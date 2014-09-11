Российский авторынок: черный день?

В Европе продажи автомобилей растут, а в России – падают. Вопрос, который интересует всех участников рынка: что дальше?

Российский авторынок, который совсем недавно претендовал на первое место в Европе (а твердо занимал второе), по итогам продаж в июне откатился на четвертое место. На первом традиционно царит Германия, на втором обосновалась Великобритания, а на третье неожиданно поднялась Франция.

Крупнейшие европейские страны закончили полугодие с твердым плюсом, а вот мы…

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) за первые шесть месяцев 2014 года упал на 7,6% – до 1,23 млн машин. Сокращение продаж в отдельно взятом июне и вовсе было рекордным – 17,3% (было реализовано лишь 199,4 тысячи машин). Учитывая негативный тренд, АЕБ скорректировала свой прогноз на 2014 год: если в январе эксперты говорили о падении спроса за год максимум на 5%, то теперь предрекают обвал на 12%.

По разным прогнозам, в 2014 году авторынок России может упасть на 12–20%, так что без серьезных мер государственной поддержки (например, льготного кредитования) не обойтись.

Что происходит в этом мире, доселе столь лучезарном?

Благополучных брендов остается все меньше. К пикированию марки «Лада» мы уже привыкли. Но «Киа»! А «Рено» и «Фольксваген»? Все они и десяток других брендов в последние годы набирали обороты, и вдруг – обвал. «Ситроен» рухнул на 20%, «Сузуки» – на 22%, «СанЙонг» – на 28%, а «Форд» – аж на 39%!



Тяжелое положение сложилось практически у всех продавцов бюджетных машин. А вот в премиум-сегменте картина иная. «Мерседес» закончил полугодие с ростом продаж на 19%, «Лексус» и «Порше» поднялись на 17%, «Ягуар» – на 11%. Кому война, а кому мать родная?

Если разобрать ситуацию по моделям, причины стремительного падения бюджетных марок слегка прояснятся. Скажем, с гольф-классом все ясно: стоит немного доплатить – и можно приобрести компактный кроссовер. Это основная причина падения спроса в данном сегменте. А те, кто прежде брал кредит на «Фокус» из-за отсутствия доступной альтернативы, теперь прицениваются к машинам класса B. И вот результат: многолетний бестселлер ныне занимает лишь 22‑е место, хотя полгода назад был седьмым. Впрочем, в «Форде» надеются, что ситуация выправится с появлением обновленного «Фокуса» и доступного кроссовера «Экоспорт».

«Шевроле-Круз» скатился с 10‑го места на 25‑е. Ушла из топа (похоже, навсегда) «Дэу-Нексия». И одновременно растут продажи в бюджетном секторе B‑класса: есть прогресс у обновленной «Калины», у нового «Логана», по-прежнему вне конкуренции «Лада-Ларгус».

Самые тяжелые времена ждут дилеров в начале осени. А что будет дальше?

По оценке председателя Комитета автопроизводителей AEB Йорга Шрайбера, во второй половине года дилеры продадут 1,2 млн машин – на 16% меньше, чем за тот же период 2013 года. Есть и более мрачные пророчества. Например, глава АВТОВАЗа Бу Андерссон предположил, что по итогам текущего года снижение продаж составит 20%.

В ожидании нелегких времен практически на всех заводах проводят сокращения, «ужимаются» дилерские центры. В представительствах компаний пытаются экономить на офисных расходах. По некоторым сведениям, те компании, что уже вложились в российскую сборку, ведут переговоры с правительством об отсрочке локализации.

В прошлом году госпрограмма льготного кредитования неплохо подстегнула слабый рынок: она помогла реализовать дополнительно 280 тысяч автомобилей. Но Минпром пока не обещает ее продолжения. Министр Денис Мантуров заявил, что «поддержка автопрома коснется в первую очередь грузового и автобусного транспорта». Кроме того, министерство намерено помогать «национальным режимом госзакупок автотранспорта»: недавно правительство запретило госучреждениям покупать автомобили зарубежной сборки. В комитете Госдумы по промышленности предлагают еще ввести дифференциацию транспортного налога, тарифов ОСАГО, акцизов на топливо – сделать их разными для современных и для старых автомобилей. Но и это не спасет. Без серьезной стимуляции рынка не обойтись – возможно, придется вернуться к хорошо зарекомендовавшей себя в 2009–2010 годах программе утилизации (которая стартовала 1 сентября, о чем на момент подготовки статьи еще не было известно). Но даже в этом случае можно надеяться вовсе не на рост рынка, а лишь на минимизацию потерь.

Когда в начале года рынок стал медленно проседать, сокращение продаж связывали с длинными новогодними праздниками, затем с падением рубля… Это все так, но эксперты уверены, что основная причина – украинский кризис. Казалось бы, происходящее у наших соседей не должно касаться российской экономики. Как бы не так! Конфронтация России с США и странами Европы заметно сказывается на нашей жизни. Экономические санкции вроде только вводятся, но их ожидание действует не менее болезненно. Инвестиции в экономику упали многократно. Социологи подметили: у большой части населения нет уверенности в том, что в ближайшее время их доходы сохранятся на прежнем уровне, а некоторые и вовсе боятся потерять работу. Реакция предсказуема: люди отказываются от крупных покупок. В первую очередь от приобретения товаров длительного пользования – автомобилей, бытовой техники, электроники. Текущие расходы сокращают преимущественно люди небогатые, которые живут на зарплату. Поэтому больше всего страдает сектор бюджетных автомобилей.

Вот и получается, что российский авторынок насыщен менее европейского, имеет отличный потенциал – а продажи падают. И все эксперты уверены, что спад будет продолжаться. Потому что стабильности нет.

«За рулем»