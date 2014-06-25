Лизинг или кредит: как выгоднее приобретать новый автомобиль

До недавнего времени у российского потребителя существовало только 2 способа приобретения нового автомобиля у официального дилера: за наличные или с использованием банковского кредита. Сегодня на рынке появилась возможность также оформить автомобиль в лизинг на физическое лицо. Данный способ финансирования покупки давно популярен в европейских странах и США, сегодня он стал доступен и в России. Что такое автолизинг и почему он может быть интересен?



Классический автолизинг для физических лиц (или операционный лизинг) – это долгосрочная аренда нового автомобиля без обязательств его выкупа по окончании срока договора лизинга. При автолизинге клиент выбирает автомобиль и необходимое дополнительное оборудование у официального дилера, лизинговая компания приобретает данный автомобиль и передает его клиенту в долгосрочную аренду. По окончании срока лизингового договора автомобиль возвращается в лизинговую компанию. У клиента есть право выкупа автомобиля по заранее оговоренной цене (выкупной или остаточной стоимости), но суть лизингового продукта состоит в том, чтобы оплачивать в течение срока договора только пользование данным автомобилем, не выплачивая в платежах всю его стоимость. Важно, чтобы размер остаточной стоимости был справедливым, отражал реальную амортизацию автомобиля и был закреплен в лизинговом договоре.

Тело лизинга - это разница между стоимостью нового автомобиля и выкупной (остаточной) стоимостью. За счет того, что при лизиновой схеме клиент выплачивает в составе платежей только тело лизинга, а не 100% первоначальной стоимости автомобиля, как при кредитной схеме, достигается значительная экономия на ежемесячных платежах. Платежи по лизинговому договору в 1,5 –3,5 раза ниже платежей по автокредиту при аналогичном сроке договора. Низкий ежемесячный платеж – это главное преимущество автолизинга, благодаря этому автолизинг доступен тем, чей бюджет не может себе позволить платеж по автокредиту

Отсутствие проблем с реализацией подержанного автомобиля по окончании срока договора лизинга – еще один «плюс» автолизинга, которые поймут все, кто когда-либо сталкивался с продажей подержанной машины. Где продавать? За сколько продавать? Сколько это займет времени? Продажа автомобиля – это всегда потери времени и риск. Самый быстрый и безопасный способ реализации машины – трейд-ин у официальных дилеров – возможен только со значительным дисконтом, который не каждый готов оплачивать. В случае автолизинга за месяц-полтора до окончания срока договора можно выбрать себе новый автомобиль и пересесть на него в день сдачи старого атомобиля, без потерь времени и сил.

Еще одним преимуществом автолизинга по сравнению с автокредитом является возможность получить автомобиль при отсутствии первоначального взноса (нулевом авансе). Банковский кредит без первоначального взноса возможен лишь в ограниченном количестве банков и только с повышением процентной ставки. При автолизинге повышения ставки при отсутствии аванса нет: условия всегда стандартные.

Как решить, подходит ли Вам автолизинг? Для этого нужно ответить себе на несколько простых вопросов.

1.Вы предпочитаете менять автомобиль раз в 2-3 года, следите за новинками автопрома, Вам нравится управлять новым, технически совершенным автомобилем? По истечении двух-трех лет Вы рады избавиться от уже надоевшей машины? В этом случае автолизинг для Вас более предпочтителен: пользование новым автомобилем будет стоить дешевле его приобретения, а проблемы с продажей автомобиля отсутствуют.



2.У Вас стабильный ритм жизни с понятным ежегодным пробегом автомобиля, Вы привыкли и умеете аккуратно и грамотно эксплуатировать автомобиль? В этом случае автолизинг также Ваш вариант: автолизинг подразумевает качественную эксплуатацию с сохранением остаточной стоимости на запланированном при заключении договора уровне. Фиксированный годовой пробег – инструмент контроля за сохранением остаточной стоимости автомобиля.



3.Если цель приобретения автомобиля – его эксплуатация максимально длительный период времени или Вы планируете самостоятельно модернизировать автомобиль (тюнинг, перекраска, другие значительные изменения), то Вам выгоднее взять автокредит. Автолизинг возможен на сроке до 3 лет, не подразумевает амортизацию автомобиля сверх определенного лимита или существенное отклонение от базовых характеристик на момент покупки автомобиля.



4.Если у Вас не слишком хорошая кредитная история, то проблемы у Вас возникнут и с получением кредита, и с оформлением автомобиля в лизинг. Процедуры проверки и оценки кредитоспособности в банках и лизинговых компаниях идентичны: не стоит рассчитывать, что при отказе в кредите Вам одобрят автолизинг или наоборот.



5.Если Вы находитесь в состоянии раздела имущества или существует необходимость не делать публичным факт наличия автомобиля, то автолизинг – идеальный инструмент! Собственность на автомобиль оформлена на лизинговую компанию – клиент или его представитель только пользуется автомобилем. Согласитесь, есть много жизненных ситуаций, когда это очень удобно.

Решение, как покупать автомобиль, каждый принимает самостоятельно. На Западе большинство потребителей сделали выбор в пользу автолизинга, потому что это дешево и удобно. Автомобиль в качестве актива для инвестиций уже давно не рассматривают и значительная часть автолюбителей в нашей стране: машины слишком быстро дешевеют.

Кроме того, каждый год появляются новые, технически более совершенные модели автомобилей, которые всего за полгода-год делают владельцев предыдущих кузовов и модификаций «аутсайдерами» за их же собственные деньги. Покупать каждые несколько лет новую машину, отвлекая крупную сумму наличными или оплачивая 100% стоимости стремительно дешевеющего автомобиля в кредит – не всегда оправданное решение, тем более в не совсем благоприятных текущих экономических реалиях.

Понятно, почему американцы и европейцы пользуются автолизингом – это выгодно, если уметь считать и не держаться за машину, как это было принято в нашей стране в недавнем прошлом.

Статистика продаж автомобилей в России за 2014 год говорит о снижении темпов продаж новых автомобилей до 8% к уровню апреля прошлого года. Процесс выбора и покупки автомобиля в таких реалиях для большинства автомобилистов становится прежде всего финансовым вопросом. Автолизинг является разумной альтернативой покупке автомобиля в кредит ли за наличные: автомобиль в пользовании, при этом есть значительная экономия на текущий платежах. В случае выкупа машины по окончании срока договора стоимость автолизинга сопоставима с расходами на автокредит, и только за клиентом остается выбор – искать средства на выкуп б/у автомобиль или пересесть на новый автомобиль в лизинг.

AutoNews.ru