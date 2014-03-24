Американцы избавляются от бракованных авто

В США автовладельцы склонны продавать бракованные машины на вторичном рынке, вместо того чтобы отдавать их на диагностику и доработку производителям в ходе отзывных кампаний. Большинство таких авто остаются на американском рынке, но некоторые уходят и за границу, где отследить проблемные машины становится сложнее.

Миллионы американских автовладельцев предпочитают продавать машины, которые попадают под отзыв, нежели возвращать их производителям для устранения неисправностей. Организация Carfax провела исследование и выяснила, что в 2013 году на различных автомобильных сайтах на продажу было выставлено порядка 3,5 млн машин, на которые производители объявили отзывные компании. Таким образом, в среднем только 70% американских автовладельцев отвозят свои машину дилеру для диагностики в случае отзыва.

Чаще других продают отозванные из-за возможных неисправностей автомобили ничего не подозревающим людям жители Техаса. В этом штате в 2013 году было продано 307,6 тыс. таких авто. Второе место в рейтинге у Калифорнии: здесь было выставлено на продажу 214,6 тыс. машин, попадающих под отзывные кампании.

В среднем на один из девяти автомобилей, выставленных на продажу на крупнейших американских сайтах, действует отзывная кампания, заявил представитель Carfax. Большая часть таких автомобилей, учитывая специфику американского авторынка, покупается самими американцами. Тем не менее некоторые бракованные машины все же попадают и в другие страны, в результате чего отслеживать проблемные авто становится затруднительно.

По данным исследования, только 42% автомобилей старых моделей владельцы сдают на проверку и доработку. В случае с новыми моделями ситуация обстоит значительно лучше: 89% машин проверяются производителями в рамках отзывной кампании.

По мнению издания MarketWatch, проблема встала достаточно остро ввиду того, что автомобильные концерны стали значительно чаще отзывать те или иные модели из-за обнаружения бракованных узлов.

Рекордсменом по объемам отзывных кампаний является Toyota. Только за последние два месяца было объявлено об отзыве почти 1,5 млн автомобилей Yaris, 2 млн гибридов Prius, 30 тыс. Camry, 5 тыс. Corola и Verso, 7 тыс. Highlander. Кроме того, министерство юстиции США обязало компанию Toyota Motor выплатить государству $1,2 млрд за то, что производитель вводил в заблуждение власти США и своих клиентов, не признавая факт брака некоторых моделей, в результате которого автомобили самопроизвольно ускорялись. По разным данным, от данной неисправности начиная с 2000 года погибло от 5 до 37 человек.

Концерн General Motors объявил недавно об отзыве 1,6 млн автомобилей. Причиной стала неисправность ключей зажигания, из-за чего погибло 14 человек.

Некоторое время назад стало известно об отзыве почти 900 тыс. автомобилей модели Honda Odyssey, которые были выпущены с 2004 по 2010 год.

Попал в списки и концерн Volkswagen, объявивший на днях об отзыве 160 тыс. автомобилей модели Passat 2012–2013 годов выпуска, продающихся в США. В этих автомобилях были выявлены неполадки в работе фар ближнего света.

В России отзывные кампании не носят столь массовый характер и являются скорее способом продвижения имиджа бренда. Маркетологи уверены, что подобные действия производителей доказывают лояльность покупателю. К примеру, небольшую партию своих ведущих моделей Granta и Kalina из-за проблем с топливной системой не так давно отзывал «АвтоВАЗ».

Гендиректор «Подборавто» Денис Еременко считает, что если бы отзывные кампании проводились в таких масштабах в России, то процент автовладельцев, которые пытались бы продать машины, попавшие под отзыв, был бы ничтожно мал. «Наши соотечественники с удовольствием бы ездили и чинили свои авто, – поделился с «Газетой.Ru» своим мнением эксперт. – Так поступают и европейские автовладельцы, но у американцев другой менталитет.

«В России автопроизводители в первую очередь гонятся за прибылью, а о качественном сервисе задумываются мало. При этом в Европе проводится очень много кампаний по отзыву моделей с заводскими дефектами, которые продаются и у нас на рынке, но бесплатно чинить их в России никто не хочет», – считает Еременко.

«Газета.Ru»