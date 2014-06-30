Сергей Когогин: Украина не страшит, меня пугает российский рынок

27 июня в Набережных Челнах прошло годовое собрание акционеров «Камаза». Там гендиректор компании Сергей Когогин заявил, что его «беспокоит российский рынок» - в прошлом году дела у автогиганта шли не лучшим образом. В этих условиях Когогин поставил перед предприятием амбициозные задачи: выпускать 80 тысяч автомобилей в год, в 2,5 раза поднять производительность труда и занять 25% рынка магистральных тягачей, при том, что сейчас доля компании составляет 3%.

В повестке годового собрания акционеров было 20 вопросов: дивиденды по акциям, утверждение годового отчета, утверждение аудитора и т.д.

Прошедший год был для автогиганта непростым. Об этом, открывая собрание, и говорил генеральный директор «Камаза» Сергей Когогин. По его словам, с завершением крупных проектов, таких как Универсиада и Олимпиада в Сочи, в стране упала инвестиционная активность. Когогин, однако, подчеркнул, что, несмотря на общее падение рынка грузовой техники на 28%, продажи «Камаза» в 2013 году сократились лишь на 4%, а рыночная доля даже выросла с 33 до 45%.

В 2013 году «Камаз» продал в России 38,1 тысяч автомобилей, на экспорт ушло 5,7 тысяч грузовиков. Выручка предприятия в прошлом году составила 107,2 млрд рублей, а чистая прибыль по РСБУ – 2,2 млрд рублей.

В условиях плохой экономической ситуации «Камазу» пришлось сокращать издержки: по словам Когогина, они снизились на 8 млрд рублей. Управленческие расходы сократились на 4%. «Мы приблизились к общемировым показателям в автомобилестроении», - заметил Когогин.

В прошлом году предприятие инвестировало в развитие 4,7 млрд рублей. На эти деньги было создано новое семейство кабин, двигатель, соответствующий нормам «Евро-5», а также новый магистральный тягач «Камаз-5490». Перед компанией стоит амбициозная задача – довести долю в продажах магистральных тягачей до 25%, заявил Когогин. Пока на этом рынке «Камаз» занимает только 3%.

Гендиректор рассказал, что в планах автогиганта – развивать сотрудничество с Daimler. Не смотря на эти планы, контроль над «Камазом» не перейдет немецкому концерну, заверил он. «Через несколько лет мы вынуждены будем продавать только современные грузовики», - сказал Когогин. Для этого компании необходимо будет провести реинжиниринг производства: оно должно стать «гибким, компактным, конкурентоспособным». По словам гендиректора, «Камаз» должен выйти на производство 80 тысяч автомобилей в год, увеличить производительность труда в 2,5 раза, при этом увеличив свою энергоэффективность в 3 раза.

После выступления гендиректора совет директоров приступил к вопросу о дивидендах. В этом году, как и в прошлом, на выплаты акционерам пойдет 10% чистой прибыли, то есть 220 млн рублей. В пересчете на одну акцию будет выплачено 29 копеек, что в два с лишним раза меньше, чем по итогам 2012 года. Тогда, по данным годового отчета, дивиденды выплачивались исходя из стоимости акции в 69 копеек. До 2012 года предприятие 20 лет не выплачивало дивидендов.

Присутствовавший на заседании президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что у потребителя возрастает интерес к альтернативным видам топлива, поэтому в Татарстане будет построено 60 газовых заправок, сказал он.

Автогигант является лидером по производству техники на газомоторном топливе и единственным предприятием, чьи автомобили на газе выпускаются серийно, заметил Когогин. «Мы подписали соглашение с 16 регионами по газовой технике», - рассказал он.

Спокойный ход собрания в конце нарушил лишь депутат горсовета Челнов Сергей Еретнов, который, оказалось, владеет 175 акциями компании. В своем выступлении Еретнов заявил: ему непонятно, что будет с «Камазом» в связи с отказом Daimler купить акции автогиганта. «Через 10 лет Китай нас раздавит», - отметил он. Вместо покупки акций у кипрских офшоров нужно купить их у бывших работников предприятия, а не выплачивать им смешные суммы, сказал Еретнов.

Ему ответил гендиректор госкорпорации «Ростех» (основной владелец «Камаза») Сергей Чемезов. Он заявил, что «Ростех» никогда не будет приобретать дополнительные акции.

Когогин отметил, что Iквартал 2014 года, как и весь прошедший год, был для автогиганта непростым. В январе, например, «Камаз» на две недели отправлял сотрудников в корпоративный отпуск. Предприятию и дальше придется работать над сокращением издержек, отметил Когогин.

На пресс-конференции после собрания акционеров он рассказал о непростой ситуации с продажами на Украине. За май там было реализовано 20 грузовиков, из них 12 «Камазов»,сообщил он. Он напомнил, что «Камаз» продал украинский бизнес по продаже грузовиков европейской компании, называть которую не стал. Впрочем, Украина Когогина не страшит, признался он: «меня больше пугает российский рынок».

kazanfirst.ru