Российский авторынок замедлил падение

Российский авторынок приостановил темпы падения. В первом квартале он сократился всего на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но на фоне уменьшения продаж бюджетных авто премиальные марки показали существенный рост.

В первом квартале автопроизводители продали в России около 602,5 тыс. машин, сообщила вчера Ассоциация европейского бизнеса. Бюджетные марки показали падение ниже рынка. Больше всего сократил продажи Ford – на 27%, популярный Renault снизил продажи на 4%. Представитель Ford объясняет сокращение продаж ослаблением курса рубля и снижением спроса на С-сегмент.

Японские марки, наоборот, прибавляют в объемах. Nissan вырос на 27% в первом квартале, Toyota – на 20%. Представитель Nissan связывает успехи с выводом модели Almera на запланированные объемы производства. С начала года уже собрано более 13 тыс. таких машин, в марте дилерам было отгружено около 5,5 тыс. единиц. При этом модели Qashqai, Juke, X-Trail держат планку по продажам, отмечает представитель компании.

Способствовал росту продаж и запуск обновленной модели бизнес-класса Nissan Teana. Toyota увеличить спрос в первом квартале помог запуск нового поколения Toyota Highlander в конце января и появление ряда новых комплектаций популярных моделей – Rav 4, Verso, Land Cruiser 200, уверяет представитель компании.

Хорошо себя чувствует и премиум-сегмент. Так, Daimler продал в России за первый квартал на 21% больше Mercedes, чем в прошлом году, а BMW увеличил сбыт на 10%, свидетельствуют данные АЕБ. Когда рынок неустойчив, премиум-сегмент всегда идет опережающими темпами, говорит представитель Daimler. Он также связывает хорошие позиции Mercedes на рынке с выводом в этом году нового модельного ряда и стабильной ценовой политикой. Рост продаж BMW связан с развитием дилерской сети и повышением качества услуг, считает представитель компании.

По результатам первого квартала авторынок балансирует на грани 2013 года, констатирует директор «Toyota Центр Ясенево» Татьяна Форнасова. На продажи японских брендов влияли большие скидки и предложения дилеров, рассказывает она. Кроме того, покупатели опасались дальнейшего повышения цен из-за снижения курса рубля.

Цены на уже выставленные на продажу иномарки не изменились после резкого падения рубля, и люди поспешили их купить, считает аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов. За счет этого спрос переместился на февраль–март. Возможно, часть этого спроса переместится и на апрель. Но люди торопятся покупать машины, говорит Беспалов, а значит, к лету дилеры распродадут оставшиеся машины по старым ценам.

Беспалов считает, что причина роста японских брендов – в расширении и обновлении модельного ряда (Nissan и Mazda), а также в том, что йена ослабла по отношению к рублю в конце 2012 года и эта тенденция продолжалась в 2013 году. Это создало «подушку» для японских производителей.

«РБК daily»