Крым рискует остаться без автомобилей

После присоединения Крыма к России купить новый автомобиль в республике стало не менее сложно, чем несколько недель назад, когда дилеры массово вывозили автомобили с полуострова из-за угрозы войны. Вместе с тем у крымчан осталось совсем немного времени, чтобы купить машину по прежним ценам – после того, как в Крым придут российские импортеры, стоимость машин там резко вырастет.

Две недели назад о резком подорожании автомобилей на полуострове предупредил генеральный директор Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко. По его словам, речь может идти о росте цен на 25%. В первую очередь, это связано с разницей таможенных пошлин России и Украины. На текущее время размер спецпошлин в Украине составляет около 10% от стоимости машины, а в России в среднем в три раза больше.

На деле же оказывается, что из-за нестабильных позиций гривны на валютном рынке украинские дилеры вынуждены корректировать цены с запасом. Таким образом, ряд популярных моделей стоят на Украине существенно дороже, чем в России. Жителям Крыма можно приобрести автомобиль и у украинских импортеров, но с некоторыми условиями. Главное допущение – это 100%-я предоплата, но других вариантов у крымчан попросту нет.

Забирать машину нужно будет не в Крыму, а в ближайших к республике украинских городах – Херсоне и Николаеве. Кроме того, проходить ТО придется, скорее всего, там же. В случае введения визового режима с Украиной сервисное обслуживание может обернуться проблемой. Что касается гарантийного обслуживания, то этот момент также пока не определен.

На сегодняшний день никаких перебоев с сервисным обслуживанием в Крыму нет – поставки запчастей из Украины продолжаются в прежнем режиме. Однако в будущем механизм обслуживания выглядит туманно. Скорее всего, сервисные центры также переместят в Херсон и Николаев, что значительно усложнит процесс прохождения ТО.

По мнению экспертов, приход на полуостров российских импортеров не стоит ждать очень скоро. С точки зрения бизнеса Крым не очень интересен дилерам, хотя продажи машин там в последние месяцы демонстрировали стремительный рост. Когда автономная республика входила в состав Украины, авторынок полуострова составлял всего 5% украинского рынка.

«Думаю, что российские импортеры придут в Крым не очень скоро. Сегодняшняя ситуация на российском рынке такова, что им есть чем заняться и в других регионах. Тем более, что в Крыму денег нет – этот регион не интересен с точки зрения бизнеса на сегодняшний день – потенциал по людям там совсем небольшой. В случае финансовых вливаний в Крым ситуация может улучшиться, но не думаю, что российские импортеры начнут массово появляться в Крыму в этом году», - сказал корреспонденту Autonews.ru директор Auto-dealer.ru Олег Дацкив.

Это предположение подтверждают и в российских офисах автокомпаний. «Окончательное решение пока не принято», - наиболее частый ответ от пресс-служб. Тем крымчанам, кто собирается купить новый автомобиль, стоит поторопиться: перевод автопарка республики на российскую регистрацию случится уже очень скоро, и после этого купленный в Украине автомобиль, скорее всего, придется растаможить. На сайте МВД России уже появился проект приказа по присвоению Крыму кода региона для номеров.

AutoNews.ru