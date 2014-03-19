Авторынок ждет падение по итогам этого года

Авторынок в 2014 году будет развиваться по самому пессимистичному сценарию, потеряв до 6,5%, ожидает Минпромторг. Ослабление рубля приведет к росту цен на автомобили и снижению спроса.

Продажи новых автомобилей в России могут снизиться по сравнению с 2013 годом до 2,72 млн штук, заявил вчера заместитель министра промышленности и торговли Алексей Рахманов, выступая на Российском автомобильном форуме. Базовый сценарий министерства – сокращение рынка на 2,8%, но Рахманов считает, что рынок будет развиваться по пессимистичному варианту, предполагающему падение на 6,5%.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), российский рынок легковых машин в прошлом году сократился на 5%, до 2,78 млн. В 2014 году продажи будут лишь немногим меньше – около 2,73 млн штук, говорил в январе Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

Участники рынка настроены пессимистично и придерживаются прогноза Минпромторга. Президент крупнейшего российского автопроизводителя, АвтоВАЗа, Бо Андерсон называет ожидания чиновников реалистичными. Он говорит, что в этом году тольяттинский концерн выпустит 480 тыс. машин против 535 тыс. в 2013 году. Но это план, возможно, он будет корректироваться в зависимости от колебаний спроса, говорит Андерсон. В этом году всем производителям удастся продать 2,3–2,5 млн легковых машин, рынок придерживается скорее пессимистичного прогноза, полагает гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

Ослабление рубля приведет к росту цен на автомобили и снижению спроса, опасается он. Sollers пересматривает свои производственные планы на этот год из-за валютных колебаний, сказал представитель компании, отказавшись сообщить подробности.

Зато премиум-сегмент продолжает рост, уверяет представитель BMW. В 2013 году продажи баварского концерна в России выросли на 12%, темпы роста сохранились и по итогам января-февраля этого года, говорит он.

PricewaterhouseCoopers (PWC) в январе прогнозировала спад на российском авторынке в размере 3%. Это было до серьезного падения рубля, сейчас эта цифра слишком оптимистична, признает Сергей Литвиненко, старший менеджер практики по оказанию услуг компаниям автомобильной отрасли PWC. Производители будут вынуждены сокращать производство, чтобы избежать затоваривания, как это произошло в 2008 году, рассуждает Литвиненко.

«РБК daily»