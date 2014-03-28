Автодилеры выехали в Симферополь

Как стало известно "Ъ", дилеры Ford и Volkswagen столкнулись со сложностями при импорте новых автомобилей из Киева в Крым и просят производителей наладить поставки из России. Желающие уже есть: российский автодилер "Фаворит-Моторс" инвестирует 90 млн руб. в открытие двух дилерских центров на полуострове.

Крымские автодилеры просят производителей решить вопрос с поставкой автомобилей на полуостров. Как рассказал "Ъ" источник в отрасли, на прошлой неделе запросы от своих дилеров получили Volkswagen и Ford. "Письма написали дилеры, работающие в Крыму. Они работают с украинскими "дочками" импортеров и сейчас отрезаны от них. Теперь от украинских импортеров нет поставок как новых автомобилей, так и запчастей. Дилеры фактически остались без бизнеса",– утверждает собеседник "Ъ". В пресс-службе Ford в России сообщили, что в курсе ситуации, отказавшись от дальнейших комментариев.

Представитель Volkswagen также отказался от комментариев. Сейчас решается вопрос, как дальше работать с автодилерами в Крыму, пояснил сотрудник российского представительства зарубежного автопроизводителя. В пресс-службах PSA Peugeot Citroen, Hyundai отказались комментировать ситуацию с крымскими автодилерами; представитель Kia не ответил на вопрос "Ъ".

Как рассказал "Ъ" сотрудник находящегося в Симферополе дилера Ford "Премиум авто Крым", на складе компании нет новых автомобилей, покупатель может заказать автомобиль лишь на условии 100-процентной предоплаты. "Сейчас вы можете купить Ford европейской сборки. А потом, скорее всего, мы будем продавать автомобили российской сборки (российский завод Ford расположен во Всеволожске Ленинградской области.– "Ъ")",– сообщил сотрудник "Премиум авто Крым".

В Крыму работают три крупнейших украинских автодилера – "Богдан-Авто Холдинг" миллиардера Петра Порошенко, "Укравто" народного депутата Украины Тариела Васадзе, а также "Автоинвестстрой" народного депутата Украины Дмитрия Святаша. Каждый из этих мультибрендовых автодилеров имеет по два центра в Симферополе и Севастополе; монобрендовые дилеры в этих городах имеют по одному центру, рассказал генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко. По его словам, все автосалоны в Крыму работают по предоплате, а купленные автомобили можно забрать "на материковой части Украины – в Херсоне или Николаеве".

"Сотрудники автосалонов в Крыму были отправлены в отпуска за свой счет, и теперь, по сути, эти салоны работают себе в убыток и, не исключено, попадут в ситуацию, когда потребуется продажа бизнеса",– не исключает он. Крымский автомобильный рынок составляет 4% от рынка всей Украины. Если в 2008 году в Крыму было продано 650 тыс. автомобилей, то в 2013 году – уже 201 тыс. В текущем году авторынок в Крыму упадет на 25-30%, ожидает Олег Назаренко. Для сравнения, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2013 году в России продано 2,77 млн новых автомобилей, в 2014 году продажи снизятся до 2,73 млн.

После того как Крым вошел в состав России, некоторые российские автодилеры увидели новые перспективы в регионе. Гендиректор "Фаворит-Моторс" Владимир Попов рассказал "Ъ", что планирует экспансию в Крым и откроет в Симферополе два дилерских центра общей площадью 1800 кв. м. "Это усеченный формат, там будет техобслуживание, зона слесарного ремонта, совмещенный кузовной центр и шоу-рум",– пояснил Владимир Попов. По его словам, дилерские центры находятся на стадии проектирования, их открытие запланировано на первый квартал 2015 года, а инвестиции в проект составят 90 млн руб. Владимир Попов говорит, что планирует продавать автомобили двух брендов – премиум-класса и массового сегмента, однако марок он не назвал. По данным Reuters и журнала "Автобизнесревю", в 2012 году выручка "Фаворит-Моторс" составила 31,5 млрд руб. Основные продажи "Фаворит-Моторс" составляют автомобили Kia; кроме того, в портфеле холдинга такие марки, как Volvo, Skoda, Peugeot, Citroen, SsangYong, Ford, Opel, Chevrolet, SEAT.

После того как Крым стал регионом России, туда в любом случае придет и автобизнес, и ритейл, говорит экс-гендиректор ГК "Независимость" Оскар Ахмедов. По его мнению, экспансия в Крым логична для крупных дилеров, уже работающих на Юге России,– "Модуса" и "ААА моторс". Как отметил господин Ахмедов, всего несколько крупных автодилеров имеют представительства в разных городах России – "Независимость", "Автомир", Genser. "Поэтому я не думаю, что это будет массовое движение в Крым. Есть достаточно много неосвоенных автодилерами регионов",– рассуждает господин Ахмедов.

«Коммерсант»