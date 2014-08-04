Лизинговый мираж

Лизинг для частных лиц – новая услуга приобретения авто, которая начинает развиваться в России. Декларируется, что такая форма продажи имеет много преимуществ по сравнению с кредитом, но на деле лизингом в России пока пользоваться невыгодно.

Этой весной сразу несколько российских компаний объявили о начале предоставления новой услуги приобретения автомобилей под названием “лизинг для физических лиц”. Для нас это явление пока еще новое и незнакомое, хотя формально лизинг на рынке присутствует – это примерно 3% от всех продаж. Но до сих пор лизинговые схемы приобретения машин использовались только юридическими лицами, которым они дают ощутимые налоговые льготы. Теперь же лизингом вроде бы должны начать пользоваться и частные клиенты.

Долгосрочная аренда

Пожалуй, появляющийся в России лизинг можно сравнить с робко пробивающимися ростками травы, в то время как на Западе лизинговые продажи – это уже давно шумящий кронами деревьев лес: в некоторых странах в лизинг реализуется более трети всех автомобилей. Особенно он распространен в США, где за 150–200 долларов в месяц можно получить в пользование новый автомобиль вполне приличного класса.

Само понятие “лизинг” происходит от слова lease – брать в аренду. И по своей сути автолизинг действительно похож именно на аренду, хотя во многом сопоставим и с обычной продажей – принципиальное отличие состоит в том, что машина формально не передается в собственность клиенту. Юридически она остается в собственности компании-лизингодателя, а пользователь платит как бы за долгосрочную аренду, оплачивая потерю цены автомобиля за срок пользования им.

По словам лизингодателей, у новой услуги для частных покупателей несколько ключевых преимуществ. Во-первых, у лизинговых компаний не такие строгие требования к клиентам, как у банков при выдаче кредитов. Ведь не секрет, что многие банки отказывают в выдаче кредитов, например, пожилым людям и тем, у кого уже имеется значимый кредит или плохая кредитная история. Представители же лизинговых компаний обещают более либеральный подход к клиентам, поэтому те, кому отказали в кредите, теперь смогут воспользоваться лизингом.

Во-вторых, на начальную цену автомобиля может быть предоставлена заметная скидка в размере 5–10% (за счет того что лизинговые компании являются крупным оптовым покупателем машин и сотрудничество с ними выгодно производителю).

В-третьих, для некоторых категорий покупателей весьма привлекательной стороной лизинга может стать тот факт, что автомобиль формально не зарегистрирован в качестве собственности на клиента. Это важно, например, чиновникам, бизнесменам и другим публичным людям, которые не хотели бы демонстрировать всем в своей собственности дорогой автомобиль.

Мнение профессионала

Михаил Бахтиаров, президент автохолдинга Major Auto

Падение продаж легковых автомобилей в России продолжается, и предпосылок для возобновления роста спроса в отрасли до конца 2014 г. пока нет. В этой ситуации дилеры предпринимают различные маркетинговые ходы, направленные на удержание клиентов и сохранение маржинальности бизнеса. Мы же предлагаем кардинально новый продукт – лизинг, делающий покупку авто доступнее и проще. Уже сейчас мы видим растущий спрос на услуги автолизинга со стороны частных лиц. В Европе более трети автомобилистов пользуются машинами именно по такой схеме, а теперь и в России созданы все предпосылки для развития этого сегмента, где мы планируем занять лидирующее место. К целевой группе клиентов новой услуги относятся люди с высоким уровнем “закредитованности”, не имеющие возможности оформить еще один кредит. Также программа будет интересна людям, не сумевшим получить кредит в банке из-за отсутствия официального источника дохода, плохой кредитной истории или возрастных ограничений. А также потребителям, желающим приобрести автомобиль без крупных единовременных затрат собственных средств. Данная программа актуальна и для госслужащих, которые смогут пользоваться автомобилями премиум-класса, не приобретая их в частную собственность.

Ну и, в-четвертых, лизинговые компании заявляют, что пользоваться лизингом выгодно и с финансовой точки зрения. На презентации своих лизинговых услуг, например, представители компании Major продемонстрировали следующие расчеты: при приобретении автомобиля ценой 1,2 млн рублей в кредит на два года (и выплате аванса в 20% от его стоимости) покупатель ежемесячно должен платить 46 тыс. рублей, а в случае лизинга ежемесячная выплата составит всего 13 тыс. рублей, то есть в три с половиной раза меньше.

