Возвращение кумиров

Франкфуртский автосалон – это как если бы Beatles вдруг взяли и выступили в полном составе, с ожившим Ленноном, в 2011 году. И Black Sabbath, и Cream… В этом году в Германии оживут сразу несколько легенд – будет представлено новое поколение Porsche 911, Volkswagen Beetle, концепт Land Rover Defender. На разогреве у них будет больше сотни премьер.

На концерте любимой группы, особенно той, которую слушаешь полжизни, всегда испытываешь смешанные чувства. С одной стороны, вот они, родные ноты, интонации, стихи. С другой – современные аранжировки врываются в воспоминания и непривычно переворачивают все внутри. Осипшие с возрастом голоса, поседевшие виски, новые инструменты, новые композиции на старый лад. Что-то привлекает, что-то отталкивает. Но исполнение никогда не станет таким, как на кассетнике в 70–80-х. Впечатления никогда не повторятся. От этого грустно и щемит в груди.

С легендарными машинами XX-го столетия то же самое. От мысли, что в любимой машине что-то может измениться, причем измениться непоправимо (ведь старую добрую любимую модель уже никогда не поставят на конвейер), можно сойти с ума. Кто эти люди, которые тянут свои креативные руки к кумирам, чтобы вдохнуть в них новую жизнь? И какой эта новая жизнь станет? Так что появление первых фотографий новых поколений всегда неприятно волнительно.

После того как компания Porsche опубликовала фотографии нового 911 Carrera, по миру прокатился вздох облегчения фанатов марки – хуже не стало. Традиции сохранены, пропорции соблюдены, стиль остался прежним, пусть чуть-чуть причесан на современный манер. Колесную базу удлинили на 100 мм, чуть срезали по высоте и поставили 20-ти дюймовые колеса. Но обошлись без революций в благополучной модели. Они здесь ни к чему. По крайней мере, не в дизайне. Тоску нагоняет пресс-релиз модели, где вперед динамики разгона до сотни прописан расход топлива – цифры унылые и лишенные страсти, как контрацептивы. А ведь куда важнее, что Carrera S с 3,8-литровым оппозитным двигателем теперь выдает 400 л. с. – больше на 15 л. с., чем раньше.

Это не единственная премьера Porsche. Впервые будет показан 911 GT3 RS 4.0 мощностью 500 л. с. – это один из самых популярных, желанных и успешных серийных автомобилей Porsche, близких к гоночному исполнению. Есть еще дизельная Panamera с восьмиступенчатым автоматом и Cayman S Black Edition, который мощнее серийной версии на 10 л. с. (330 л. с. выдает двигатель 3,4 литра), будет выпущен тиражом 500 экземпляров. Дань моде будет отдана за счет прототипа Boxter E – электромобиля с двумя электрическими двигателями и приводом на задние колеса. По обещаниям производителей, он не будет уступать в динамике традиционному бензиновому Boxter S.

Volkswagen Beetle впервые был показан именно здесь, во Франкфурте, в 1939 году. И теперь его уже третье поколение представлено здесь же – на этот раз дебют будет европейским. Автомобиль не вернул себе первичную идеологию народного автомобиля для соцстраны, но и игрушечность первого New Beetle он тоже растерял. Причем растерял вполне удачно. Автомобиль, помня свои корни – рисовал его сам Фердинанд Порше по заказу Гитлера, – чудесным для себя образом проявил фамильные черты. Покатая низкая крыша, бразильские бедра крыльев, круглые низко посаженные фары. Это уже традиционный спорткар в большей степени, чем игрушка для девочек и геев.

А вот Land Rover Defender повезло меньше. Старый вояка, вышедший из простой фермерской семьи и вот уже полсотни лет остававшийся неотесанным простаком, грубоватым, но романтичным, кажется, будет вынужден переодеться в гламурный костюм. Концепт нового поколения модели DC 100 слишком блестящий, слишком выверенный, слишком красивый, чтобы оставаться машиной для мужика. Лучше бы дизайнеры компании остановились в своей любви к роскоши и лоску при создании Range Rover Evoque. Но в пылу дизайнерской страсти они набросились и на дедушку. Впрочем, есть шанс, что их пыл поутихнет к серийному выпуску модели в 2015 году.

