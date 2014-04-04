Подержанные авто: жди подорожания

Рынок новых автомобилей сокращается, в то время как продажи подержанных машин резко скакнули вверх. С чем это связано и как будет реагировать этот вид бизнеса в случае ухудшения экономической ситуации в стране?

Рынок подержанных автомобилей активно идет вверх. По данным агентства «Автостат», в феврале рост составил 17,1% по отношению к аналогичному показателю прошлого года. Судя по статистике, по большей части прирост идет за счет сегмента автомобилей стоимостью до 350-400 тыс. руб. «Все большая часть граждан, желавшая приобрести новый отечественный автомобиль, выбирает недорогую иномарку 2009-2010 годов выпуска в хорошем состоянии», – констатирует директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Общий рост покупок бэушных автомобилей эксперт связывает с тем, что срабатывает эффект ожидания грядущего подорожания. Желая сохранить свои накопления, граждане инвестируют в покупку автомобиля. «В валюту вкладываться поздно – доллар и евро уже выросли, покупка недвижимости не всем по карману, а автомобили пока еще не успели подняться в цене. Поэтому потребитель справедливо решает, что сейчас самый выгодный момент», – рассуждает аналитик.

Даже если экономическая ситуация в России ухудшится, то на вторичном рынке это скажется несильно: рынки новых и подержанных автомобилей слабо зависят друг от друга. К примеру, во время недавнего экономического кризиса продажи новых автомобилей упали примерно в два раза, а рынок машин с пробегом сократился приблизительно на 20%. Сейчас же, по данным «Автостата», каждый второй новый автомобиль уходит из салона вместе с договором автокредита, в то время как лишь 10% машин с пробегом покупают в кредит. Поэтому рынок секонд-хэнда не сильно зависит от кредитования.

Растут продажи бэушных автомобилей у всех компаний и по системе «трейд-ин», причем весьма ощутимо. «К примеру, в Москве через дилеров уходит до 25% подержанных автомобилей, в Санкт-Петербурге – 15%», – рассказывает старший менеджер PwC по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли Сергей Литвиненко. Но в целом по стране этот вид бизнеса не особо влияет на статистику продаж. «Проблема в том, что наш клиент в массе пока психологически не готов переплачивать за те риски, что берет на себя дилер по этой программе, – комментирует директор «Автостата». – К тому же многие фирмы закладывают слишком высокую маржу, что уменьшает конкурентоспособность этого бизнеса».

На продавцах ввезенных автомобилей с пробегом рост рынка никак не сказывается. «По нашим ощущениям, никакого роста на рынке не наблюдается», – рассказывает руководитель компании Augsburg-Auto.ru Игорь Виноградов. Бизнесмен отметил, что падение курса рубля негативно отразилось на покупке подержанных машин из Европы и США. К примеру, цена автомобиля в Германии, покупаемого за евро, выросла на 22%. Виноградов убежден, что люди сконцентрировались на потреблении иномарок, произведенных на территории России, причем главным образом – на бюджетных.

Эксперты сходятся во мнении, что цены на бэушные машины будут расти в ближайшее время. «Продавцы машин с пробегом видят, что новые автомобили дорожают, люди уходят на вторичку, соответственно, они реагируют на спрос повышением ценника», – резюмирует Литвиненко. В то же время совсем большого повышения цен не будет в силу естественных рыночных процессов: ежегодно на вторичку выходит около 2 млн «новых» подержанных автомобилей, которые улучшают конкурентную среду.

«За рулем»