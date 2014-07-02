В России не продаются новые иномарки

Новые иномарки в России покупают все реже. В мае падение объемов продаж достигло рекордного уровня в 12%. При этом возрастает спрос на внедорожники, которые россияне любят за высокий дорожный просвет и полный привод.

Продажи легковых иномарок в России в мае снизились на 12%, до 158,6 тыс. штук, подсчитали специалисты российского аналитического агентства "АВТОСТАТ". Это самое сильное снижение, зафиксированное в этом году.

В наибольшей степени в мае упали продажи Ford – на 35%, Peugeot – на 27%, Suzuki – на 24%, Great Wall и SsangYong - на 21%. Меньше пострадали продажи Citroёn, которые снизились на 13%, Chevrolet, Opel и Daewoo – на 12%, Geely – на 11%, Volkswagen – на 10%, сообщает Ассоциация Европейского Бизнеса (АЕБ).

Причем все эти марки страдают от падения спроса с начала года, и показатели все хуже и хуже. В наибольшей степени спрос на иномарки снизился на Урале, в Сибири и Поволжье. Участники авторынка связывают снижение спроса на новые иномарки с ухудшением благосостояния населения.

"Рынок находится под давлением снижающейся российской экономики, которая далека от стабильности из-за внешнеполитического фона, наполненного угрозой войны с Украиной и санкциями Запада", - комментирует ведущий аналитик агентства "АВТОСТАТ" Азат Тимерханов.

Эксперт отметил, что ставки по автокредитам повышаются, а требования к заемщикам ужесточаются, что также не способствует росту продаж. По его мнению, во втором полугодии ситуация может резко ухудшиться по причине дальнейшей эскалации украинского конфликта.

"В целом, динамика рынка в апреле-мае была очень близка к динамике прошлого года в тот же период, что означает падение продаж второй год подряд. В ближайшей перспективе нет фундаментальных причин для изменения тренда на рынке", - замечает председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

Самый заметный рост продаж наблюдается в Приморском крае - на 14%, по мнению специалистов "АВТОСТАТА", он связан с тем, что пошлины вынуждают людей все чаще приобретать машины в салонах официальных дилеров, в первую очередь, японских марок.

Также рост продаж новых иномарок наблюдается на юге страны, в первую очередь, в Краснодарском крае – этот регион до сих пор ощущает положительный эффект от Олимпиады, считают эксперты агентства.

Схожая ситуация в Калининградской области, жители которой постепенно отказываются от подержанных автомобилей из Европы.

В других регионах, где наблюдается рост продаж, происходит смещение спроса от отечественных автомобилей в сторону иномарок, причем наиболее востребованы бюджетные модели и кроссоверы, сообщает "АВТОСТАТ".

ТОП-10 самых продаваемых в России кроссоверов составили Nissan, Toyota, Renault, Mitsubishi, Chevrolet, Hyundai, Kia, Volkswagen, Opel. Из них половина показала рост продаж в 2014 году, а половина ушла в минус. Больше всех потерял Volkswagen – объемы продаж его кроссоверов упали на 13,8%, до2,1 тыс. штук).

На 99% по сравнению с прошлым годом выросли продажи Jeep - с января по май 2014 года было продано 3202 машины. Заметно выросли продажи внедорожников Ford на 49,5% - до 8,2 тыс. и Mazda - на 41%, до 9,6 тыс, сообщает АЕБ,

Продажи дорогих марок автомобилей продолжают расти, как и писал Firstnews. Например, Nissan с начала года продал на 29% машин больше, чем за тот же период в 2013 году, Mazda - на 23%, Jaguar - на 20%, Mercedes-Benz - на 21%, Volvo - на 16%, Lexus - на 15%, Porsche - на 11%.

Более половины (57%) людей, планирующих покупать автомобиль, нацелены приобрести внедорожник – такие результаты показал опрос компании OMI, проведенный по заказу KIA Motors Rus в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Новосибирске.

По данным опроса, более трети жителей крупных городов думают о приобретении автомобиля. Причем, две трети опрошенных (72%) собирается приобрести новую машину. На подержанный автомобиль ориентируются 15% опрошенных, а 13% не определились с выбором.

Больше половины опрошенных планирует купить машину стоимостью от 500 тыс. до 1 млн рублей (54%). Пятая часть потенциальных покупателей (18%) не готова платить больше 500 тыс. рублей. И почти столько же (17%) собирается купить машину стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей.

Желающих купить самые дешевые (стоимостью до 300 тыс. рублей) и самые дорогие (более 1,5 млн рублей) примерно поровну – 3% и 4% соответственно.

Firstnews