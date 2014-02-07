За МАЗ ответят

Власти Белоруссии решили ввести утилизационный сбор на автомобили, аналогичный тому, который существует в России с осени 2012 года. Но платить его будут только импортеры. По словам источников “Ъ”, Белоруссия сделала это в ответ на распространение Россией уплаты сбора на всех участников рынка, в том числе на белорусский МАЗ. Впрочем, российские автозаводы от нового сбора почти не пострадают – их экспорт в Белоруссию чрезвычайно невелик.

Вчера президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, предусматривающий введение утильсбора на автомобили. Плательщиками сбора будут физические и юридические лица, которые произвели и реализовали автотранспорт в Белоруссии, осуществили таможенное декларирование или ввезли его с территории стран Таможенного союза (ТС). Белорусские автозаводы могут быть освобождены от уплаты, если возьмут на себя обязательства по дальнейшей утилизации транспорта. Ставки утильсбора и дату начала его взимания правительство опубликует до 1 марта. В декабре 2013 года ряд белорусских СМИ уже опубликовал проект приказа белорусского президента, согласно которому утильсбор в республике будет полностью соответствовать российскому.

Источники “Ъ” на авторынке говорят, что Белоруссия ввела утильсбор в ответ на распространение с этого года аналогичной меры в России на всех автопроизводителей под давлением ВТО. До этого сбор, введенный с сентября 2012 года и фактически компенсирующий снижение пошлин после вступления в ВТО, платили только импортеры. Российские автозаводы, а также белорусский МАЗ (как производитель страны ТС) были освобождены от него под гарантии утилизации автомобилей. Теперь МАЗу придется платить сбор, «что будет достаточно болезненно для него» – продажи завода в России и так падали весь 2013 год. По данным КамАЗа, по итогам 2013 года доля МАЗа на российском рынке снизилась с 13% до 9%.

Собеседники “Ъ” считают, что Белоруссия решила ввести сбор, поскольку, «с одной стороны, это дополнительная статья пополнения бюджета», с другой – «ставит российские автозаводы в равные условия с белорусскими». Они отмечают, что Минск планирует компенсировать своим автопроизводителям уплату сбора в России за счет субсидий, и средства на это может принести как раз собственный утильсбор. Но, по словам собеседников “Ъ”, российские автозаводы сейчас ведут переговоры с Минском о том, чтобы также не платить сбор в обмен на гарантии утилизации.

Впрочем, доля экспорта отечественных автозаводов в Белоруссию очень мала. На КамАЗе говорят, что экспорт «исчисляется десятками штук в год». На АвтоВАЗе тоже уверяют, что «в связи с незначительными объемами продаж в Белоруссии влияние сбора будет минимальным». В группе ГАЗ “Ъ” сообщили, что на Белоруссию приходится около 15% экспорта «Газелей» (всего экспорт – около 16 тыс. в год). Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» отмечает, что авторынок Белоруссии «в целом невелик». По его данным, в 2013 году в Белоруссии было продано 26 тыс. новых автомобилей, около 5 тыс. LCV и 9 тыс. грузовиков (с учетом подержанных).

«Коммерсант»