И все-таки есть некое ощущение подвоха. Так и вертится в голове вопрос: так ли выгоден лизинг на самом деле?

Слишком большой процент

Звоню в лизинговую компанию, говорю, что хочу приобрести в возвратный лизинг (то есть когда машина после срока аренды возвращается компании) автомобиль Ford Kuga Titanium 2.0 TD/140 6RT 4WD по цене 1 394 000 рублей. И вскоре мне присылают по почте расчет выплат, от которого, честно говоря, становится не по себе.

При условии, что я вношу первоначальный взнос в размере 10% от стоимости машины, то есть 139,4 тыс. рублей, мне предлагается еще в течение трех лет ежемесячно выплачивать по 34,5 тыс. В сумме получается, что за три года лизингового контракта я отдам 1 384 000 рублей. То есть, почти полную цену! Но почему? Ведь, по идее, я должен заплатить только процент потери от первоначальной цены автомобиля за время его эксплуатации. Кстати, в лизинговой фирме мне сказали, что за три года этот Kuga подешевеет на целых 50% и его остаточная стоимость составит 697 000 рублей. Прямо скажем, такая оценка мне показалась заниженной: на мой взгляд, через три года (особенно с учетом инфляции) этот автомобиль должен стоить больше. Но даже с учетом столь заниженной цены я должен был бы выплатить лизинговой компании 50% от потери стоимости машины – то есть те самые 697 000 рублей. А тут мне предлагается отдать почти две этих суммы. Откуда взялись дополнительные 687 000 рублей? Вот тут и выявляется тот подвох, который ощущался с самого начала. Он кроется в процентной ставке, а точнее, в так называемой ставке удорожания.

Оказывается, лизинговая компания берет с клиента процент за свои услуги, и процент немаленький – 15,93% годовых, который, что важно, распространяется на всю цену автомобиля, а не на ту сумму, которую я должен погасить.

Мнение профессионала

Алексей Смирнов, генеральный директор лизинговой компании Carcade

Основное препятствие для развития лизинга для физических лиц в России – несовершенство существующей юридической базы, а главное – отсутствие явных, выраженных конкурентных преимуществ лизинга для физических лиц в сравнении с автокредитованием. Например, фискальные льготы, распространяющиеся на таких лизингополучателей, как предприниматели и компании, использующие стандартную схему налогообложения, не применимы к частным лицам. Кроме того, для россиян схема финансовой аренды автомобиля еще очень необычна в отличие от стран Запада. Отсюда – слабое развитие сегмента лизинга для физических лиц в нашей стране. В настоящее время лизинг является наиболее привлекательным инструментом приобретения автотранспорта для юридических лиц – компаний и предпринимателей, прежде всего в силу законодательно закрепленных налоговых преференций для лизингополучателей и из-за доступности финансирования.

Вот и получается, что за три года пользования машиной я оплачу чуть ли не полную ее стоимость. После чего она… просто уйдет обратно в гараж лизинговой компании. Выходит, лучше рассмотреть вариант покупки такого же авто в кредит. Ведь если брать аналогичный Ford в кредит, то при условии аванса в те же 10% от цены ежемесячно придется платить 42 тыс. рублей (при ставка 12,5% годовых). Это больше, чем 34,5 тыс. в месяц при лизинге, зато по истечении трех лет машина останется у меня в собственности, и выгода тут очевидна.

Туманное будущее

Апологеты лизинговых схем в России утверждают, что в будущем продажи в лизинг частным лицам могут, как и за границей, занимать до трети всего рынка новых авто. Однако пока очевидно, что лизинговый продукт для России сыроват и вряд ли стоит ожидать массового наплыва желающих получить автомобиль со столь значимой переплатой.

Тем не менее, появление лизинга для частных лиц на российском рынке нужно приветствовать. Ведь при падении продаж новых автомобилей он становится еще одной альтернативой для клиентов, и именно им предстоит выбирать способ приобретения машин. К тому же есть надежда, что в будущем условия предоставления того же лизинга будут корректироваться и подобные сервисы станут по-настоящему выгодны и привлекательны для рядовых покупателей.

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