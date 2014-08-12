Автопром выбирает себе санкции по плечу

После неопределенной угрозы Дмитрия Медведева ввести некие "защитные меры" в автопроме в ответ на западные санкции российские автодилеры решили сами предложить "наиболее адекватный вариант" ответа. Их испугала возможность запрета импорта автомобилей, и они предлагают запретить госзакупки всех марок из стран, которые ввели санкции, включая локализованные в России модели. В результате чиновникам придется пересесть на корейские, китайские и отечественные машины. Другие участники рынка предупреждают, что подобные запреты ударят по внутреннему производству, но вряд ли нанесут сильный ущерб бизнесу иностранных автоконцернов.

О том, что автодилеры готовы сами предложить правительству "наиболее действенные и правильные" с точки зрения рынка ответные меры против западных санкций в автопроме, рассказали "Ъ" несколько источников на рынке. По их мнению, ключевой мерой может быть запрет на госзакупки автомобилей европейских и американских марок. Напомним, что 7 августа Дмитрий Медведев заявил о потенциальной готовности ввести защитные меры в автопроме, авиастроении и судостроении, но не уточнил, какие именно меры. Факт обсуждения рынком "наиболее адекватного варианта санкций, которым может стать полный запрет госзакупок марок из стран, применивших санкции против России", подтвердил "Ъ" президент ГК "Фаворит Моторс" (дилер KIA, Ford Chevrolet, Volvo и др.) Владимир Попов. "Мы опасаемся, что защитные меры в автопроме будут введены неожиданно, как это было в отношении сельхозпродукции, фактически без консультации с рынком, и хотим превентивно дать свое видение ситуации",– поясняет господин Попов. Он подчеркивает, что "дилерское сообщество выступает против любых ограничений бизнеса и санкций, но если из-за политики они неизбежны, то нужно придумать наиболее безболезненный вариант".

Владимир Попов говорит, что при "кажущемся наиболее простым варианте полного запрета импорта автомобилей или повышения на них пошлин государство теряет наибольший процент прямых и косвенных налогов". Ограничение госзакупок, считает он, сократит издержки бюджета и не нанесет столь сильного удара по отрасли в целом, а частным лицам надо "предоставить возможность покупать, что они хотят". Господин Попов добавляет, что "в случае санкций рационально не тратить деньги госбюджета" на автомобили из применивших санкции стран, "включая машины, уже локализованные в России". "Госзакупки можно будет компенсировать корейскими, китайскими или отечественными брендами",– полагает дилер. По его оценке, "такая мера будет достаточно действенной", так как доля корпоративных закупок в общем объеме продаж Mercedes, BMW, Audi – около 35%, "у Toyota этот уровень тоже достаточно велик".

Правительство 14 июля уже наложило запрет на государственные и муниципальные закупки иностранной техники, но техника, локализованная в России, под него не попала. Большинство иностранных автоконцернов уже собирают в России свои ключевые модели (Volkswagen, Toyota, Ford, BMW и др.). Но, как говорят источники "Ъ" среди автодилеров, прямой запрет на закупки иностранной техники можно обойти с помощью "сдачи ее госведомствам в аренду или лизинг". "На случай таких схем и логично ввести полный запрет на любое расширение парка госструктур за счет определенных брендов, перечень которых можно будет утвердить",– говорит Владимир Попов.

Официально комментировать идею никто из опрошенных "Ъ" автоконцернов не стал. "Скорее всего, ответные меры будут прорабатываться в случае нового пакета санкций, пока же автопром не привлекали к обсуждению",– говорит один из собеседников "Ъ". Другой источник "Ъ" добавляет, что "на госзакупки приходится в среднем 10-20% от общего объема автопродаж" и эта мера не будет критичной, но может ударить по производству в стране, "а также выглядит как дискриминация иностранных автоконцернов, локализовавших производство в России". Еще один собеседник "Ъ" считает, что "логичнее закрыть импорт, поскольку это ударит по ряду премиальных марок". Источники "Ъ" отмечают, что "возможно, ряд дилеров воспользовался общей тенденцией на введение ответных санкций и пытается пролоббировать поддержку важного для них сегмента рынка – например, продаж китайских или корейских брендов".

По оценкам управляющего партнера EURussia Partners Ивана Бончева, финансовые потери иностранных производителей будут "не такими уж страшными": "И доля продаж, и маржа не очень большие". Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" не верит в такие санкции, так как государство создавало такой климат, чтобы иностранные концерны с локализованным в России производством чувствовали себя наравне с отечественными компаниями.

«Коммерсант»