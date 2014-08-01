США: «Немцы» вне конкуренции

Американские покупатели премиум-марок по-прежнему отдают предпочтение Mercedes-Benz и BMW, поднялась вверх и Audi, обойдя в борьбе за голоса покупателей популярную Acura.

В первом полугодии текущего года американский рынок легковых автомобилей вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4%. Жители США приобрели за шесть первых месяцев года 8 168 888 автомобилей. Большая Детройтская тройка потеснила европейских и японских производителей на «своем поле»: доля рынка General Motors, Ford и Chrysler выросла c прошлогодних 45,50 до 45,90%, на европейские бренды теперь приходится не 9,20, а 9%, на японские − не 37,30, 36,60%. И только корейцы остались при своих 8,10%.

Зато европейцы отыгрываются в секторе престижных автомобилей. Он, как и в Европе, растет быстрее рынка и по сравнению с прошлогодним объемом расширился на 7,1%. Американские дилеры Acura, Audi, BMW, Buick, Cadillac, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lexus, Lincoln, Mercedes-Benz, Porsche и Volvo реализовали с января по июнь нынешнего года 986 823 автомобиля. Разумеется, свою лепту в удовлетворения спроса на роскошные машины внесли Bentley, Rolls-Royce, Lamborghini и другая штучная автомобильная элита, но в сравнении с колоссальной емкостью заокеанского рынка их вклад невелик.

И в Европе, и в Штатах за пределами масс-маркета бал правят «немцы», только расстановка сил несколько иная. Если в Старом Свете в лидерах ходит Audi, то в Новом первенство принадлежит Mercedes-Benz, с которым практически ноздря в ноздрю идет BMW. В «гонках» топ-моделей за покупателем новый Mercedes-Benz S с разгромным счетом выигрывает у баварской «семерки»: в первом полугодии реализован 11 231 (+81%) представительский автомобиль с «трехлучевой звездой», а BMW 7 разошелся тиражом 4711 экземпляров (−7%). Сник и наиболее близко подобравшийся к европейским конкурентам «японец»: Lexus LS потерял по сравнению с первым полугодием прошлого года 25% покупателей и продан в количестве 3954 штуки. Что же касается марки «четырех колец», то за год она совершила значимый рывок вверх: в первом полугодии прошлого года по объему продаж она занимала седьмую строку рейтинга престижных марок, а теперь перепрыгнула на пятую, сместив Cadillac, а вместе с ним и Acura с «насиженных мест» строчкой ниже.

Из европейских марок только Volvo пока никак не может подобрать ключик к кошелькам американцев: за первые шесть месяцев нынешнего года разошлось на 10% меньше автомобилей шведской марки, чем в первом полугодии 2013-го (и тогда продажи тоже падали). Помимо Volvo «в минусе» только Cadillac. Собственно, Volvo продолжает тренд первого квартала – тогда падение составляло 9%.

Доля премиум-марок в общем объеме американского рынка растет не так быстро, как в Европе, но все же прибавляется: по итогам первых шести месяцев прошлого года она составляла 11,8%, а к концу июня 2014-го достигла 12%.

Auto.ru