжаем расширять свою продуктовую линейку – в скором времени начнем принимать заказы на Adam и Adam Rocks», – не теряют оптимизма в компании.

При этом, по информации пресс-службы Opel Group, в связи со сложной ситуацией на российском рынке компания принимает неотложные меры и оптимизирует свой бизнес в России. Сюзанна Веббер назначена президентом и управляющим директором General Motors в России. Под ее руководством будет ускоряется процесс локализации поставщиков завода в Санкт-Петербурге, объем производства на котором будет снижен – предприятие перейдет на односменный график работы.

Ford: минус 57%

Ford – еще одна компания, которая показывает неутешительные результаты работы в России. Она также останавливала свой завод в Ленинградской области. По итогам первых восьми месяцев продажи Ford упали на 43%, до 39 670 автомобилей. За август результаты просели сразу на 57% – до отметки в 3 852 реализованные машины. В пресс-службе Ford Sollers главными причинами назвали девальвацию рубля, снижение спроса на автомобили С-сегмента, а также общее ослабление рынка новых автомобилей.

«В течение ближайших 14 месяцев мы выведем на рынок шесть новых и обновленных моделей, в том числе в трех новых для компании сегментах, что укрепит наши позиции, – заявила «Газете.Ru» Елизавета Новикова, вице-президент по связям с общественностью компании Ford Sollers. – Осенью мы запустим новый субкомпактный EcoSport, подготовленный специально для России, а в следующем году появится новый городской автомобиль Fiesta. Кроме того, с сентября мы запустили собственную программу утилизации и выгодных условий trade-in для всего модельного ряда, что также поможет нам улучшить показатели».

Причины и ожидания

Главными причинами колоссального падения спроса на автомобили эксперты считают отсутствие доступных кредитных ресурсов для покупателей автомашин. Банки декларируют процентные ставки в размере 18–19%. Но при обращении за кредитами оказывается, что по различным причинам ставка кредита возрастает до 25-30%. А иногда банк вовсе отказывает в выдаче кредита из-за недостаточной зарплаты клиента или отсутствия у него ликвидного залога.

«Понятно, что при таких условиях люди отказываются покупать автомобили в кредит, – говорит «Газете.Ru» директор департамента транспортного и специального машиностроения Минпромторга Александр Морозов. – Дело в том, что для коммерческих банков резко возросла стоимость фондирования.

Вторая причина удорожания кредитов, по словам Морозова, кроется в том, что в кредитной гонке банки успели выдать большой объем кредитов ненадежным заемщикам, которые в настоящее время эти деньги не возвращают. Стоимость невозвращенных кредитов привела к росту размеров премии за риск при выдаче новым заемщикам.

«У наших покупателей сегодня сформировались западные потребительские стандарты, большинство женщин в крупных городах готовы сесть за руль, – говорит Морозов. – Весь вопрос в том, как сделать так, чтобы они могли покупать автомобили. Так, с сентября автопроизводители начали запускать согласованные с Минпромторгом корпоративные программы стимулирования спроса. Кроме того, в Минпромторге сейчас разрабатываются проекты постановлений по дополнительным мерам господдержки».

Заместитель главного редактора журнала «За рулем» Игорь Моржаретто называет ожидание санкций и дорогие кредиты главными причинами падения покупательского спроса. «Сейчас люди ожидают воздействия санкций, – говорит Моржаретто «Газете.Ru». – Они не уверены, что у них сохранятся их нынешние доходы, и отказываются не только от покупки авто, но и от дорогой техники и турпоездок. Вторая главная причина – жутко дорогие кредиты. Ведь около 50% автомобилей в прошлом году продавались в кредит. Действующая ставка была около 15%, а по госпрограмме льготного автокредитования – еще ниже. А сейчас ставка достигает уже 25%».

По словам эксперта, введение автокомпаниями утилизационной программы, несомненно, окажет положительное влияние, но запущена она была слишком быстро и действовать будет слишком короткое время. Моржаретто уверен, что, пока падает курс рубля и снижается объем инвестиций, говорить о стабилизации ситуации на рынке невозможно.

«Сейчас дошло до того, что автокомпании убирают рекламу и с телевидения, и из печатных СМИ. Падение продаж напрямую скажется на рекламных и маркетинговых бюджетах».

В «АвтоВАЗе» изданию «Газета.Ru» подтвердили, что одна из причин снижения потребительского спроса – отказ банков в выдаче дешевых кредитов. «Даже имея хорошие отношения с четырьмя-пятью проверенными банками, дилеры все чаще сталкиваются с отказами выдавать кредиты на покупку автомобилей», – отметил источник «Газеты.Ru» в «АвтоВАЗе».

Напомним, что в качестве ответных санкций Россия готова ввести ограничения на импорт иномарок, в том числе подержанных. О реальности такого шага недавно заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов. Его заявление прозвучало за несколько часов до того, как Евросоюз все-таки ввел новые ограничительные меры против российских госбанков, энергокомпаний и отдельных граждан.

«Газета.Ru»