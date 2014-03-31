АвтоВАЗ катится вниз

На фоне продолжающегося падения российского авторынка в 2013 году убыток АвтоВАЗа составил 7,9 млрд руб. На заводе отрицательные результаты объясняют общим снижением продаж автомобилей, но основная причина, скорее, в том, что АвтоВАЗ перестал отражать в своей отчетности доходы от дисконтирования займов «Ростеха». В 2014 году АвтоВАЗ надеется стать прибыльным, но сделать это будет непросто. К затратам производителя прибавились новые кредиты и расходы на уплату утильсбора.

В пятницу АвтоВАЗ опубликовал отчетность по МСФО за 2013 год, из которой следует, что чистый убыток компании составил 7,9 млрд руб. против прибыли в 29,2 млрд руб. годом ранее. То, что АвтоВАЗ закончит год с существенным убытком, стало понятно еще в феврале из отчетности Renault. В ней, в частности, указывалось, что доля в АвтоВАЗе принесла Renault в 2013 году €34 млн убытка, тогда как в 2012 году – €186 млн прибыли. Тогда аналитики рассчитали для “Ъ”, что чистый убыток АвтоВАЗа может составить 6,9 млрд руб.

Выручка АвтоВАЗа в 2013 году снизилась по сравнению с 2012 годом на 7%, до 177 млрд руб., а валовая прибыль упала на 35%, до 14,1 млрд руб. Вместе с тем долг АвтоВАЗа вырос на 8,2 млрд – до 82,4 млрд руб. При этом группа нарушила ковенанты перед рядом банков на сумму 8,7 млрд руб., в результате чего долгосрочная задолженность АвтоВАЗа на сумму 5,4 млрд руб. перешла в состав краткосрочной. Из материалов завода следует, что сейчас компания ведет переговоры с банками на предмет изменения условий кредитных соглашений, в 2014 году была достигнута договоренность, что кредиторы не попросят погасить долг досрочно.

В АвтоВАЗе связывают ухудшение финансовых результатов с общим снижением продаж на отечественном рынке. Спрос на новые автомобили начал снижаться в марте 2013 года, падение продолжается до сих пор. Но на фоне общей отрицательной динамики рынка результаты АвтоВАЗа выглядели значительно хуже. Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса, при общем падении авторынка в 2013 году на 5%, до 2,7 млн машин, продажи автозавода снизились на 15%, до 456 тыс. машин. В феврале спрос на автомобили АвтоВАЗа упал на 16,%, до 30,8 тыс. машин.

Президент АвтоВАЗа Бу Андерссон, слова которого приводятся в сообщении группы, отмечает, что основная цель автоконцерна на 2014 год – сделать компанию прибыльной. Для этого АвтоВАЗ рассчитывает повысить производительность труда, запустить новые модели и сократить затраты. Например, только в январе завод объявил о сокращении 2,5 тыс. сотрудников среди управленцев, оптимизацию численности персонала планируется завершить в июне 2014 года.

В пятницу стало известно, что в апреле АвтоВАЗ может объявить и вынужденный простой ряда ключевых производств после выпуска 39,9 тыс. автомобилей. По словам председателя профсоюза АвтоВАЗа Сергея Зайцева, которого цитирует «Интерфакс», с 17 апреля может быть введен режим простоя на производстве моделей Lada Granta и Kalina, с 21 апреля – Lada Priora, а с 23 апреля может быть остановлено опытно-промышленное производство. «В течение всего апреля отработают только производства автомобилей на платформе В0 и комплекс по выпуску Lada 4x4»,– заявил господин Зайцев.

Поправить свое положение в 2014 году АвтоВАЗу будет непросто. В 2013 году завод перестал отражать дисконтирование беспроцентных займов «Ростеха», которые были получены в виде господдержки (общий размер 75 млрд руб.) в кризисный 2009 год и на протяжении трех лет формировали основную прибыль компании. Сроки возвращения займов продлевались, в результате чего эффект от дисконтирования в 2011 году составил 11,3 млрд, а в 2012 году – уже 27,6 млрд руб.

Кроме того, в 2013 году АвтоВАЗ заключил целый ряд кредитных сделок на сумму 15,2 млрд руб. Традиционными кредиторами автоконцерна стали ВТБ (6,1 млрд руб.), Сбербанк (2,7 млрд руб.) и ВЭБ (получен первый транш на сумму 2,1 млрд руб. из кредитной линии на 25,2 млрд руб.). Также завод получил краткосрочные кредиты на сумму 2 млрд руб. от Новикомбанка и Промсвязьбанка и заключил договор займа с Renault (общая сумму кредитов не уточняется, но первый транш в размере 2,1 млрд руб. уже получен). Помимо этого, с 2014 года АвтоВАЗ, наряду с другими производителями, начнет выплачивать утилизационный сбор. По оценке самого завода, расходы компании на выплату утильсбора составят в этом году 13 млрд руб. Впрочем, планируется, что государство частично компенсирует затраты отечественных автопроизводителей на уплату сбора через ряд промышленных субсидий.

Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» считает, что с тем набором мер, который АвтоВАЗ собирается предпринять в 2014 году, у завода есть все шансы улучшить свои показатели. Но, отмечает аналитик, если операционную прибыль АвтоВАЗу все-таки удастся вывести «в ноль или даже в плюс», то чистый убыток все же сохранится.

«Коммерсант»