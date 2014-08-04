Американцы не любят свой автопром

Американские эксперты выявили стойкую приверженность своих соотечественников к немецким автомобилям. При этом национальные марки в США явно не в фаворе. Опрос показал, что отчасти это связано с традиционно большим для моделей местного производства расходом топлива, которое хоть и стало в США немного дешевле по сравнению с прошлым годом, но все равно оказывает существенное влияние на потребителей.

Авторитетное американское аналитическое агентство J.D. Power and Associates опубликовало результаты своего ежегодного исследования APEAL, в ходе которого выявляются лучшие марки и модели по мнению автовладельцев из США. В опросе участвовали 85 тыс. автовладельцев из числа тех, кто купил новую машину в текущем году. Все респонденты после 90 дней эксплуатации автомобиля дали ему оценку по 77 параметрам, среди которых: стоимость, топливная экономичность, качество сборки, техническое оснащение, комфорт, уровень сервисного обслуживания и дизайн. По каждому пункту водители присуждали автомобилям баллы.

Согласно исследованию, люксовые марки в среднем получают по 840 баллов, а уровень бюджетных автомобилей равен 785 баллам. Общий по всем маркам средний балл оказался на уровне 794, что на 1 пункт меньше, чем в прошлом году.

Лучшие марки

Первую строчку рейтинга десятый год подряд занял немецкий премиум-бренд Porsche, который получил 882 балла из 1000 максимально возможных. На втором месте с 862 баллами в активе оказался британский бренд Jaguar, занимавший год назад только восьмую позицию. В тройку лидеров с небольшим отставанием от Jaguar вошел Audi – 858 баллов.

Примечательно, что американские бренды, как повелось в последние годы, не пользуются у местных автомобилистов особой популярностью. Если не брать в расчет Lexus (шестое место), считающийся американским премиум-брендом японской компании Toyota, лучший результат показали Lincoln и Cadillac, расположившиеся на восьмом (835 баллов) и девятом (826) местах соответственно.

Лучшие модели

Помимо марок в ходе опроса были выявлены и лучшие в своих классах модели. Среди 22 номинаций больше всего побед, как и в прошлом году, оказалось у концерна Volkswagen. Так, модель Golf GTi стала лучшим компактным спорткаром, Porsche Cayenne назвали лучшим премиальным кроссовером, а седан A8 победил среди полноразмерных моделей класса люкс. Кроме того, модели Porsche Boxter и 911 были выбраны автомобилистами лучшими премиум-спорткарами.

Наиболее удовлетворительной моделью в субкомпактном классе автомобилисты назвали Hyundai Accent, который на российском рынке продается под именем Solaris. В среднеразмерном классе американцы отдали предпочтение японскому седану Mazda6, а в полноразмерном – Dodge Charger.

Категория топливной экономичности автомобиля стала в этом году единственной, по которой отмечается улучшение – этот показатель вырос на 6 баллов по сравнению с результатами прошлогоднего опроса. Практически всем производителям удалось добиться улучшения этого показателя, отмечается в исследовании. Эксперты связывают тенденцию с тем, что цены на топливо в США в этом году сократились примерно на 3%.

«Несмотря на это, экономия топлива по-прежнему остается категорией, в которой отмечается высокий уровень неудовлетворенности автомобилистов, – комментирует результаты опроса вице-президент агентства Рене Стивенс. – Автопроизводителям до сих пор с трудом удается найти компромисс между производительностью силовой установки и ее экономичностью. Как правило, автовладельцы остаются недовольны либо невысокой мощностью машины, либо тем, сколько топлива она расходует».

По словам американских аналитиков, рейтинг APEAL дополняет предыдущее исследование агентства, в ходе которого были определены наиболее качественные автомобили 2014 года. Данные исследований вполне сопоставимы. Так, компанией, выпускающей наиболее качественные машины, стал Porsche, на втором месте оказался Jaguar, на третьем – Lexus.

Примечательно, что согласно похожему опросу, проведенному несколько месяцев назад авторитетным изданием Consumer Reports, приоритеты американцев в автомобильных марках выглядят совершенно иначе. Так, среди моделей 2014 года выпуска потребители отдали первенство бренду Toyota, который в сумме набрал 145 баллов по семи категориям. Далее в списке предпочтений американцев оказались марки Ford (120 баллов), Honda (109) и Chevrolet (105).

«Газета.Ru»