Компания Chrysler, в свою очередь, решила доказать, что Jeep все еще жив, представив в Европе спортивную версию – Grand Cherokee SRT8 2012 модельного года с двигателем еще большего объема – 6,4 литра (465 л. с.) против 6,1 на предыдущей версии. Это смелый и эксцентричный шаг. В то время как даже в Mercedes AMG отказались от шестилитровых моторов, развивая битурбо-версию двигателя 5,5 литров, со стороны американцев эта премьера выглядит так, словно они залезли на трибуну посреди Франкфурта и стали скандировать: «Fuck the fuel economy!» Впрочем, мотор может отключать 4 из 8 цилиндров для более экономичного расхода топлива на трассе. Это как завязавший с наркотой Оззи Осборн продолжает жрать на концертах крыс и мочиться на зрителей, но делает это уже не в наркоугаре, а с четким расчетом на произведенный эффект. Но в массе своей европейский автосалон, как младшая школа, всегда переполнен маленькими машинками, которые составляют здесь большую долю рынка. Так что Франкфурт будет нянчить пару десятков хетчбэков разной степени компактности.

Здесь тоже есть революции. BMW 1-series попала в руки новой команде дизайнеров марки, которые решили жестко заявить начало новой эры без традиций Криса Бэнгла. Черты мягкие, дизайн дружелюбный, а детали вроде треугольных фар и уменьшенных ноздрей решетки радиатора вполне могут стать символом нового стиля и пройти через весь модельный ряд. Кроме того, BMW предъявит миру свое виденье электрического будущего. Модели этой новой линейки будут продаваться под литерой i. Сразу два концепта – городской электромобиль i3 и гибридный спорткар i8 займут свои места в огромном павильоне компании.

Конкуренты из Audi тут же представят свое урбанистическое электробудущее – концепт A2, который также получит электропривод. Mercedes обновляет сразу две модели – городской B-class, а также кроссовер ML. Honda привезет Civic 5D, но, судя по первым фотографиям, сделать инопланетное яйцо еще более креативным дизайнерам уже не удалось. Они ограничились штрихами в деталях.

Jaguar привезет концепт своего нового спорткара C-X19, который станет новым законодателем дизайна марки. Силуэт модели похож на современный XKR. Но передняя часть стала интересней и динамичней за счет вертикально расположенных и заходящих на капот фар. Так английская компания продолжает наращивать модельный ряд. Но как показывает практика других люксовых марок (тот же Porsche), выпуск массового люкса – это единственный путь к экономическому успеху. Одними спорткарами с их уникальными дорогими технологиями и штучными продажами сыт не будешь. Поэтому на подходе у «кошек» кроссовер и хетчбэк.

Lexus расширяет свой гибридный модельный ряд, и теперь и спортивный седан GS, дебютировавший на «Конкурсе элегантности» в Пеббл-бич, может похвастаться модной силовой установкой.

Peugeot делает ставку на экономию. Новый Peugeot 508 RXH будет продаваться только в максимальной комплектации и оснащенным новым дизельным гибридом мощностью 200 л. с. Решение для марки экономкласса нестандартное. Как уровнять в глазах покупателя имидж недорогих европейских машинок с седаном бизнес-класса, да еще и в исключительно нафаршированной версии, что наверняка скажется на цене? Главной же новинкой марки станет европейская премьера дизайнерской модели DS5, которая получит гибридный двигатель.

Автомобильное шоу, как и любое массовое представление, должно предлагать разнообразие жанров, смену динамики, эмоциональную разрядку, наконец. В роли ненавязчивых клоунов, способных отвлечь от серьезных тем, во Франкфурте выступят российские современные автопроизводители. «Ё-авто» – пиар-продукт новомодного политика Михаила Прохорова – вывезет на сцену свой новый концепт. Машина превратилась совсем уже в игрушечную машину из сказки про Незнайку в Солнечном городе. Округой формы минивэно-кроссовер с причудливым спойлером в форме сложенных за спиной заячьих ушей.

Возможно, это массовая провокация, нацеленная на эпатаж европейской публики. В таком ключе у «ёшки» шансы есть. Но как самобытный и продаваемый продукт она вряд ли может выступить. Также к европейскому автосалону обновлен и дизайн кроссовера, который планируется запустить в серию. Новые русские машины, может быть, и станут когда-то легендами и кумирами. Но пока это всего лишь фрики. Смешные, чудные, милые. Безобидные и абсолютно лишенные вкуса и голоса. Хорошо, что они выступают только в антракте.

«Газета.Ru»