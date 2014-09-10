Автозаводы согласовали скидки с Минпромторгом

Запуск российскими автозаводами собственных программ утилизации до утверждения соответствующей госпрограммы – заранее согласованный с Минпромторгом сценарий реализации программы, говорят автопроизводители.

Запуск российскими автозаводами собственных программ утилизации до утверждения аналогичной госпрограммы – заранее согласованный с Минпромторгом сценарий реализации программы, так как средства на программу не были изначально предусмотрены в бюджете на 2014 г., сказали директор департамента Минпромторга Александр Морозов и представитель «Соллерса». Необходимые средства появятся после внесения изменений в бюджет 2014 г., который, по прогнозам, будет принят только в конце ноября, продолжает он. Проект будет готов в декабре, говорит Морозов. «Поэтому было выработано совместное решение запускать программу за счет автозаводов с последующей компенсацией выпадающих доходов», – объясняет представитель «Соллерса». Автозаводы получили от федеральных чиновников устные заверения, что скидки будут компенсированы, добавляют сотрудники двух предприятий.

Представитель «Соллерса» подчеркивает, что «отлаженные механизмы взаимодействия автопроизводителей с Минпромторгом позволяют быть уверенными в исполнении обязательств». Об этом же говорит и вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева.

Поправки в федеральный бюджет могут вноситься и рассматриваться только в весеннюю или осеннюю сессии Госдумы, напоминает депутат Госдумы Владимир Гутенев. В спокойной обстановке процесс утверждения занимает два-три месяца, в случае с госпрограммой утилизации автомобилей все будет сделано в течение месяца, уверен он.

«Ведомости» выяснили некоторые подробности будущего механизма финансирования госпрограммы. Если заводы запустили программу утилизации, субсидии они будут получать напрямую, рассказали Морозов и сотрудник одного из автоконцернов, а также человек, близкий к группе разработчиков программы. Предприятия должны иметь соглашение о промсборке. Компенсации, видимо, будут лимитированы и привязаны к объему производства, продолжают источники: чем он выше, тем больше сумма. Автопроизводители получили информацию о лимитах компенсаций, говорит один из собеседников. Средства, не выбранные кем-то из производителей, Минпромторг будет перераспределять другим участникам, продажи которых и общий размер скидок, напротив, оказались больше положенных лимитов, говорит один из источников «Ведомостей».

УАЗ рассчитывает продать в IV квартале по программе утилизации не менее 17 000 автомобилей, сообщил вчера «Соллерс». «Камаз» – более 5500 шт., говорится в его сообщении. Поставки начнутся на следующей неделе. Продажи Lada по программе могут составить около 40 000 шт., говорил ранее «Ведомостям» дилер «АвтоВАЗа». За неделю собрано около 5000 предварительных заказов на Lada, отчиталась вчера компания.

Если Минпромторгу удастся стабилизировать спрос, то дополнительные меры стимулирования рынка не понадобятся, думает Гутенев. Такие меры нужно применять «очень аккуратно, чтобы не возник пузырь с последующим падением спроса», объясняет он. Если же ситуация на рынке не стабилизируется, то «стоит подумать о возобновлении в 2015 г. госпрограммы льготного автокредитования – не только для легковых автомобилей и LCV, но и для грузовиков и автобусов», рассуждает Гутенев.

«Ведомости»