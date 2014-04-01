Покупатели взялись за старые

В России любят покупать новые автомобили. В 2013 году в нашей стране было приобретено 2,6 млн новых легковых машин. Но ситуация скоро изменится, считают эксперты. Мы последуем примеру наших европейских соседей, где на одну проданную новую машину приходится 2-2,5 авто с пробегом. Причина тому - экономический спад в стране. Сегодня все меньше людей готовы платить за автомобиль с конвейера, предпочитая машину с пробегом, но более высокого класса.

Еще одной яркой тенденцией является приобретение рынком подержанных авто более цивилизованной формы. "Большинство сделок на вторичном рынке - более 90% - все еще заключается по системе "из рук в руки", - рассказывает Артем Самородов, руководитель направления продаж автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр". - Но в связи с интенсивным ростом объемов продаж ( 4-6% в год) в борьбу за потребителей активно включились дилерские центры. Каждый третий дилер предоставляет клиентам услуги по приобретению подержанных автомобилей".

По системе trade-in продавец автомобиля с пробегом сдает его в фирменный автосалон и в тот же день уезжает на новом, компенсировав дилеру разницу в стоимости машин. По прогнозам экспертов ГК "АвтоСпецЦентр", в среднесрочной перспективе покупка автомобилей с использованием схемы trade-in займет до 30% от всего объема рынка продаж.

Во-первых, вторичный рынок ежегодно показывает стабильный рост. Во-вторых, прибыль от продажи подержанного авто в любом случае есть, в то время как прибыль от продажи новых автомобилей порой уходит в минус. В-третьих, значительная часть автомобилистов, покупающих новое ТС, предпочитают менять их каждые 3 года. Пик продаж новых иномарок пришелся на 2010-2011 годы. Сейчас у этих автомобилей истекает гарантийный срок, и владельцы уже начинают задумываться о способах их реализации, резюмирует Артем Самородов.

Согласно результатам опроса, проведенного среди 320 клиентов дилерских центров группы компаний "АвтоСпецЦентр", большинство покупателей - 63% - не хотят инвестировать в новый автомобиль из-за экономического спада в стране. Эти же респонденты ответили, что предпочтут приобрести машину с пробегом, но более высокого класса вместо того, чтобы купить новые "колеса" из массового сегмента. Остальные 37% опрошенных - это начинающие автомобилисты. Они заявили, что не хотят приобретать новый автомобиль в качестве первого. В эти же 37% вошли клиенты, которые уверены, что только машины с пробегом наиболее адаптированы к российским дорогам, так как у них уже выявлены и исправлены все недостатки.

По мнению Сергея Целикова, директора аналитического агентства "Автостат", потенциал рынка trade-in в России очень большой. Основная проблема сейчас связана с оценкой стоимости автомобиля. Дилерам нужны инвестиции на выкуп машин, но это реально. Постепенно рынок trade-in наберет обороты. Пока в России он только формируется. Дилеры должны продолжать отстраивать процессы, а потребителям необходимо привыкнуть платить за услугу.

"Автомобильному рынку США более 100 лет, половина из которых развивается trade-in. Российскому автомобильному рынку - только 20, а trade-in - всего 3-5 лет. Взрывных темпов ждать не стоит, но постепенно этот рынок будет увеличиваться. Пока он в самом начале и при малых объемах достаточно большая маржа, что привлекательно для дилеров. Но со временем будут расти объемы и конкуренция, а маржа станет меньше. Что касается потребителей, то пока еще большинство привыкло лично продавать свой автомобиль - через объявления в Интернете или газетах", - говорит Сергей Целиков.

По оценкам Сергея Канаева, президента Федерации автовладельцев России, продавая свой автомобиль по системе trade-in, продавец теряет 10-15% от его стоимости. При этом он не тратит время на продажу авто и имеет возможность быстро инвестировать деньги, вырученные за старый автомобиль, в новую машину. Приобретая автомобиль с пробегом в салоне, потребитель может быть уверен, что дилер провел его диагностику на предмет технической неисправности. Покупая машину у частного лица, можно сэкономить, но такие покупки в 75% случаев связаны с большими рисками, например, с отсутствием гарантий юридической или технической исправности. По этим параметрам серьезную конкуренцию оказывают дилерские центры. Помимо предоставления юридических гарантий чистоты осуществляемой сделки, потребитель получает достоверную информацию об истории автомобиля и его техническом состоянии.

Впрочем, по мнению некоторых экспертов, trade-in не последняя стадия, которую пройдет рынок б/у автомобилей в России на пути к цивилизованному. Следующая стадия - это формирование глобальной системы аукционов. "Таким способом продается большинство автомобилей с пробегом в США, Японии, Европе, - говорит Сергей Канаев. - Там не нужно продавать старый автомобиль через салоны, есть единый портал, где все они торгуются. Система аукционов сильно повлияет на trade-in в России. Я не прогнозирую, что это случится в ближайшие два-три года. Но уже сегодня эксперты занимаются созданием в нашей стране единой информационной базы по истории автомобилей. Мы движемся к рынку, на котором продажи будут происходить через единый аукцион".

«Российская газета»