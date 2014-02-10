Продажи китайских автомобилей в 2013 году выросли на четверть

В ушедшем году на российском рынке реализована 101 тысяча китайских машин, причем больше половины обеспечили стремительно набирающие силу Geely и Lifan. И полку «китайцев» все прибывает: в этом году у дилеров уже появились автомобили Changan, на очереди – возвращение марок Brilliance, BYD и JAC, а также новичок Hawtai.

Компания FAW в России пока звезд с неба не хватает – в прошлом году продано всего 4838 машин трех моделей. А к весне на рынок выйдет четвертая – седан FAW Oley. По габаритам он близок к четырехдверке Chevrolet Cobalt, а в основе лежит платформа автомобиля Volkswagen Jetta образца 1984 года, который выпускали в Китае вплоть до прошлой весны. У нас будут продавать только версии с мотором 1.5 (102 л.с.) от «младшей» модели V5. Базовый Oley с двумя подушками безопасности, АБС, кондиционером, CD-ресивером, электропакетом и легкосплавными колесами стоит 430 тысяч рублей, а версия с четырехступенчатым «автоматом» обойдется в 450 тысяч рублей. Но сомнительный дизайн и древняя платформа вряд ли привлекут много покупателей – уж лучше доплатить 55–65 тысяч рублей и купить Renault Logan 1.6 (102 л.с.) или Chevrolet Cobalt 1.5 (105 л.с.) с похожим оснащением.

Фирма Brilliance уже известна в России – в 2006 году продажу седанов M1 и M2 начала компания Атлант-М, но удалось сбыть только 1179 машин. После этого модели M2 собирала на своем гжельском заводе и продавала компания Ирито, но тираж оказался еще меньше, и в 2009 году марка ушла из России. А теперь сборку автомобилей освоил черкесский завод Derways – кроссоверы Brilliance V5 уже появились у дилеров. Автомобиль длиной 4,4 м, внешне похожий на BMW X1, у нас будут продавать только с передним приводом и бензиновой «четверкой» 1.6 (110 л.с.). Базовая версия с «механикой», двумя подушками безопасности, системой стабилизации, кондиционером, CD-проигрывателем и задним парктроником оценивается в 630 тысяч рублей, а с пятиступенчатым «автоматом» – в 690 тысяч рублей. Летом компанию кроссоверу должен составить среднеразмерный седан Brilliance H530.

Новинки

В конце февраля начнутся продажи компактных переднеприводных универсалов Peugeot 2008. Самая простая пяти­дверка с трехцилиндровым мотором 1.2 VTi (82 л.с.), двумя подушками безопасности, ESP, кондиционером, аудиосистемой и передними электростеклоподъемниками стоит 649 тысяч рублей, доплата за пятиступенчатый «робот» ETG – 30 тысяч рублей. Но более востребованной должна стать модификация с двигателем 1.6 VTi (120 л.с.) и мультимедиасистемой с цветным экраном по цене от 739 тысяч рублей. Такой Peugeot 2008 можно заказать и с традиционным четырехступенчатым «автоматом» – за 774 тысячи рублей.

Но более интересной покупкой выглядит Opel Mokka: у него есть современный шестиступенчатый «автомат» и полный привод (его выбирают 70% покупателей), а цены – от 735 тысяч рублей за версию с атмосферником 1.8 (140 л.с.). Причем в феврале у Мокки появились две новые версии. Кроссовер с турбомотором 1.4 (140 л.с.) теперь можно заказать с «автоматом», хотя привод в этом случае – только передний, цена – от 870 тысяч рублей. А еще до России добралась Mokka с турбодизелем 1.7 CDTI (130 л.с.) – такие машины с передним приводом и «автоматом» предлагаются только в топ-версии Cosmo и стоят от 972 тысяч рублей.

Пикап Mitsubishi L200 пережил вторую модернизацию: длина грузовой платформы благодаря увеличенному заднему свесу выросла с 1,33 до 1,51 м, изменены решетка радиатора и передний бампер. Вдобавок появилась новая топ-версия – с форсированным турбодизелем 2.5 (178 л.с.) и пятиступенчатым «автоматом» от внедорожника Pajero Sport. Такой пикап стоит 1 млн 300 тысяч рублей, а цены на обновленные машины с прежним дизелем мощностью 136 л.с. выросли на 30 тысяч и теперь начинаются с 879 тысяч рублей.

У дилеров появились обновленные седаны Kia Optima. Набор комплектаций не изменился, а цены выросли на 10–30 тысяч рублей: от 969900 рублей за базовую версию с мотором 2.0 (150 л.с.) и «механикой» до 1 млн 370 тысяч рублей за версию с двигателем 2.4 (180 л.с.), «автоматом» и стеклянной крышей.

Потери

Прекращены продажи седанов Suzuki Kizashi: за три с половиной года удалось реализовать всего 446 машин, из которых две трети – за первый год продаж. А еще остановлен прием заказов на двухдверки Jaguar XK – с рынка их вытеснил менее дорогой и более спортивный F-Type. За восемь лет в России куплено 490 купе и каб­риолетов второго поколения.

«Авторевю»