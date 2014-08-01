Россияне продолжают считать отечественные автомобили хуже иномарок

Большинство участников опроса ФОМ не против развития производства иномарок в стране, но считают, что государству нужно поддерживать местных производителей.

Российские автомобили хуже иномарок, но государству нужно поддерживать отечественный автопром, считают более половины участников опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» (ФОМ) месяц назад в 43 российских регионах (в опросе участвовали 1500 респондентов). Господдержка отечественных производителей автомобилей нужна для развития экономики в целом, улучшения конкурентоспособности отрасли, поясняют они. Их оппоненты думают, что это пустая трата денег, ссылаясь на то, что российские автозаводы должны работать в конкурентных условиях, а некоторые респонденты считают, что нашим автомобилестроителям уже не догнать иностранных.

Самыми надежными, удобными и привлекательными по дизайну большинство респондентов называет немецкие автомобили (на втором месте – японские). Автомобили российских марок, по их мнению, самые доступные по цене, по надежности – третьи, по комфорту – четвертые, а по дизайну – пятые.

Более 40% участников опроса ФОМ поддерживают увеличение производства иномарок в стране: это способствует росту занятости населения, удешевлению автомобилей, повышению качества машин и конкурентоспособности отечественного автопрома, поясняют они. Противники расширения выпуска иномарок в стране считают, что это, напротив, мешает развитию российских автомобильных брендов.

Опрос, скорее всего, отражает предпочтения по легковым автомобилям, комментирует вице-президент группы ГАЗ Елена Матвеева: «В сегменте коммерческого транспорта работают другие, рациональные критерии: для бизнеса важно, чтобы грузовики и автобусы были надежными в эксплуатации и быстро окупались». По ее мнению, за счет надежности, более низкой первоначальной цены и стоимости обслуживания, доступности запасных частей и сервиса отечественные производители выигрывают у иностранных конкурентов. «Что касается комфорта и качества, то новые модели группы ГАЗ не уступают иномаркам по этим критериям, – продолжает Матвеева. – Например, недавно автомобили “ГАЗель Next” прошли сертификацию в Европе, подтвердив соответствие всем международным стандартам».

Представитель «Соллерса» не стал комментировать результаты опроса. Представитель «АвтоВАЗа» напомнил, что выпускаемая компанией Lada Granta почти два года возглавляет список самых продаваемых автомобилей на российском рынке, всего в десятку самых популярных автомобилей входят четыре модели Lada. «Сотрудничество с альянсом [Renault-Nissan] позволяет нам использовать дополнительные компетенции и экспертизу при создании новых моделей и совершенствовании уже существующих», – продолжает он.

В 2014 г. «АвтоВАЗ» начал выпускать лифтбэк Lada Granta, на осень запланирован последовательный выход на рынок Lada Kalina Cross, Lada A 4×4 Urban и Lada Largus Cross, а в 2015 г. начнется производство седана Lada Vesta на новой платформе «Lada B», перечисляет он. «Мы работаем над повышением эффективности производства, улучшением качества автомобилей, развиваем модельный ряд, используя передовые методики наших партнеров. С каждым днем, с каждым месяцем мы приближаемся к созданию нового “АвтоВАЗа” – успешной и современной компании российского автопрома», – подчеркивает представитель компании.

Производство автомобилей в России наладили все крупнейшие глобальные автоконцерны: группы Toyota, General Motors, Volkswagen, альянс Renault-Nissan, Hyundai/KIA и др. В январе – мае 2014 г. в России было выпущено 761 426 легковых автомобилей (-1,4%), из них 76,8%, или 584 448 шт., – иномарки (их выпуск увеличился на 3,8%), по данным «АСМ-холдинга». Рынок за этот период сократился на 5,45% до 1 млн шт., доля иномарок российской сборки выросла на 3,9 п. п. до 54,1%. Доля отечественных брендов практически не изменилась, составив 18,4%.

Российские автозаводы активно интегрируются в глобальный автопром и сейчас уже практически невозможно делить производителей на отечественных и иностранных, комментирует исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Есть отличая в брендах, но и тут происходит интеграция: например, выпускаемый на «АвтоВАЗе» Datsun on-DO (бренд японского концерна Nissan) имеет платформу Lada Kalina/Granta, а Lada Largus – платформу альянса Renault-Nissan, добавляет он. А с учетом того, что альянс Renault-Nissan в июне 2014 г. получил контроль над «АвтоВАЗом», считать бренд Lada чисто российским тоже уже нельзя, замечает Удалов. Единственный в России легковой автомобильный бренд, сохранивший самостоятельность в производстве, – УАЗ, но владеющая им компания «Соллерс» ищет стратегического партнера среди глобальных производителей, включая Tata Motors, напоминает он. В этой ситуации нужно поддерживать не отдельные автозаводы, а отрасль в целом, стимулируя импортозамещение и рост внутреннего спроса через обновление автомобильного парка, резюмирует Удалов.

В 2013 г. государство поддержало российских производителей легковых автомобилей, возобновив программу льготного автокредитования, а в этом году дополнительная поддержка оказывается автозаводам, выпускающим коммерческие автомобили: за счет закупки техники на газовом топливе, смягчения требований при сертификации грузовиков и автобусов на соответствие «Евро-5». В этом году также планируется продолжить госпрограмму субсидирования части процентов по кредитам, которые российские автозаводы взяли для своих инвестпроектов. Среди обсуждаемых мер господдержки автопрома – замена транспортного налога на экологический, ограничение срока службы коммерческих автомобилей, возобновление программы утилизации машин.

«В периоды, подобные тому, который наблюдается на рынке сейчас, когда покупательная способность населения недостаточна, господдержка российскому автопрому нужна», – говорит представитель «Соллерса». В первую очередь важно стимулирование спроса на рынке, поддержка инвестиционной активности потребителей, говорит Матвеева. По ее мнению, отрасль нуждается в комплексной программе обновления парка коммерческого транспорта, которая позволит повысить экономичность и безопасность перевозок в стране, простимулирует рынок, оживит экономику.

«Ведомости»